Ta fra byene, gi til distriktet

Selvfølgelig leverer Senterpartiet på distriktspolitikk i sitt nye forslag til partiprogram, det er deres hjemmebane. Og det trengs satsing her, mener programkomiteens leder, Marit Arnstad, etter åtte år med høyrestyrt regjering.

Sps 20 punkter for distriktet inkluderer forslag som lokalt sjølstyre av motorferdsel i utmark, differensiert regelverk for strandsonen og ikke minst 12 milliarder kroner til bygdevekstavtaler.

De vil ikke programfeste hvor disse milliardene skal hentes, men går langt i å antyde at en del bør tas fra den potten regjeringen har gitt byene. De mener byvekstavtalene er blitt for komplekse og ambisiøse - sagt med andre ord at byene har fått nok for ei stund.

Les også: Vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene

Bygdevekstavtalen skal bygges over samme modell som byavtalen, der staten og grupper av kommuner forhandler om utviklingsbehov for næring og infrastruktur i det aktuelle området. Kommunene må sjøl definere hva de trenger før de inngår en langsiktig avtale om hva som skal gjennomføres. Det skal forplikte begge parter.

SSBs statistikk over fraflytting viser hvilke områder av landet som kan nyte godt av dette virkemiddelet. Dette verktøyet kan bidra til sårt tiltrengt vekst i næringslivet, slik byene har nytt godt av. Det trengs et massivt - og kostbart - distriktsprogram for å bremse sentraliseringen og bevare bygdene.

Byvekstavtalene, med sine 60 milliarder kroner, ligger fem ganger så høyt som de 12 milliardene Sp vil bruke på bygdevekstavtalen. En overføring her vil derfor være god politikk.

Et forslag om nytt distriktsutviklingsfond høres imidlertid litt ut som å gå bakover i tid. Sp vil utrede hvordan dagens Innovasjon Norge kan splittes opp, slik at de virkemidlene som er rettet mot distriktene kan skilles ut. Det kan være riktig for en mer målrettet fordeling av pengene som går til gründere som skaper arbeidsplasser i lokalsamfunn.

Annonse

At Sp er tydelig på distrikt er gammelt nytt, men det gir et inntrykk av helhetlig politikk at dette programpunktet er tett flettet sammen med satsingen på klima og industri.

Delvis med rette har Sp fått kritikk for ikke å ha en relevant eller synlig nok klimapolitikk, ikke minst i mange dueller med Miljøpartiet De Grønne. Her må Senterpartiet være tydelige. De trenger å vise velgerne at de har svar på det mange opplever som den viktigste saken når de skal gå til valg neste høst.

Mens regjeringen er svake på virkemidler for klimakutt i land- og skogbruket, har Senterpartiet forslag om å opprettelse av et klimafond, Bionova, for landbruket. Etter mønster av Enova, skal man kunne søke støtte til å legge om drift og produksjon for å redusere klimautslippene. Det må gjøres lønnsomt for landbruksnæringa å omstille seg til grønnere drift.

Sp vil dessuten vurdere klimatoll på import av kjøtt, styrke arbeidet for karbonlagring i jord og skog og utarbeide en plan for hvordan skogen skal brukes i klimasammeheng, altså for å øke skogens CO2-opptak. Senterpartiet vil også at det nye regjeringskvartalet i Oslo skal bygges i tre.

Programkomiteen er delt i to, med seks mot fem, der flertallet vil endre elbil-fordelene så staten kun gir mva-fritak opp til 600.00 per nyinnkjøpt bil. Mindretallet vil videreføre dagens kjøpsfordeler for elbilder. Å reversere elbilfordelene kan være et punkt Sp tjener stemmer på - fordi det også oppleves som en subsidiering av byene.

Også de 20 punktene om industripolitikken gjennomsyres av Sps grunntanke om verdiskaping i hele Norge. Gjelsvik er tydelig på at de vil flytte industriarbeidsplasser tilbake fra utlandet, ta vare på de som allerede finnes og bygge nye.

Men hva med Senterpartiets "fanesaker"? Jo, reversering av regjeringens region- og kommunereform står i programmet. De som ønsker det, som Viken og Troms og Finnmark kan deles opp igjen. Det samme gjelder tvangssammenslåtte kommuner. Slike oppdelingsprosesser har skjedd før og ser ikke ut til å bekymre Senterpartiets programkomité.

De programfester også at de vil opprette flere lensmannskontorer gjennom en opptrappingsplan fra 2022 for å sikre tilstedeværende nærpoliti og de vil gjeninnføre beredskapslager for korn.

Den betente og omdiskuterte pelsdyrsaken, står det derimot ingenting om i programmet. Det er da heller ikke sannsynlig at det blir noe flertall for å gjenopprette næringa. Marit Arnstad forsikrer bare at partiet vil jobbe for en rettferdig og anstendig behandling av dem som ble rammet av forbudet.

Det er en tendens til at Senterpartiet stort sett får spørsmål og uttaler seg om de samme saksområdene. De får som regel lite spalteplass og sendetid til å snakke om helse- og omsorg, barn- og familiepolitikk, skole og utdanning, kultur, idrett og innvandring. Men det blir nevnt i programmet det også.