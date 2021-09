11. august manglet Ap og Sp fem mandater på flertall. Nå er de fire mandater fra kaos.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det må ha slått Ap-lederen, der han sto og belærte Rødt-leder Bjørnar Moxnes om betydningen av ikke å skatte næringslivet ihjel: Det blir en krevende høst.

Erna Solberg sto på sin side i god ro under TV2s rampelys tirsdag kveld. Hun kunne la partilederdebatten rulle videre, på en venstreside som sliter med lavt blodsukker.

Opposisjonen er nemlig på slanker'n. Som alltid når vekttapet går raskt, er det mest muskelmasse som forsvinner.

Så sent som 11. august kunne Dagsavisen bringe en meningsmåling der Sps drømmeregjering Ap+Sp fikk råsterke 80 stortingsseter, bare fem fra rent flertall.

Bare tre uker senere, 1. september, kom TO målinger som viser at Støre og Vedum ikke en gang har flertall med SV.

På TV2s ferske måling henter høyresiden tilbake sju mandater over sperregrensen, siden både KrF og V er over sperregrensen.

Ikke bare det: Også flertallet Støre kan hente hos Rødt, er tynt. Støre har fire små mandater å gå på før han blir avhengig også av MDG. Altså Erna Solbergs drømme-skremmebilde i resten av valgkampen: 5 partier i en regnbue, som ikke leder til en kiste med gull, men med trøbbel.

En ulykke kommer sjelden alene. MDG har vært å regne med for Jonas Gahr Støre siden partitopp Arild Hermstad i fjor sa at det var uaktuelt for de grønne å gå til Høyre for valget i 2021.

Denne uka slo MDG-leder Une Bastholm kontra. De grønne vil kun stemme for budsjettet til Støres regjering dersom den ikke leter etter mer olje.

Det er en del som er uklart med Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt. Det som er klart, er at han vil fortsette å lete etter olje.

Det vil Rødt la ham gjøre. For Bjørnar Moxnes er det mest om å gjøre å stoppe letingen etter FORNYBARE energiressurser. Han trenger masse oljepenger til å betale for tannhelse og allehånde industrikjøp og -bygging.

Dette gjør et budsjettsamarbeid med Rødt spiselig for fagbevegelsen. Spørsmålet er om det blir Støre eller Moxnes som vil bestemme den rødgrønne bedriftsbeskatningen.

Verre er det hvis Rødts støtte ikke er nok til å gi Støre budsjettflertall. Hvem skal da gjøre det? Venstre-leder Guri Melby er over sperregrensen, men langt unna fortsatt regjeringsmakt. Hun akter imidlertid ikke å redde budsjettet til Støre og Vedum. KrF og Kjell Ingolf Ropstad er også avvisende.

Det syntes i glimtet i Ernas øyne under partilederdebatten: Nedgangen for venstresiden kan bli selvforsterkende.

Mange av velgerne som har forlatt Solberg-regjeringen, ble lokket over midstreken av Trygve Slagsvold Vedum og utsikten til en Sp/Ap-dominert regjering med SV som haleheng.

I dag er SV nesten jevnstort med Sp, og en rødgrønn regjering ligger an til å forhandle budsjett med Rødt. Det er en annen deal.

Det er verd å merke seg at Senterpartiet, ifølge bakgrunnstallene til Poll of Polls, nå taper velgere også til SV. Agrar-idealister og lysegrønne bygdekvinner bruker mindre diesel og sprøytemidler enn Vedum, og de går i hageselskap og ikke i oljeselskap. Denne velgergruppen følte seg nok mer hjemme i Åslaug Haga og Liv Signe Navarsetes Sp enn i Vedums og Ola Borten Moes.

SV har lagt på seg muskler, sakte men sikkert. 10 prosent oppslutning er mulig. For Vedum og Støre er håpet at Audun Lysbakken klarer å hente de nødvendige velgerne fra venstresiden, som synes Rødt tenker for lite grønt og MDG tenker for kategorisk. Som vil ha små seire heller enn grandiose nederlag i miljø- og fordelingspolitikken.

Det kan gå. Selv om høyresiden ser ut til å ha mobilisert Venstre og KrF over sperregrensen, mangler det stadig 12 mandater på fortsatt flertall for Erna Solbergs regjering. Potensialet kan være hentet ut, som TV 2s valganalytiker Terje Sørensen sier det.

Fløypartiveksten på venstresiden har skjedd i mangel på et tydelig regjeringsprosjekt. Sp fløy lenge så høyt på sin egen valgvind at Vedum ikke en gang har latt seg fotografere med Støre og Lysbakken. Nå er vinden snudd. Så langt ut i valgkampen kan en felles opptreden av trekløveret, med felles politikk, nesten uansett hva, bidra til å hente de nødvendige velgerne tilbake fra ytre venstre.

Det er fortsatt mulig for Støre å redde i land flertall for en rødgrønn trepartiregjering som kan levere politikk mer enn kaos, retning mer enn regnbuevisjoner. Som kan avløse Erna.

Sånt som folket ønsker.