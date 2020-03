Tanke og toleranse i koronaens tid

Jeg tuslet rundt i butikken på hjørnet i mine egne koronatanker: Er det slik at de som handler veldig mye om gangen i matvarebutikkene er de samme som har fått beskjed fra myndigheten om at de tilhører en gruppe som er spesielt utsatt for koronasmitte? Slik som våre seniorer og folk med astma og andre kroniske lidelser? Det er vel både naturlig og klokt at de begrenser antall besøk i matvarebutikken.

Barnefamilier storhandler kanskje? Mange familier har barnehage, skole og arbeidsplass innenfor hjemmets fire vegger. Ikke rart om foreldrene forsøker å spare tid ved å storhandle da.

"Men det store mysteriet er hvorfor hyllene tømmes for toalettpapir, både her hjemme og i andre land" tenkte jeg i det jeg la merke til henne: Med stor møye rettet hun seg opp, etter å ha hentet den siste pakka med toalettruller opp fra den nederste hylla. Med smilerynker om både øyne og munn, rakte hun pakka fram mot meg. "Ta den, du. Jeg har to ruller igjen hjemme, jeg", sa den smilende hvithårede damen med Anne-Cath. Vestly-stemme, og la en vennlig hånd i selbuvott på armen min.

Et kvarter og en ualminnelig hyggelig prat senere, hengte jeg pakka med toalettruller på rullatoren hennes og ønsket vel hjem. Da visste jeg at vi var naboer og at hun var oppkalt etter dronning Maud.

Like før jeg møtte Maud, så jeg aggressiviteten i kommentarfeltet under lokalavisas sak om at enkelte hyller i matvarebutikkene var tomme. Folk som ellers opptrer både sindig og klokt skjelte uten sjenanse ut "hamstrerne" blant oss med kommentarer som: "Skjerp dere", "idioti!", "egoister!!!". "Hamstrerne" ble beskyldt for å være "klin gærne" og "uten vett, folkeskikk og normal oppførsel" – for eksempel. Samtidig som den ene refseren etter den andre postet Skjerp dere!-meldinger på Facebook.

Etter hvert snudde mange av refserne seg etter "hyttefolket" – som med ett ble utlagt som en homogen gruppe av "egoistiske og arrogante Tesla-kjørere". Det kan nok være at enkelte tilhørte den kategorien, men nå vet vi at mange dro på hytta for å skåne seg selv og andre. De ville etter beste skjønn bidra til den nasjonale korona-dugnaden.

Det er en usikker, utrygg, alvorlig og krevende tid for oss alle, og enda mer alvorlig og krevende for enkelte av oss. Det kan være at noen reagerer på utryggheten og vanskelighetene med å overhandle, mens andre reagerer med å skjelle ut de som handler stort – eller "hyttefolket". Vi bør ha forståelse for at vi reagerer forskjellig. Samtidig er det liten tvil om at aggressivitet gjør vanskelige tider enda vanskeligere.

Derfor var nok kongens budskap viktig: "Alle bør vise litt ekstra vennlighet", sa kong Harald søndag kveld. Vennlighet er et uttrykk for respekt. Ordet respekt kommer av det latinske respectare, som betyr "å se tilbake". Filosofen Henrik Syse definerte det slik i en av sine bøker (2015): "Respekt betyr å se, eller helt bokstavelig: å se én gang til."

Respekt innebærer at vi tar oss tid til å tenke over at vi ikke kjenner andres motiver og beveggrunner. Vi er forskjellige. Noen kjøper mye på butikken fordi de har redusert lungekapasitet, og bør holde seg mest mulig hjemme, for eksempel. Andre dro fra blokka til hytta fordi de har astma og høyt blodtrykk og ville være tryggest mulig. Andre kan ha tydd til naturen og hytta fordi isolasjonen var i ferd med å knekke dem mentalt, samtidig som psykologen stengte kontoret.

Vi kan rett og slett ikke "kjenne andre på oss selv". Derfor kan det være et viktig bidrag til den nasjonale dugnaden at vi "ser én gang til", at vi tenker oss om én gang til, før vi refser eller skjeller ut andre. Ikke minst i disse dager.

Mauds vennlighet rørte meg. Hun tilhører åpenbart en risikogruppe, hun bruker mye krefter på å komme seg i butikken – og hun rakte meg den siste pakken med toalettruller. Maud minnet meg om hvor grunnleggende viktig respekt, raushet og vennlighet er når vi alle er sårbare.

Hver dag rapporterer Folkehelseinstituttet og mediene om nye koronatall. Vi vet ikke hva de kommende dager, uker og måneder vil bringe. Vi vet at ting vi har gledet oss til har drevet bort og ut av syne, som å besøke mor og far, påsken på hytta, neste besøk hos en kjæreste eller familie som bor utenlands, for eksempel. Vi vet ikke helt hva slikt gjør med oss.

Situasjonen kan bli enda vanskeligere for de smittede, for pårørende, for de ansatte i helsevesenet og andre utsatte grupper, for oss alle. Det er ikke rom for unødig utskjelling.

Aggressivitet kan i vår digitale tid spre seg langt raskere enn en pandemi, men den kan også stoppes langt raskere.

Så kanskje noen av oss må orke å delta når ordskiftet blir aggressivt på Facebook eller andre steder? Delta med vennlighet og argumenter, på en måte vi selv ønsker å bli snakket til.