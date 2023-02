Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Januar er svært til kar i sikringsboksen. Men den som bruker å være den dyreste strømmåneden ble mild for prøvede strømkunder.

Energikommisjonens langtidsvarsel er iskaldt: Vi går mot kraftunderskudd. Når det gjelder kraftpolitikk, må vi ha "mer av alt – raskere." Rapporten er egnet til å gi både ingeniører og Motvind-medlemmer åndenød.

Det finnes et pusterom som kommisjonen kunne pekt på: Å droppe elektrifiseringen av norsk sokkel. Men her er både utvalget og regjeringen tydelig: Gasskraftverkene i Nordsjøen skal erstattes via kraftkabler fra land. Iallfall inntil havvindkrafta kommer.

Kommisjonens flertall vil frigjøre 60 TWh ny kraft på sju år. Mengden er hinsides de fleste anslag for mulig energiøkonomisering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.

40 TWh må komme fra ny produksjon. På sju år. Det er ikke i nærheten av realistisk, med den fart og avslagsfrekvens staten har behandlet ny kraftutbygging med.

Det blir nødvendig å få flere til å søke om å få bygge nye kraftverk. Det blir nødvendig å si ja til flere. Og det blir nødvendig å si raskere ja (stundom nei) til den enkelte byggesøknad.

Et mindretall i kommisjonen tror ikke de hårete energimålene vil bli nådd. Jeg er enig, også fordi alle kraftverk må ligge i en kommune. Det er ikke lettere for lokalpolitikere å skifte takt enn det er for regjeringen.

Kommisjonen ønsker halvert saksbehandlingstid for nye kraftverk. Da er det dumt at regjeringen nettopp har gitt kommunene en slags vetorett mot ny vindkraft (men ikke vannkraft, pussig nok).

Regjeringen har også flyttet arealplanleggingen for vindkraft til kommunene. Det betyr bedre lokal forankring. Men også forlenget saksbehandlingstid, advarer advokat og plan- og bygningsrettsspesialist Anders Hilt til nettavisen Europower.

Lokalpolitikere er ganske vanlige folk som er glad i natur, og som vil at alle skal ha strøm i kontakten. Og som forstår at dette krever interesseavveining.

Framfor alt bor de i et nabolag og et lokalsamfunn med folk som har sterke meninger om at bygda er fin og derfor må være som den er.

– Det blir ikke noe taktskifte. Vindkraftmotstanden er som en farsott, sier en kraftkommune-politiker jeg snakker med.

Folk som kjemper mot kraft-inngrep i den nære tid og rom er godt organisert (Motvind, Miljøvernforbundet), og rykker inn med Rødt på slep så snart lokale byggeplaner blir kjent.

De peker på alternativer som er oppblåste (opprustning av eksisterende vannkraft, enøk) og/eller som ligger langt framme i tid. Som kjernekraft.

Jeg kaller dette Skybert-strøm: Kraft som ikke finnes i så store mengder, eller på et slikt tidspunkt, at den kan inngå i en trygg nasjonal kraftpolitikk. Det er heller ikke vitsen. Skybert-strøm brukes for å få stoppet de inngrepene man egentlig vil torpedere.

Vindkraftmotstandere i for eksempel Høyanger har forstått dette. De inviterer utbyggere til å levere byggesøknad for kjernekraftverk. I Høyanger. Innen 2025.

Smarte sunnfjordinger vet at sjansen for å få lokal atomkraft er nær null i deres levetid. Lokalvalget i Høyanger er om sju måneder. Ingen strømkunder vil mangle strøm i kontakten før den tid.

"Chernobyl" er en populær TV-serie. Men atomulykken i 1986 begynner å bli lenge siden. Det kan være derfor det nå er flertall for kjernekraft i Norge, med 51 prosent, ifølge en undersøkelse utført av Opinion. Vil flertallet bestå den dagen kraftverkstomta legges til Lørenskog?

Det er nå dødt løp mellom dem som vil ha mer vindkraft på land (46 prosent) og dem som sier nei (48 prosent) ifølge samme undersøkelse. Ja-siden øker – men noe taktskifte er ikke å se blant vanlige strømkunder. Som en ordfører sier til meg: Alle vil ha kortreist alt mulig, bare ikke kraft.

Noen kommuner skifter takt, som Bamble i Telemark. På et politisk nivå som kjennetegnes av pragmatisme, gjorde kommunestyret et prinsippvedtak i 2021: Mot turbiner som henter energi fra vind.

Nå har ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) snudd.

– Verden har gått fremover, sier Kjeldal til NRK. En ordfører som ønsker gjenvalg tenker nok vel så mye på hvilken vei velgerne i Bamble går, når kraftprisen stiger og det lokale industriområdet mangler kraft.

Noen svaler gjør ikke noe taktskifte. Hva må til for å få norske kommunestyrer til å regulere og bygge mer kraftproduksjon, spurte jeg min politikerkontakt. Svaret kom kontant.

"Penger".

Energikommisjonen foreslår å la vertskommuner for vindkraft beholde 15 prosent av grunnrenteskatten på 40 prosent. Men staten har nettopp økt skatten på kommunale kraftselskaper.

Hvis regjeringen har tenkt å la taktskiftet i energiutbyggingen komme nedenfra, er det ikke nok å sende betente saker til kommunene. Det må følge penger med.