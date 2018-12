Tilgivelsenes kraft

Det er dristig å skrive årets største politiske drama inn i julefortellingen. Jeg innser at det kan framstå som noe påtatt å presse en aktuell politisk hendelse inn i et julebudskap, bare fordi det er jul.

Likevel, nestleder Olaug Bollestads bønn om tilgivelse straks etter at avgjørelsen om å vrake Hareides råd ble tatt, som jo også ganske sikkert beseglet Hareides framtid som leder, inviterer til en slags teologisk analyse.

Tilgivelse og forsoning er sentrale begreper i kristendommen og i julehøytiden. Tilgivelse for synd beskrives som et av livets store gaver, frukten av Jesus virke. Det er nedtegnet i vårt fadervår, «forlat oss vår synd».

Hva var det egentlig Bollestad ba om unnskyldning for?

Var det for hennes unnlatelsessynd; At hennes Rogaland sendte en helblå delegasjon til landsmøtet, en avgjørelse hun kunne ha påvirket, men som hun unnlot å gjøre?

Var det for sviket; At hun og nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad – i følge beretninger i pressen – la strategier sammen med Høyre for å utmanøvrere Hareides alternativ ved å legge abortloven i potten?

Var det for uretten; At kvinner som har opplevd å stå overfor det vonde valget om enten å fullføre eller avslutte svangerskap med alvorlig syke barn, følte seg ansvarliggjort for det såkalte sorteringssamfunnet?

Vi vet ikke. Selv sier hun at hun ikke ber om unnskyldning for noe spesielt, men at hun ville be om unnskyldning dersom hun hadde såret noen. Det hadde jo vært krevende dager og mange samtaler og debatter.

Det er vanskelig å si unnskyld, sånn helt uten forbehold. Her ber ikke Bollestad om forlatelse for en spesifikk synd, hun ber om forlatelse i fall noen måtte mene at hun har syndet.

I kristne kretser heter det gjerne at julebudskapet bør være relevant for alle. De kristne feirer at en frelser ble født. Jesus, han som frelste oss fra våre synder. Derfor sier kristne gjerne at nådegaven er den største gaven av dem alle.

Annonse

Det er en god tanke, som også vi andre kan dele. Tilgivelse representerer en ny start, tilgivelse leder til forsoning, kanskje også forbrødring.

Dette er prosesser som er relevante for alle, uavhengig av tro og livsanskuelse. Dette er prosesser som skaper lys, som fordriver mørke.

Slik KrF trenger tilgivelse og forsoning for å unngå splittelse, og mistro og sperregrense, trenger vi alle tilgivelse og forsoning i livene våre for å bygge fellesskap til andre, til å danne fundamenter for både samforståelse og samhandling.

Du trenger ikke være kristen for å finne inspirasjon i julebudskapet. Tilgivelse og nåde er viktige bestanddeler for å lykkes i så vel karriere som på det personlige plan. Det er ingen som har gått rundt på jorden som ikke har opplevd å trå feil. Å be om unnskyldning og forsoning, å oppnå tilgivelse, skaper nye muligheter. Til å starte med blanke ark, til å legge noe bak seg, til å komme videre.

Hareide «frikjente» dem, selv om det er god grunn til å tro at de visste hva de gjorde.

Bollestad ble i alle fall bønnhørt av sin partileder. Hareide stiller seg helt og fullt bak nestlederne som beseiret ham, selv om mange i partiet mente de hadde opptrådd på grensen til det illojale. Hareide har valgt å snu det andre kinn til, ikke minst av hensyn til partiets muligheter til å samle seg om den vedtatte borgerlige strategien.

Hareide «frikjente» dem, selv om det er god grunn til å tro at de visste hva de gjorde.

Noen ganger er det nødvendig å la nåde gå for rett, altså å vise overbærenhet mot noen som har gjort noe galt. Om det av gode kristne forventes en større evne til å vise nåde enn andre skal være usagt, men i norsk politikk har i alle fall Hareide stått opp som et godt eksempel på tilgivelse.

Høstens strid om KrFs veivalg var hard, og også forurenset av politisk spill. Om striden også viser seg å være uforsonlig mellom rød og blå side, vil det med stor sannsynlighet sende partiet under sperregrensen ved neste korsvei.

Det er derfor den avtroppende partilederens lederskap er så viktig for KrF nå. Hvis ikke han hadde strukket ut hånden til Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, ville neppe hans tilhengere gjort det heller. Hjorden er ikke større enn at den er avhengig av å samle seg bak beslutningen som ble fattet.

Først på dommens dag – stortingsvalget i 2021 – får vi vite om velgerne også viser KrF nåde.