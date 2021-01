Tillit – og det amerikanske sammenbruddet

Den siste uka har det gått kaldt nedover ryggen flere ganger. Det gjorde sterkt inntrykk å se teksten som ble risset inn i en av dørene under stormingen av Kongressbygningen i USA: Murder the media.

Det vekker naturlig nok ubehag i meg fordi jeg sjøl er en del av den forhatte mediestanden. Men når journalister og redaktører blir skyteskive for bevæpnede opprørere mens de jobber på vegne av oss alle, er det et angrep på en demokratisk grunnstein.

Det er også dypt bekymringsfullt fordi skriften på veggen – murder the media – er et uttrykk for alt som har gått galt i USA de siste årene. Og en kraftig påminnelse om at de verdiene vi tar for gitt må pleies og kjempes for hver dag, også her i Norge.

Hele 85 prosent av nordmenn sier de har stor eller noe tiltro til mediene. Og tilliten har en tendens til å øke nettopp i kriser som koronapandemien vi nå står oppe i. Folk er opptatt av troverdig informasjon og vet de kan få det hos redaktørstyrte medier.

I USA derimot, har president Donald Trump jobbet aktivt for å svekke tilliten til mediene, helt siden han startet sin kampanje før valget i USA i 2016. Han har gjort uttrykket “fake news” til allemannseie og diskreditert tv-stasjoner og nyhetsaviser.

Gjentatte ganger har Trump avvist faren ved koronaviruset og avfeid at han har sviktet i beskyttelsen av det amerikanske folket. Samtidig har han har skjelt ut enkeltjournalister og medier som har stilt kritiske spørsmål – og gjort jobben sin.

Allerede lenge før presidentvalget i november, hevdet Trump at det kom til å bli preget av valgjuks. Og han framholdt anklagene om at han ble frastjålet seieren også mens den voldelige mobben, som han i praksis har oppildnet de siste fire årene, brøt seg inn i nasjonalforsamlingen i Washington DC onsdag 6. januar.

Den avtroppende presidenten har undergravd troverdigheten ved det demokratiske systemet og de samfunnsstrukturene USA er bygd opp av. I stedet er hans ekstreme tilhengere forledet av nesten ubegripelige konspirasjonsteorier.

Også her hjemme finnes det ytterkanter, og det er grunn til å minne om at Erna Solberg (H) har hatt statsråder i sin regjering som bruker fake news-begrepet også om norske mediers nyhetsdekning.

Men da Ipsos nylig offentliggjorde sin siste tiltro-undersøkelse, viste den rekordhøy tillit til våre tre statsmakter. Vi stoler på at regjeringa, domstolene, politiet og Stortinget gjør sin jobb til det beste for oss. Uten korrupsjon, overgrep eller partiskhet, og med nødvendig åpenhet.

Der 63 prosent i 2019 sa de hadde stor tillit til arbeidet regjeringa utfører, økte det til hele 85 prosent i fjor. Et solid tegn på at folk flest mener håndteringen av koronapandemien i all hovedsak er i gode hender.

Så vil det alltid, heldigvis, være kontrære stemmer. Ellers er vi et diktatur. De stemmene skal komme til orde med sin motstand og skepsis. Hvis kritikk gjemmes bort i ekkokamre får den vokse i mørket.

I stedet må spørsmål besvares og forklares i offentligheten. Og imøtegås med informasjon, presentert gjennom frie medier som har evne, rom og ressurser til å ansvarliggjøre makthaverne. Det er avgjørende for at fellesskapet vårt skal fortsette å fungere.

Nettopp dette er vårt viktigste fortrinn og en enorm verdi for samfunnet som helhet. Utgangspunktet er en grunnleggende tro på at myndighetene er anstendige. Og tillit til at mediene avdekker det med kritisk journalistikk, hvis våre folkevalgte politikere eller rettssystemet skulle misbruke sine posisjoner og sin makt.

Det gjør også at vi nordmenn under koronakrisa nesten oppsiktsvekkende lojalt har gjort som vi har fått beskjed om. Selv når vi kritiserer at tiltak er urimelige og pålegg kommer på svært kort varsel oppgir 74 prosent at vi har holdt oss til maksimalt fem nærkontakter den første uka i det nye året.

Selv når inntekten forsvinner, hjemmeskolen er krevende og tiltakene begrenser friheten vår, er det bare tretten prosent av oss som den siste uka har vært i en situasjon der det var vanskelig å holde én meters avstand.

Selv når vi begynner å gå lei av dugnaden og alle ønsker seg til sørligere ferieland holder vi ut og holder oss hjemme. Akkurat sånn Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet – som for øvrig vant årets omdømmepris – og regjeringa har anbefalt.

Vi gjør det fordi vi stoler på at det er det beste for oss, for samfunnet, for at vi skal få en normalisert hverdag. Derfor sier også over åtte av ti nordmenn at vi sannsynligvis vil takke ja til koronavaksinen når vi får tilbudet.

94 prosent av oss oppgir at vi følger råd og retningslinjer fra myndighetene, ifølge en undersøkelse regjeringa la fram på pressekonferansen onsdag. “Nordmenn skiller ikke mellom lov og forskrift”, sa Bent Høie. Det er den grunnmuren av tillit landet står på.