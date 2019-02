Sp når nye høyder på meningsmålingene, og Trygve Slagsvold Vedum er i ei måling kåret til norgesmester i partiledelse. Oppmerksomheten rundt partiet øker tilsvarende. Avisa Vårt Land skriver om «ulmende klimaopprør», som om brannen snart er løs. Politisk redaktør, Berit Aalborg, kjenner røyklukta: «Både nasjonalt og lokalt ulmer det et klimaopprør i partiet. Flere mener distriktslinjen i altfor stor grad får trumfe partiets egen klimapolitikk», skrev Aalborg Vårt Land onsdag. «Godt branntilløp i Senterpartiet» skriver Dagbladet i en overskrift.

Dagbladet mener på lederplass at «Senterpartiet for tida ikke ser ut til å klare å holde to tanker i hodet samtidig». Ikke både distrikt og klima, liksom.

Dagbladet er faktisk på ett vis nærmest sannheten: Flere tillitsvalgte i Sp frykter at partiets klimapolitikk blir borte i kruttrøyken fra den intense kampen mot regjeringas sentraliseringspolitikk. De vil ha en like tydelig profil og retorikk i klimapolitikken som i distriktspolitikken. Det betyr ikke at det er uenighet om partiets klimapolitikk, slik Vårt Land kan gi inntrykk av. Det betyr heller ikke at klima-vaktbikkjene i Sp mener partiet skal velge mellom klima og distrikt.

Det er kanskje avstanden mellom de to nestlederne, Ola Borten Moe og Anne Beate Tvinnereim, som inviterer til bruk av ord som «branntilløp» og «ulmende»: Dersom de to skulle utforme hver sin klimapolitikk, kunne det ha gått ei kule varmt. Borten Moe framstår som betydelig mindre bekymret over fossilt brennstoff enn Tvinnereim. Men det er selvsagt landsmøtet som vedtar politikken. Dessuten ledes partiet i praksis først og fremst av partilederen og parlamentarisk leder, Marit Arnstad. Om det ikke var slik, kunne nok konfliktstoffet mellom Borten Moe og Tvinnereim ført til atskillig større problemer for partiet.

Konfliktstoffet mellom nestlederne Borten Moe og Tvinnereim kunne ført til atskillig større problemer for partiet.

Annonse

Presseoppslagene gir Sp en gyllen sjanse til å tydeliggjøre klimapolitikken, og den bør partiet være glad for – og utnytte. Ole André Myhrvold er rustet og klar til det. Han sitter i Energi- og Miljøkomiteen og er Sps «klimamann» på Stortinget.

Myhrvold avviser at det er noen motsetning mellom distriktspolitikk og klimapolitikk. «Det er ingen motsetning, men det er riktig at Sp mener klimapolitikken må fungere differensiert, slik at vi klarer å ivareta hensynet til sosiale og geografiske forskjeller. Så når vi reduserer drivstoffavgiftene noe for å ikke ramme de som ikke har alternativer til elbil og buss, så reduserer vi samtidig momsen på kollektivtransport med to prosent. Det utgjør drøyt 500 kroner i året om man kjøper månedskort mellom Oslo og Aurskog-Høland. God klimapolitikk står ikke i motsetning til verken god næringspolitikk eller god distriktspolitikk. Tvert om. Vi må ha omstilling fra fossilt brennstoff, uansett hvordan vi snur og vender på det», sier Myhrvold til Nationen.

Dersom det ulmer ei klimaglo i Sp, så er det den reduserte drivstoffavgifta. Ikke fordi det er motstand i partiet mot den – ikke i Senterungdommen engang – men noen frykter «signalet den gir». Bakgrunnen for det, er blant annet Venstres og Høyres populist-skvetting – påstander om at Sp tar opp «populist-kampen» med Frp. Bekymringene er naturlige, men så langt har skvettingen altså ikke hindret Sp i å krype oppover på målingene. Sp-folk flest mener nok at det overordnede er å vinne valg og sikre makt til å gjennomføre egen politikk, herunder klimapolitikk.

«Husk at Per Borten snakket om innføring av elbil allerede på 70-tallet», sier Ole André Myhrvold. «I et grønt parti er det en fordel med vaktbikkjer for tydelig klimapolitikk.» Han understreker at det er enighet i Sp-gruppa om klimalinja i Stortinget. «Vi har fremmet en lang liste av klimaforslag i forbindelse med statsbudsjettet. Vi vil for eksempel ha et CO₂-fond for transport for næringslivet: Penger som bedriftene kan bruke til omstilling til mer klimavennlig transport. Det ville gitt raske og store klimakutt, men regjeringspartiene bremser, dessverre», sier Myhrvold, og understreker at Sps klimapolitikk bygger på forvalteransvaret: «Gården skal overlates i bedre stand enn du overtok den. Bruke og utvikle naturressursene, men ikke forbruke dem», sier Ole André Myhrvold.

Landsmøtet i SP nærmer seg. Senterungdommen (SUL) smir mens klimajernet er varmt, og vil ha både tydeligere klimapolitikk og en mer offensiv klimapolitikk. Sentralstyret møtes i dag, torsdag, og vil vedta å sende landsmøtet offensive klimaforslag, bekrefter leder Ada Arnstad. Men hun vil ikke avsløre om SUL vil foreslå sluttdato for norsk petroleum, slik Tyskland har satt for kull. Et forslag om en konkret sluttdato vil utvilsomt kunne sette fart på den interne klimadebatten.

Oppsummert Røyk uten ild 1 Vårt land: «Både nasjonalt og lokalt ulmer det et klimaopprør i partiet». Dagbladet: «godt branntilløp i Senterpartiet». Carpe diem 2 Sps «klimamann», Ole André Myhrvold, utnytter klima-sesongen: Regjeringspartiene står i veien for CO₂-fond for transport for næringslivet, og hindrer raske og store klimakutt. Det ergrer Myhrvold. Frykter feil signal 3 Det er ingen intern motstand mot lavere drivstoffavgift, men enkelte i Sp frykter «signalet det gir». Ikke minst på bakgrunn av Høyres og Venstres populist-skvetting mot Sp.