I helgen skrev jeg en kommentar om hvalrossen Freya, som folk har oppsøkt, forfulgt og kastet ting etter i ukesvis. "Skal vi skyte truede rovdyr fordi de ikke får være i fred", spurte jeg. Det viste seg at svaret er ja.

Sommeren har vært lærerik for alle som er opptatt av fauna og sosiologi. Byfolk med båt har lært masse om hvordan truede rovdyr kan føkke opp formue og fritidsaktiviteter. Vi andre har erfart at det er forskjell, både på folk og dyr her i landet.

Hva ligger igjen i det blodstenkede kjølvannet etter Freya?

At Rødlista er mindre verd. Hvalross står oppført på den globale rødlista over truede og sårbare arter. Arten har økt risiko for utdøing fra jorda, på grunn av minkende leveområder og forventet bestandsnedgang.

Likevel støtter biolog Per Espen Fjeld avlivingen. "Av de 30 000 hvalrossene i Nord-Atlanteren betyr denne null og niks for hvalrossbestanden", sier Fjeld til VG.

Det er mulig. Det som er veldig, veldig sjelden, er at myndighetene ikke en gang har vurdert spørsmålet.

Jeg har aldri lest et norsk fellingsvedtak for rovdyr som ikke inneholder en vurdering av bestandens overlevelse. Selv om ulven ikke er på den globale rødlista (heller ikke bjørn, jerv eller gaupe er truet av global utryddelse) så vurderes spørsmålet om nasjonal overlevelse intenst i det enkelte fellingstilfelle.

Har du noen gang hørt en rovdyrbiolog, miljørbyråkrat, klima- og miljøminister eller naturverner si "pytt, vi kan godt skyte en enslig ulv i Norge. Av de 300.000 ulvene i verden betyr denne null og niks for bestanden?

Nei, du har neppe det. Men etter Freya vil du få høre det, fra folk som har rovdyr på tunet.

Norge fikser det ikke: Vi liker å tro at vi er et naturfolk, formet i nær kontakt med elementene. "Slitsomt va det nok og segt, og det vart i hardfør slekt", heter det i bygdesangen min. Men hvalrossen har vært på Shetland, i Skottland, Tyskland Nederland og Danmark. Det var Norge som ikke klarte å håndtere den.

Statsministeren argumenterer fortsatt til Vår ære og vår makt når han støtter avlivingen. "Norge er en havdriftsnasjon, noen ganger så må vi ta upopulære beslutninger. Jeg har selv stått i diskusjoner om vågehval og sel.", sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Men vågehval og sel (iallfall mange selarter) er ikke på Rødlista. De kan fangstes uten risiko for utryddelse.

Miljøvernfolk er landkrabber: Ikke et pip kom fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), eller fra hans byråkrati i Miljødirektoratet, mens Freya levde og døde i Oslofjorden. Det er disse som har ansvar for artsvern og Rødliste.

Det er fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen som besørger avlivingen, "etter en helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare." Nettsaken deles under kategorien "yrkesfiske".

Nå tenker du kanskje: Hva vet Bakke-Jensen om det? Har Fiskeridirektoratet spesiell kompentanse på menneskers liv og helse?

Nei, det er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og politiet som har. DSB har ikke anbefalt noen felling. Det har ikke politiet heller.

Plaging er greit: "Hvorfor i helvete er det folk som driver og svømmer i nærheten av Freya?, spør biolog Rune Aae i Dagbladet. Rent bortsett fra at byfolk må skylle asfaltstøv av hjernen, kan forklaringen være at de får lov til det.

Folk uten naturvett eller skamvett har hengt over et truet rovdyr, mens politiet har stått på avstand og sett på.

Politiet har ikke kommet med annet enn vennlige henstillinger til dustan på kaia. Ingen er bedt om å fjerne seg fra det fjordmiljøet der Freya holder til. Det ville ellers vært en smal sak: Det er verken kontorarbeidsplasser, barnehager, bakgårder eller gangfelt i fjorden.

Plagsom by-elg blir da også skutt, påminner en eks-kollega med by-aner. Men Freya har ikke stått og snøftet på trappa til folk, slik ei olm elgku gjør hos naboen min oppe på åsen. Hvalrossen blokkerte aldri E18, eller fortauet der ungene går.

Rettspraksis kan være i endring. Halvor Sveen ble dømt for grovt dyreplageri for å ha fulgt etter ulv i bil i Rendalen. Båt- og vannscooterførerne som har fulgt etter hvalross i Oslofjorden er verken stanset, pågrepet eller anmeldt. Det kan bli funky juss neste gang en trysling får ulv foran seg på veien.

Og det spørs hvor lenge folk øst på skauen gidder å holde jakthunden i bånd og dyra i fjøset, bare fordi en ulv det finnes 300.000 av, skal vernes i bakgården deres.