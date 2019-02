Terror til middag

"Såg din son her om dagen. Tänkte slå ihjäl honom".

Hva ville du tenkt om du fikk en slik melding hjem til deg? Om sjuåringen din ble oppringt av folk som sa "Vi skal drepe mamma"?

Gøteborgsposten har gransket 50 ekstreme dyrerettsaktivister som truer barn, stifter mordbrann og bryter seg inn hos bønder i Vest-Sverige. I 2013 fikk fem av dem inntil 30 måneders fengsel for mordbrannforsøk, drapstrusler, økseangrep og gravskjending. Det har ikke stanset angrepene.

Avisen beskriver hvordan voksne bakmenn kjører 16-åringer, arbeidsledige og straffedømte (og kombinasjoner av disse) rundt for å plage lovlydige bønder. En og samme bonde og hans familie er rammet av trusler og innbrudd 78 ganger på 15 måneder.

"De elsker ikke dyr. De elsker vold", som redaktør Håkan Boström sier om aktivistene.

Organisasjonen Djurfront går igjen i materialet. På Facebook-profilen til lederskikkelsen Richard Klinsmeister finnes automatvåpen og voldstrusler mot frafalne medlemmer. Om svenske partier (bortsett fra Vänsterpartiet) skriver han: "Dö blå-bruna fascist borgarpack."

"Jeg trodde det skulle handle om demonstrasjoner og seriøs dyrerett, ikke trusler og trakassering", sier en av avhopperne fra Djurfront til GP.

Jussen tillater aktivistene mye - og Sikkerhetspolitiet har ikke engasjert seg. Nå skjerper innenriksminister Mikael Damberg (S) tonen: Aktivistene truer lovlig næring og seriøst dyrevern, og skal tas, lover han.

En rekke bønder har sagt nei til å stille til TV-debatt, av frykt for represalier. Øko-bonde Anette Gustawsson i Roslagen retter heller ryggen. Hun sier til svensk TV4 at "vi kan ikke normalisere at bønder kalles mordere."

Bønder i Sverige ligger lavt for å ikke fange ekstremistenes oppmerksomhet.

Annonse

Hvordan kan mennesker føle omsorg for sitt eget barn, samtidig som de truer odelsjenta på nabogården og setter fyr på tunet der hun sover? Sosiologen Kerstin Jacobsson beskriver hvordan aktivistene, for å kunne rettferdiggjøre sine handlinger, dehumaniserer bøndene.

I Nazi-Tyskland var det jødene som ble dehumanisert, slik at familiefedre kunne drepe jøder på dagtid og gå på korøvelse etter leggetid. Hannah Arendt, som fulgte prosessen mot nazi-toppen Adolf Eichmann, mente han handlet i et system der det var "nærmest umulig for ham å vite eller føle at han gjør noe galt.»

Dyrerettsaktivister, som bruker å sammenligne fjøs med Auschwitz, bruker altså det samme tankeverktøyet mot bønder som nazistene brukte mot jødene.

I møte med folk som hater kan vi velge hat, eller kjærlighet, sier Leo Ajkic i NRK-serien "Uro." Vi har alle et ytringsansvar. Å hetse vegansk ungdom bidrar ikke til at kjøtt smaker dem. Det bidrar bare til radikalisering og utenforskap, vekk fra gjensidig respekt: Du spiser det du vil, så spiser jeg det jeg vil.

Kjendisveganer Samuel Rostøl tar avstand fra trusler og vold. Men også Rostøl "kan forstå" at aktivister bryter seg inn på gårdsbruk. Det virker ikke som han forstår hvilken skade innbrudd i fjøs gjør med dyr og folk på gården.

Oppsummert Et samfunnsproblem 1 Dyrerettsterror rammer svenske bønder. Nå reagerer myndighetene. Logisk terror 2 Om kjøtt er mord, er bonden og slakteren mordere. Forutsetningen er pervers, men logikken er strøken. Næres av hat 3 Hat og hets mot folk som ikke spiser kjøtt fremmer radikalisering og terrorisme.

I en fersk Facebook-post forklarer Djurfront skillet mellom rett og galt: De som arbeider for at produksjonsdyr skal ha det bedre, er fienden. Dyrevern opprettholder undertrykkingen av dyr, den som dyrerett skal stanse med hat og brannbomber. For det er "absolutt umulig" at produksjonsdyr har bra liv, messer Djurfront.

Dyreadferdsforskere, bønder og alle som har nytt synet av en flokk kyr i en grønn eng vil si at dette er feil. Men Djurfronts skille mellom dyrevern og dyrerett gir mening.

De aller, aller fleste, bønder som forbrukere, vil ha et bra dyrehold. Dyrevernalliansens 9000 medlemmer arbeider for å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. Det gjør Bondelaget også. Begge er Djurfronts fiender.

Den forsvinnende lille minoriteten som har tankelekt seg fram til at slakting er like galt som å drepe mennesker, bærer et tungt ytringsansvar, uansett hvor pasifistiske de er. Samuel Rostøl begrunner sin veganisme i å ta avstand fra "død og vold." Så hvem er det som utfører "død og vold"?

Folk som er så radikalisert at de tenker Auschwitz når de ser et slakteri, vil lett se bønder som torturister, inseminører som voldtektsforbrytere og slaktere som bødler. Mot slike blir terror fort en moralsk plikt. Rop "Meat is murder" på SoMe, og du gjødsler en potensiell terrorist.

Mens politiet tar terroristene, kan resten av oss unngå å rekruttere nye. Da må også alteterne slutte å omtale veganere som utskudd og gærninger som vil ødelegge verden. Dehumanisering er det terrorister som driver med.