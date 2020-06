Telling på jordet

Denne uka samler stortingspartier flest seg i skattelette til den eneste næringen vi vet vi snart må slutte med. Når det gjelder den eneste næringen vi vet vi aldri KAN slutte med, er det forbud, vilkårlighet og laissez-faire som gjelder for tiden.

Ingen saksbehandler trenger å forholde seg til samfunnets vedtatte målsetting for nedbygging av matjord, som for tiden er på 4000 dekar årlig. Men summen av forvaltningsavgjørelser har like fullt gitt en nedbygging litt under 4000 dekar de siste par årene.

Det betyr at målet må skjerpes. For ikke bare blir vi flere folk og færre dekar jord her i landet: Regjeringen har nylig fulgt opp Stortingets bestilling av et forbud mot å dyrke opp myr for matproduksjon.

Denne selvpåførte svekkelsen av matjordberedskapen nevnes ikke én gang i vurderingen av behovet for nytt jordvern fra Stortingets næringskomité. Resultatet blir da også null skjerpelse. Dette er i seg selv en prestasjon av betydelig omfang.

Sp hadde foreslått maks 2000 dekar årlig nedbygging som mål fram mot 2026. Heller enn å støtte dette, la de rødgrønne partnerne seg på hver side: Ap foreslo 3000 dekar, SV 1000 dekar.

Ikke at det ville hjulpet om opposisjonspartiene søkte noe annet enn egen navle: Regjeringen synes dekar 4000 er greit - og med støtte fra veibyggerne i Frp har regjeringen flertall: Dagens jordvern er godt nok.

– Man har nullvisjoner for mye, hvis man ikke har det på verdifull dyrka mark, da skjønner jeg ingenting, sier SVs Arne Nævra.

Vi holder oss med nullvisjon for eksempelvis trafikk- og narkotikadød. Men de er umulige å oppfylle. Vi vil også alltid måtte bruke noe matjord.

Regjeringen og Frp påpeker at samferdsel (vei og bane) tar rundt 40 prosent av dagens veiledende mål på 4000 dekar årlig.

– Samferdsel ville alene i stor grad lagt beslag på handlingsrommet for å bygge ned matjord, dersom målet var 2000 dekar, heter det i en flertallsmerknad.

Flertallet legger da dagens veibyggingstakt på matjord til grunn. Men det blir jo feil, fordi den skal ned.

Hva om politikerne forlot luftige mål og enda luftigere nullvisjoner, og gjorde det politikerne bruker å gjøre: Satte en budsjettramme som er knappere enn summen av gode formål?

Når vi vedtar nasjonale transportplaner her i landet, starter vi jo ikke opp alle veiprosjekter det første året i planen. Første års budsjettmilliarder brukes på de prosjektene vi synes er viktigst. De nest viktigste må vente på neste års budsjettramme, og så videre.

På samme måte bør vi bygge veier innenfor budsjettet for matjord, enten dette er 1000 eller 4000 dekar årlig. Er budsjettet oppbrukt, må gravemaskinene vente til neste budsjettår.

Alternativet er selvsagt å legge veien utenom matjord.

Som stortingsflertallet riktig påpeker, vil knappere og fastere rammer gi kamp om jordnedbyggingskvoten: Bondelaget (nye fjøs), veimyndighetene (Nye Veier) og NHO (kjøpesentre og p-plasser) vil måtte lobbe for å sikre seg en størst mulig andel av årets budsjetterte dekar.

– Det vil i økende grad være nødvendig å prioritere mellom sektorer og geografiske regioner. Det er problemstillinger som må utredes nøye før en eventuell ytterligere skjerping av jordvernmålet gjennomføres, advarer flertallet.

Tenk det. Et blått flertall som advarer mot å redusere en budsjettramme fordi det vil kreve tøffere prioritering av en knapp ressurs.

Minerva-skribent Jan Arild Snoen har kritisert Erna Solbergs regjeringer for ikke å prioritere monetært. For å omskrive ham til jord: Regjeringen mener det er bedre at staten bruker alle disse dekarene med matjord enn å la fremtiden beholde litt mer av dem.

Det er et verdivalg, og det er ikke borgerlig.