Trangere kirkedør

– Vi har ikke hørt noe gæli om deg vi!

Den nytilflyttede kapellanen ble ønsket velkommen til min hjembygd på den ærlig oppriktige måten. Om han tok velkomsten så positivt som den var ment, vet jeg ikke.

De lunkne lutheranere i by og land krever gjerne ikke så mye av sin hyrde, annet enn han ikke skal finne på noe tull. Og med "tull" mener de ikke øksekasting og strikkhopping for konfirmantene.

Denslags er harmløst tull, og harmløst er bra i kirken. Alvorlig tull er sånt som å tukle med sognebarn (en hang reformasjonen i stor grad utryddet her i landet), og å si nei til kvinnelige prester.

I Sogndal kommune finner vi landets vakreste stavkirke (Kaupanger) og landets staeste prest. Mikael Bruun henviser til 1900 års kirkepraksis, og mener at denne praksisen går over tidens likestillings-opptuktelse. Dermed sier han nei til å holde gudstjeneste sammen med kvinnelige prester.

Foreldrene til ungdom i Sogndal kan kanskje ikke misjonsbefalingen, men de kan likestillingsbefalingen. Nå vil de fjerne den konservative klerken fra konfirmantundervisningen.

"Kan de ikke bare la være å konfirmere seg i kirken", spør min teologisk tilbakeholdne kollega. Vi har lokaler, krematorier og Human-Etisk Forbund nok til å avholde overgangsriter annetsteds. Men neida, til kirken skal vi med bestefar i kisten, den gode hedningen som ønsket seg "Sympathy for the Devil" avspilt i sin begravelse.

Det skal være takhøyde i kirken. Men det skal være mange rom der også. Når vi kaster ut prester som nekter å akseptere at tidens jordiske krav trumfer deres bibelsted, blir det færre rom i kirken.

"Skal me ha eit godt demokrati, så må me også ha rom for slike meiningar", sier Per Hilleren i Sogndal kirkelige fellesråd til NRK Vestland. Han vil ha en vid kirkedør, ikke bare i hovedinngangen, men også i presteinngangen.

Konfirmantene i Sogndal står fritt til å trekke seg, slik de sto fritt til å melde seg som konfirmanter. Det vil være en handling med en grad av refleksjon over tro og liv.

Det samme vil det være å bli konfirmert under en prest som tenker annerledes enn dem. Det må konfirmantene tåle, sier deres prost, Geir Paulsen.

Domprost Stig Lægdene (Tromsø) er uenig. "Hvilken annen arbeidsplass ville ansatt folk som åpent sa at de var prinsipielt imot en kvinne", spør han i Vårt Land. Og bommer.

Siden sognepresten i Sogndal er gift, er han neppe prinsipielt imot kvinner. Han er heller ikke mot kvinnelige kolleger. Kirken i Sogndal, med både mannlig og kvinnelig prest, har et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø, heter det i et brev fra de ansatte som prost Lægdene neppe har lest.

Å ansette Mikael Bruun var å legitimere kjønnsdiskriminering, sier Lægdene. Å ansette en prest som samarbeider godt med kvinner i 36,5 arbeidstimer i uka, men som vil være salig i sin tro foran alteret den siste timen, ligner mer på å legitimere trosfrihet. Har vi ikke nylig lært at praktiserende minoriteter har rett til en plass ved kirkens alter?

Likestillingsloven er så inkluderende at den beskytter kvinneprest-vegring. Men de likestillingsortodokse har mer middelalderske våpen å bruke: Nekter du å motta nattverd fra kvinner er du en kirkesplitter, en skismatiker, ifølge prost Lægdene. I teologien er dette hakket før kjetteri.

Bispemøtet i oktober skal diskutere om folk som for 60 år siden representerte Den rette pauli lære om kvinneprester, nå skal kastes ut som kjettere. Gledelig nok sier Liv Arnhild Romsaas, leder for Norsk kvinnelig teologforening, nei. Hun vil ha prester av ulike kjønn, men også ulike meninger, sier hun til Vårt Land.

Mikael Bruun kaster ikke ut verken konfirmanter eller kolleger. Han samarbeider med en kvinnelig prest om konfirmantundervisning i vinter.

Det er altså mulig for ungdom i Sogndal å få praktisk erfaring i samarbeid ansikt til ansikt, på tvers av uenighet. De kan lære at meningsbrytning er noe annet enn å få meningsmotstandere fjernet fra sitt åsyn.

Også konfirmantforeldrene i Sogndal vil nok engasjere seg i undervisningen i vinter, i motsetning til det lunkne flertall som lar kirken oppdra barna alene.

Jeg tør vedde min oldefars salmebok på at det kommer rimelig kjønnsreflektert ungdom ut på kirkebakken i Sogndal til våren. Å fjerne Bruun for å glatte ut konfirmasjonsundervisningen vil bare bidra til å skape åndelige curlingbarn.

Vi når verken himmelrik, det liberale demokrati eller et varmere samfunn for alle gjennom å fjerne meningsfriksjon og brysom dialog fra menneskers liv.