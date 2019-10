Svineriet sprer seg

Villsvinets leveområde i Norge kan være utvidet fra Trysil til Trondheim, etter at en sugge ble fanget av et viltkamera i Gauldalen i helga.

Skandinavia er ikke fremmed mark for villsvin. De har vært her før, i et varmt steinalderklima. Villsvinene viser seg å være mer tilpasningsdyktige enn vi har trodd.

Så sent som i fjor forventet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) at villsvin ville trives og spre seg rundt langs kysten. Sugga i Gauldalen kom ikke langs kysten. Den kom skoglangs, østfra eller sørfra.

I 2015 trodde ikke Miljødirektoratet at villsvinet vil trives så godt i norske skoger som i Sør-Sverige. Vi kan håpe. Før jul neste år kan sugga i Trøndelag ha formert seg 3 ganger, og fått 30 unger. VKM anslår at det vil finnes 40.000 villsvin i landet om 15 år.

Er ikke villsvin en flott, ny jaktressurs? Selv elgjegerne som fryser i hvite trønderske skoger vil synes jakta blir for het med argsinte villsvin i beina på hund og jeger. Forrige helg skjøt en jeger fra Bamle et villsvin på 202 kg øst for riksgrensa. Det er omtrent hva en liten elgku veier. Men elgkyr har ikke 20 cm lange hoggtenner.

Villsvin er nattaktive, kjappe og kompakte blinker som raskt lærer hvor i skogen det sitter folk på jakt. Med kraftige tryner kan de endevende plantefelt av gran og furu, og gjøre røttene i eldre skog mottakelig for råte.

Svenske skogeiere gjør business på villsvin. Men eiendomsgrensene er flere og tettere i norsk skog. Verken eiendomsstruktur eller jegerkultur fremmer norsk samarbeid om den tungjaktede arten med hoggtenner.

Villlsvina vil ikke holde seg i skogen. De som drømmer om grønnsakproduksjon istedenfor dyrehold i norske distrikter har ikke gjort regning med villsvin.

For landets kirkeverger, Trygg Trafikk og Mattilsynet er villsvinas tilbakekomst dårlig nytt. Både kirkegårder, trafikkbilde og smittevern blir tilsvinet. Foreldre som misliker ulvespor langs barnas skolevei vil neppe like villsvinflokker i skogbrynet.

Det moderne Norge er langt fra steinalderen. Det er vanskelig å se noen nettoberikelse fra det tilbakevendte villsvinet.

Helgens jakt i Gauldalen aktualiserer behovet for tiltak mot villsvin i Norge. Grunneiere, jegere og stat bør kunne enes om en hard, konstant nedskyting av et problem vi neppe blir kvitt, men stadig kan begrense.