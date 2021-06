Tinget er historisk viktig

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Onsdag og torsdag samles Norges Bondelag til årets Bondeting. Dette uformelle navnet på interesseorganisasjonens årsmøte er antakelig mer brukt av pressen enn av Bondelaget selv. Det er både kort, fyndig og praktisk – med tydelige assosiasjoner.

Fra gammelt av, som vi kjenner det fra Snorres kongesagaer, var "ting" en sammenkomst der frie menn, de som eide eiendom eller var utvalgte utsendinger møttes for å drøfte lovforslag og avgjøre stridsspørsmål.

En sånn forsamling har gitt navn til både Idrettstinget, Norges idrettsforbunds øverste myndighet, til det islandske parlamentet Alltinget og det danske Folketinget, til våre tidligere Odelsting og Lagting – og selvfølgelig Stortinget.

Det er på tinget avgjørelser blir tatt. Det er stedet for meningsbryting og den praktiske utøvelsen av folkestyret.

Tinget er navet i et demokrati.

Før andre verdenskrig reiste Norges Bondelag rundt i landet med et stort telt for å arrangere stevner. Der var det plass til tusenvis av mennesker og folk møtte opp fra fjern og nær, til underholdning, fest og gudstjenester. Men ikke minst til viktige avgjørelser. Slektskapet med de norrøne tingene var åpenbar.

Navnet "bondetinget" eller "bondestortinget", er også gitt det norske Stortinget slik det ble sammensatt etter valget i 1832. Det var første gang embetsmennene kom i mindretall i nasjonalforsamlingen – nå var det flest bønder, og de satte sitt preg på politikken.

Den gangen var 80 prosent av landets befolkning bønder. Mange var lei av å måtte betale statens stadig økende utgifter uten å ha tilstrekkelig innflytelse over verken Stortinget eller lokaladministrasjonen. I 1832 ble det derfor valgt inn 43 bønder, 33 embetsmenn og akademikere, to landeiende menn, 13 kjøpmenn og to håndverkere.

Denne motkulturen var et folkelig opprør mot embetsmannsstanden – eliten – og mot politikken den førte. Den viktigste saken de jobbet for, som riktig nok ikke fikk gjennomslag før i 1837, var formannskapslovene. Den desentraliserte makta fra byene og byborgerne og styrket det lokale, kommunale selvstyret.

Parallellene til i dag er ikke vanskelige å oppdage. Et distriktsopprør har reist seg mot den sentraliserende politikken som er blitt ført av den sittende regjeringa. Det er blåst nytt liv i spenningsfeltet by og land, grasrot mot elite, den historiske sentrum-periferi-dimensjonen i norsk samfunnsdebatt.

Riktignok er ikke dagens brede og sammensatte distriktsopprør anført av bønder aleine. Én ting er at antall bønder er for lavt til det, men viktigst er at sakene man protesterer mot er spredt over flere områder: skole og utdanning, politi og forvaltning, sykehus og kommuneøkonomi, samferdsel og boligpolitikk.

Midt i dette har et bondeopprør reist seg, som en vesentlig del av distriktsopprøret, men med egen argumentasjon og motivasjon. Bønder som er tett knyttet til faglagene, er nå samtidig også i opposisjon til ledelsen.

De krever mer, raskere. Utålmodigheten og engasjementet får fritt utløp i sosiale medier når de ikke føler at de når fram gjennom organiserte, demokratisk valgte kanaler.

#Bondeopprør21 er derfor blitt en sterk stemme på Facebook. Det samme har grupper som Distriktsopprøret i Norge – Sammen for distriktene, Bunadsgeriljaen, Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland og foreløpig i startgropa et nystartet Nasjonalt bygdeopprør.

De står på ulike teiger, med ulike hjertesaker, men er fundert i det samme behovet for gjennomslag for et syn de ikke opplever blir representert og hensyntatt i de valgte forsamlingene.

Et slikt engasjement kan skape støy, uro i rekkene, i verste fall uryddige budskap og splittelse. Det kan være brysomt å forholde seg til. For de sittende politiske myndighetene så klart, det merkes på partibarometrene og valgkampen som allerede er i gang.

Opprør mot det etablerte kan også være brysomt for organisasjonene. Etter at Bondelaget ble stiftet i 1896 har strategien vært at bøndene må holde sammen for ikke å bli hengt hver for seg. Det er fortsatt en gyldig taktikk – og realitet.

Gjennom den 125 år lange historien har faglaget likevel vært gjennom brytinger mange ganger. Årets ting er ikke enestående i så måte.

Kunsten er å skjøtte grasrot-engasjementet godt, å involvere og kanalisere pågangsmotet til felles nytte. Skal en organisasjon oppnå resultater, er debatt og meningsutveksling et avgjørende redskap.

Friksjon er ikke farlig. Motsetninger og dialog er nettopp det et demokratisk ting er til for. Evner man å ta opp i seg og utnytte opprørskreftene nedenfra, kan man styrke plattformen for fortsatt eksistensberettigelse og for politisk endring. Det trenger både distriktene og bøndene.