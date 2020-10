Tilsyn uten gangsyn

Altså: Selgeren av Hubbard-kylling etterspør en rapport om at Hubbard er bedre enn konkurrenten. En leder i Mattilsynet skriver en slik rapport. Lederen bor på en gård som produserer - Hubbard-kylling.

Her ringer det en bjelle - for alle andre enn Hubbard-selger Norsk Kylling (Rema 1000) - og Mattilsynets regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen.

Habilitetsekspert Jan Fridthjof Bernt er "rimelig sikker på" at Mattilsynets forfatter har vært inhabil. Det er ikke det viktigste. Hvorfor ble rapporten i det hele tatt skrevet?

Regiondirektør Knudtsen kan ikke svare på hvem som var oppdragsgiveren: Mattilsynet - eller milliardkonsernet Norsk Kylling. Men direktøren i Norsk Kylling bekrefterer at konsernet har etterspurt en vurdering på dyrevelferd fra Mattilsynet. Dokumentet fra Mattilsynet, som ligger på nett og er datert 4. juni, er da også stilet til Norsk Kylling.

Mattilsynet vil ikke trekke tilbake rapporten. Kan Mattilsynet-ansatte etter dette skrive rapporter om at svensk kylling er like bra som norsk - på oppdrag fra Kronfågel?

Eller er det bare norske matvaregiganter, med leverandører gift med Mattilsynet, som får ekstraservice? Slik at de kan fortelle kundene at «Bytte til en friskere kylling applauderes av Mattilsynet», slik Norsk Kylling har gjort?

Selv Dyrevernalliansen forstår at Mattilsynets Hubbard-hyllest er uholdbar. Det er bare et spørsmål om tid før Mattilsynet gir beskjed til regionledelsen i Midt-Norge om at brevet skal trekkes, og at medarbeidere ikke skal serve matgiganter på eget forgodtbefinnende.

Mattilsynet må gjerne vurdere dyrevelferden mellom ulike raser og produksjoner. Det hadde for eksempel vært fint å få vurdert dyrevelferden for sau på utmarksbeite, opp mot sau som rovdyr har presset tilbake til parasitter og kraftfôr på innmarksbeite.

Men vurderingen må gjøres av Mattilsynet sentralt. Og den bør gjøres av folk som ikke er gift med bonden de skal vurdere.