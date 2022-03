Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Krigen i Ukraina har samlet den frie delen av verden. Til våpen- og utstyrshjelp til den invaderte, og kraftige økonomiske og andre sanksjoner mot aggressoren Russland.

Norske bedrifters handel med Russland er begrenset. Det hjelper ikke Kimek i Kirkenes, som har 7 av 10 oppdrag i Russland. I vår østligste landsdel er både lommeboka og nattesøvnen utsatt når naboen i øst truer.

– Krig og sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark, meldte regjeringen 18. mars. Da kom fire tiltak for å hjelpe næringslivet i regionen.

Men regionen slet lenge før den lille mannen i Kreml angrep Ukraina.

Gunstig kreditt og kompensasjon for bortfalt inntekt, høres det kjent ut? I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt. Prøvd det før, ja.

– Situasjonen for næringslivet i Øst-Finnmark er svært alvorlig. Bosetting og virksomhet i Øst-Finnmark er viktig for regionen, men også av avgjørende betydning for Norge, sier kommunal- og regionalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

På biltur mellom Kirkenes og Tana blir det klarere for en distrikts-søring hvor stort Øst-Finnmark er, og hvor lite tiltak som dem regjeringen nettopp har lansert, treffer i en nylig fraflyttet fjordarm. Og det er altså i disse fjordarmene at landet må forsvares mot øst. Det er her de må stoppes, og de må stoppes av folk som kjenner terrenget.

Det finnes ingen millionbyer med høyhus for skarpskyttere og molotovcoctail-servitører i Finnmark. Fjellene er lave og avrundet, uten et bratt Thermopylene der 300 ferrbainna finnmarkinga kan stanse hordene fra øst. Men det finnes eid og landtunger som kan sperres eller minelegges, skred som kan utløses.

– At det bor folk i nord er av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet, sier kommunal- og regionalminister Bjørn Arild Gram (Sp). Men det bor altså stadig færre folk her.

– Vi kan ikke tillate et sikkerhetsvakuum i nord, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg til soldatene i Troms fredag. Stedet han talte fra, illustrerer poenget: Det er 777 km fra Bardufoss til Kirkenes. Bardufoss ligger nærmere Trøndelag enn Russland.

Befolkningsnedgangen i Øst-Finnmark er ikke stoppet, og vil ikke stoppe med 50 millioner til eksisterende virkemidler her, og kommunale næringsfond og kompetanseutvikling der.

– Frykten henger over oss. Vi føler på nærheten til Russland. Jeg er veldig redd for at folk begynner å dra, sier Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger utvikling, til Minerva.

Bedrifter og folk har handlet over grensen, gjennom kommunismens mørke tiår, og gjennom Vladimir Putins vekst og forfall. Mange av oss har ønsket å holde på normale forbindelser, selv etter at Russland annekterte Krim i 2014.

Forrige uke fikk vi en finger i øyet. Guvernøren i Murmansk rekvirerte en liten gjeng demonstranter til å tilsvine sitt eget krigsmonument - og nordkalottsamarbeidet - gjennom å posere med Putins krigssymboler på skjorta, under en 30 meter høy betongstatue som stirrer vestover.

Om Putin-forståerne ikke lytter til ham de kaller "krigshisseren" Jens Stoltenberg, eller Nato-vennlige Nationen, kan de lytte til Rune Rafaelsen. Den tidligere ordføreren i Sør-Varanger har samarbeidet med russerne i praksis i tiår. Inntil nå.

– Når noen åpenbart støtter krigen som Russland fører i Ukraina, så er det umulig å ha et politisk samarbeid med dem, sier han til NRK.

Hvor rundhåndet kan regjeringen være for å oppretthold folk og aktivitet i Øst-Finnmark? Ikke ubegrenset. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tar forbehold om at støtteordningene må avklares - om "dette er statsstøtterettslig mulig". EØS liker ikke aktiv næringspolitikk som rokker fri konkurranse.

Men både EU og Nato liker sikkerhetspolitikk.

Vi har allerede en måte å forvalte spesielt viktig, men samtidig befolkningsfattig territorium på. Næringsdepartementet forvalter Svalbard med mål om "konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten", bevaring av ro og stabilitet i området, og opprettholdelse av norske samfunn.

Øst-Finnmark sliter med det sistnevnte målet. Det vil etterhvert skade de to første. Det vil verken Norge eller Nato ha råd til. Dersom vi over tid ikke klarer å holde samfunn og forsvarsevne i Øst-Finnmark oppe gjennom aktiv, effektiv og virkningsfull distriktspolitikk, må statlig sikkerhetspolitikk ta over.

Det blir en fallitt: En trist, men nødvendig erkjennelse.