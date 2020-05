Ta ein app og la den vandre

Det er knapt den detaljen om våre personlege liv som ikkje ein eller annan app fangar opp og sel vidare til andre i misbrukets namn. Når våre personlege data blir butikk, kan ein lure på kva me og styresmaktene tenkjer på.

NRK har dei siste dagane avslørt korleis det britisk selskapet Tamoco i praksis sit på enorme mengde informasjon om privatlivet til folk. For 35.000 kroner, ein sum som ikkje er all verda, fekk NRK kjøpe informasjon om 140.000 mobilar og nettbrett. Resultatet er presentert i prosjetet "Mobilsporing."

Du må sjølvsagt ville misbruke data. Men me veit frå mellom anna skandalen kring Facebook og Cambridge Analytica at det finst aktørar som er villige til å misbruke data for å til dømes freiste å påverke eit presidentval i USA.

50 millionar Facebook-profilar vart "hausta" av Cambridge Analytica (ja, det engelske ordet som har vorte brukt er "harvested"). Informasjonen frå profilane vart så brukt til å skreddarsy politiske annonsar retta mot Facebook-brukarane.

I Prosjekt Atlas vart det avslørt at Facebook gjennom appen "Facebook Research" betalte brukarar mellom 13 og 25 år 20 dollar per månad for å få tilgang til korleis brukarane brukte telefonen sin. Facebook rakk å samle informasjon om 187.000 personar i USA og India før appen vart avslørt. Då sletta selskapet appen.

Ein annan versting – Google – gjekk med appen "Screenw"se Meter" ikkje fyrst og fremst etter unge folk, men brukarar som lasta ned appen kunne få gåvekort på 20 dollar. Det Google fekk var å kunne sjå alt du gjer på telefonen; passord du tastar inn, bilete du tek, kven som brukar nettverket du er kopla på, kredittkortnummer og så vidare og så vidare.

Det er fleire spørsmål knytt til deling og bruk av persondata. Kva som er lov innanfor dagens EU-lovgjeving om personvern, at det eksisterer selskap som har som forretningsmodell å samle inn data og selje den vidare. Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland meiner det er uakseptabelt, men overlet det til Datatilsynet å finne ut om det er lov eller ikkje. Poenget er at det ikkje burde vore lov. Det er eit politisk ansvar.

Me ser ut til å bry oss katten om kva informasjonen om oss blir brukt til. Me lastar ukritisk ned appar, gir tilgang til posisjonsdata og deler villig vekk av oss sjølve. Vår skepsis til å la oss overvake har vorte mindre og mindre, di smartare telefonane våre og apputviklarane blir. Og når norske styresmakter vil lagre posisjonsdata om oss i det godes teneste er det knapt ein veg attende.

Annonse

For me kan eigentleg leggje til grunn at data om oss kjem til å bli misbrukt. Preferansane våre, kvar me reiser hen, kven me er vener med, kva butikkar me er i nærleiken av og som kan tenkjast å sende oss ein annonse direkte på telefonen av gode tilbod nett no. Alt er butikk.

Ein kan sjølvsagt innvende at me berre ved å laste ned og bruke appar gir samtykke til å dele informasjon med andre, og difor må tolerere at informasjonen er noko selskap kan tene pengar på. Men som NRK har synt er informasjonsinnhentinga så utstrekt at den går på kostnad av personvernet. NRK klarte gjennom den kjøpte informasjonen å identifisere ein konkret person, kvar han bur, jobbar og at han har vore på sjukehuset.

Etter å ha lese saka NRK publiserte sundag sette eg meg ned for å gå gjennom mine eigne appar, og kva løyve eg hadde gitt. Heldigvis vart det eit fåtal av appane som hadde tilgang til posisjonsdata, men dei som hadde det var jo Google og Facebook, mellom anna. Som jo aktivt har brukt og delt informasjon med andre.

På mobilen er det appar som treng posisjonsdata for å kunne gje det du ber dei om, som Nkom Nettfart, Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit sin app for å sjekke hastigheita på breiband eller mobildata. Det er Nike Run Club, sidan det jo er artig å sjå kor raskt kilometrane blir sprunge.

Det er Ruter Reise som sporar kvar eg er er for å gje meg beste alternative reiserute dit eg skal. Oslo sitt transportselskap plasserte meg 894 meter frå Vang barne- og ungdomsskule (ikkje heilt presist, men i alle fall rett kommune), men kunne ikkje finne "alternativ reiserute", som er naturleg sidan det ikkje går bussar, trikkar, tog eller ferjer i den delen av Vang kommune eg er i.

Oslo Taxi-appen gjer at eg kan bestille taxi utan å måtte opplyse om ei adresse, og Bil i Oslo-appen som plasserer meg i rett parkeringssone. Ticketmaster vil vita kvar eg er for å gje meg dei beste konserttilboda (som ikkje er så mange nett no).

Og det er Facebook, for kva er no poenget med Facebook om det ikkje er for å fortelje kvar eg er, og Google Maps, som sjølvsagt må vita kvar eg er for å kunne fortelje meg kvar eg skal.

Så er det Google-appar og Samsung-appar som aldri er i bruk, men som gjerne vil ha posisjonstilgang, og som truar med at grunnleggjande funksjonar på mobilen kanskje ikkje verkar som dei skal om eg skur av posisjonstilgangen. Er det rart at det går gale med oss?

Eg har forventar at den informasjonen appane ber om for å gje meg ei teneste, ikkje blir seld vidare til andre selskap som kan selje den vidare til andre som ynskjer å spore meg og livet mitt. Ikkje at eg har så mange løyndomar, men eg har ikkje sett opp kamera i dusjen, på kjøkkenet, på soverommet, i stova, eller lagt ut minutt-for-minutt-strøyming av kvar eg er til ei kvar tid.

Korleis det gjekk med posisjonstilgangen på appane? Eg tok sjansen på å skru den av. Det har gått bra, trass åtvaringane frå Google og Samsung.