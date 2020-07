Svømme med kjettinger

Det var direktøren ved Hydro Høyanger, Arne Martin Kjærland, som sa det, og han sa det slik – til Klassekampen: «Når både europeiske og kinesiske konkurrentar får direktestøtte vi ikkje får, då står vi med kjetting rundt beina og prøver å symje». Kjærland sa det fordi Statnett selger ut det som før ble kalt «samfunnskritisk infrastruktur».

Hva Olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre kaller strømnettet, kan vi bare spekulere i; «bærekraftig infrastruktur tilpasset robuste strøk», kanskje? Vi lærte av kommunesammenslåingene at «robuste» er Solberg-regjeringas kode for sentralisering.

Mange av oss andre betegner fortsatt strømnettet som samfunnskritisk infrastruktur – fordi det er dekkende.

For hvor langt kommer en uten strøm? Det hjelper ikke om det i utgangspunktet er strøm nok, om en ikke får strømmen transportert dit den skal brukes. Bare spør Thomas Bogetvedt som arbeider med eiendomsutvikling på Mongstad i Nordhordaland.

Bogetvedt inviterte selskapet Beyonder AS til å bygge sin batteri-fabrikk på Mongstad. Beyonder var interessert i å etablere seg der, men da de la inn strømbestillingen sin, fikk de seg en overraskelse. De må vente fem til ti år for å få strøm fram til en fabrikk på Mongstad. Det er strøm nok, men nettkapasiteten hos Statnett og det regionale nettselskapet er for dårlig. Eiendomsutvikler Thomas Bogetvedt må se langt etter Beyonder, ifølge NRK.

Uten strøm blir det selvsagt ingen ny eiendomsutvikling, fabrikk eller nye arbeidsplasser, verken på Mongstad eller andre steder i distriktene.

Strømnettet er samfunnskritisk infrastruktur som forvaltes av Statnett på vegne av fellesskapet. Selskapet har dermed et tungt samfunnsansvar for hele dette langstrakte landet, der naturen byr på rikelig tilgang på fornybar kraft – konkurransefortrinnet norsk industri bygger på. Samtidig gjør den samme naturen det krevende å få strømmen fram til bosetting og virksomheter over hele landet, linjene skal strekkes over fjell, juv, fjord og skog. Det er vel nettopp derfor strømnettet tilhører fellesskapet og forvaltes av Statnett. Eller?

Vi spør fordi Olje- og energidepartementet altså har gitt Statnett grønt lys for å selge deler av strømnettet. Det er en av grunnene til at Hydro-direktøren i Høyanger står med kjetting rundt beina. Den andre grunnen er at Statnett samtidig har justert ned rabattene til den kraftkrevende industrien – som alene koster Hydro 200 millioner kroner. Summen gjør at direktør Arne Martin Kjærland også snakker om «katastrofe» for den kraftkrevende industrien.

En konspirasjonsteoretiker ville sagt at en norsk versjon av «the deep state» (maktutøvelse ut fra et mektig, men ganske usynlig nettverk) vil den norske kraftkrevende industrien til livs, slik at landet fritt kan bli en rendyrket råvareleverandør av fornybar kraft til Europa, eller til utenlandske selskaper som vil bygge datasentrene sine i Norge.

Det vi vet, er at datalagring krever enorme mengder strøm og er en svært kraftkrevende, multinasjonal industri. Statnetts konserndirektør for teknologi og utvikling, Håkon Borgen, bekrefter overfor NRK at dataselskapene står i kø for å etablere datalagre i Norge: «Det har vore ein eksplosiv vekst i talet på kundar som ønsker å knyta seg til straumnettet i Noreg. Det er store prosjekt, og ei blanding av globale og nasjonale aktørar», sier Statnett-direktøren, som ønsker selskapene velkommen. Det eneste kravet er at de ikke sløser bort all spillvarmen. Dersom alle planene om datasentre blir realisert, må nettkapasiteten øke med mer enn 12 prosent, og kraftforbruket med rundt 20 prosent, ifølge NRK.

Hva med næringsutviklingen på Mongstad da, hvor mange år må eventuelle nye virksomheter i distriktene vente på strøm?

De multinasjonale selskapene vil nok sikre seg en «robust» plassering og tilkobling til Statnetts «sentralnett» – som deler av den kraftkrevende norske industrien altså nå kobles av.

Direktøren i Elkem Bremanger, Arne Werge-Olsen, forklarer hvorfor overføring til regionalnett svekker Elkem: «Om vi vert nedklassifisert til distribusjonsnettet, vil Sogn og Fjordane Energi ta over eigarskapet, og investeringar gjort i det nettet vil falle på dei som er kopla på det. Vi vil få ein stor del av den rekninga som gjer at det vert betydeleg dyrare», sier Werge-Olsen til Klassekampen.

Finnes det grenser for hvor passiv staten som eier kan være? Har ikke Solberg-regjeringa både en distriktsminister og en næringsminister? Hva sier de? Hva sikrer norske arbeidsplasser best, å bygge ut strømnettet for multinasjonale dataselskaper – eller for norsk kraftkrevende industri og ny norsk, grønn industri?

Og ikke minst: Slik som Statnett nå opererer, svekkes norsk kraftkrevende industri – til glede for konkurrerende – og mer forurensende – industri andre steder i Europa og i Kina. Hvordan ser statsminister Erna Solberg på å eksportere disse industriarbeidsplassene?