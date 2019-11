Tilliten til Hauglie er borte

«Tilliten er helt borte», sa Elisabeth Thoresen til Nationen etter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies redegjørelse om Nav-skandalen i Stortinget. Vi satt ved siden av hverandre på galleriet i Stortinget og hørte statsrådens redegjørelse. Thoresen er talsperson for AAP-aksjonen - som jobber mot kutt i Navs arbeidsavklaringspengeordning, og hun har tilbragt mange fredagskvelder i telefonen med fortvilede Nav-klienter.

Nav har nemlig en tendens til å sende folk beskjeder, for eksempel avslag på søknad om støtte, på fredag ettermiddag, forklarer Thoresen. Vi kjenner fredag ettermiddag-beskjedene igjen fra lederkurs som fremmer splitt- og herskledelse: Send vanskelige beskjeder til ansatte når de er alene og ikke kan snakke med arbeidskollegaer - eller i disse tilfellene: Når de ikke kan få kontakt med Nav på flere dager.

Det skal gis mange flere - og gode - svar fra Hauglie dersom hun skal unngå mistillit i Stortinget.

Elisabeth Thoresen jobbet selv i Nav før hun ble ufør, og kjenner også systemet fra innsiden. «Tilliten til sosialminister Anniken Hauglie og til Nav er ikke tilstede etter denne redegjørelsen. Tillit er noe du skal fortjene og som du bygger opp over tid. Den er lett å bryte ned, og i denne skandalen er tilliten nå helt borte», sier Thoresen. Hun frykter at de som er rammet av Nav-skandalen ikke skal få oppreisning på en god måte, at de ikke vil bli møtt på en god måte - men med et gjenstridig og tungrodd byråkrati.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ba om unnskyldning og lovet alle ofre for skandalen oppreisning. Det skulle også bare mangle.

Det handler om den største norske rettsskandalen i fredstid. Rundt 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff. Tingretter landet rundt har hittil funnet minst 24 nye saker. Det handler så langt om rundt 2400 saker, og statsråden sa selv at det raskt kan bli flere.

Anniken Hauglie ga Stortinget relativt omfattende informasjon om hva som hadde skjedd når, men påfallende lite om hvordan og hvorfor det fatale kunne skje - og pågå over så lang tid. Statsråden ga for eksempel ingen svar på spørsmålet om hvordan folk fortsatt ble tiltalt og dømt etter at statsråden var varslet om at noe kunne være alvorlig galt med forståelsen av EØS-reglene i Nav.

Talspersonen for Nav-klienter, Elisabeth Thoresen, har altså ikke tillit til verken Anniken Hauglie eller Nav-systemet. Statsrådens redegjørelse var nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Det skal gis mange flere - og gode - svar fra Hauglie dersom hun skal klare å unngå mistillit i Stortinget.