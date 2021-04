SV: "Kjøttkakekrig" – men mest fred

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Under landsmøtetalen fredag advarte Audun Lysbakken mot å gjøre klimakampen til en kjøttkakekrig: "I det ene hjørnet står vegetarianerne og syklistene. I det andre hjørnet står de som liker kjøttkaker og bil. Våre venner i MDG og Senterpartiet er ganske gode på å dyrke den konflikten der. La ikke klimakampen bli (...) et spørsmål om identitet", sa SV-lederen.

Lysbakkens konklusjon er selvsagt at SV er partiet for alle som bryr seg om miljø. Det er uvisst om "kjøttkakekrigen" er egnet til å irritere – eller glede – Une Bastholm og Trygve Slagsvold Vedum.

En ting er sikkert: Lysbakkens jobb nummer én, er å sørge for at SV får størst mulig oppslutning i stortingsvalget. Og det er høyresida i norsk politikk han og SV tar fram det tunge skytset mot i kampen om miljø og rettferdig fordeling.

Alle de rødgrønne partiene finpusser naturlig nok sin egen partiprofil for å få størst mulig oppslutning i valget, få kastet Solberg-regjeringa – og oppnå forhandlingsstyrke i rødgrønne regjeringsforhandlinger. Det er neppe noen dårligere strategi enn om partiene hadde gått til valg på en felles plattform.

Den som leter i partiprogrammene, finner uansett materiale til å bygge rødgrønn plattform med. Så spørs det hvilke motsetninger høyrepartiene finner (i tillegg til EØS) – som de kan bruke i sin "rødgrønt kaos"-retorikk. Og i hvilke grad den slags biter på velgere som har sett høyrepartier komme og gå i Solberg-regjeringa.

SV har god oppslutning på meningsmålingene, og har mer enn gjenvunnet glansen etter regjeringsslitasjen for åtte år siden. Nestleder Fylkesnes fra Troms skal ha sin del av æren for SVs framgang. Det er han som heier på #Bondeopprør21 og sier "vi skal ta havet tilbake og jorda og skogen i bruk", og som ivrer for å bygge grønn industri i distriktene med offentlige investeringer.

Fylkesnes mener distriktsnæringene + offentlige investeringer er selve navet i "folkets grønne skifte".

SVs fiskeripolitikk skal sikre at fisken skal "tilhøre kystfolket og sikre arbeidsplasser og bosetting på land". Mye tyder på at mange av Sps velgere i nord mener det samme, men Sp somler med å konkretisere sin fiskeripolitikk.

Når det gjelder SVs landbrukspolitikk, ser den ut til å være hentet fra Småbrukarlaget (og deler av Bondelaget): Selvforsyningsgraden skal økes i løpet av fire år. En større del av både maten og dyrefôret må tas fra areal i Norge. Importen av råvarer til dyrefôr må ned. Beitebruken skal dobles gjennom å øke beitetilskuddet og premiere kjøtt og melk fra grasfôra produksjon – der det ikke er optimalt å dyrke korn.

SV går rett inn i den såkalte "terrorbalansen" i norsk jordbruk - mellom husdyrproduksjon basert på kraftfôr og mer beitebasert produksjon, og tar side: Prisen på korn og kraftfôr skal opp og fôrimporten ned. Soya til dyrefôr skal fases ut, og mer norsk kraftfôr skal utvikles.

Videre vil SV vri tilskuddsordningene bort fra volum og over på "god agronomi på areal i drift". Tilskuddene skal i større grad rettes inn mot økt bruk av marginale arealer, mot miljøvennlig og bærekraftig drift, ivaretakelse av kulturlandskapet og stimulering til biomangfold.

SV vil også gjeninnføre driftsvansketillegget og nasjonalt kornlager. Blant annet. Samtidig vil partiet styrke inntektsutviklinga i jordbruket, og styrke velferdsordningene.

Mange, brorparten, av bøndene ville takket ja til store deler av SVs landbrukspolitikk. Men kloke av skade ville de også bedt SV om svar på avgjørende spørsmål: Hvor sterkt vil SV prioritere landbrukspolitikken? Hvordan vil SV sørge for denne snuoperasjonen i jordbruket, mer konkret? Og samtidig klare å tette lønnsgapet mellom bønder og andre grupper?

Og ikke minst; på hvilken måte vil SV få bukt med kjedemakta i dagligvaremarkedet? Hva betyr det i praksis at Fylkesnes vil "oppheve triopolet" Norgesgruppen, Coop og Rema?

Med både Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes i SV-ledelsen, er også resten av partiets distriktspolitikk blitt tydeligere. Det gjenspeiles i programutkastet, som behandles nå i helga. "SV vil ha levende lokalsamfunn i hele landet. Fylker og kommuner skal ha råd til gode tjenester der folk bor", skriver SV. Ikke ulikt et annet rødgrønt parti.

Videre kan vi lese at "kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda tjener både by og land. En god distriktspolitikk og gode lokalsamfunn forutsetter aktive offentlige grep om næringsutvikling, transport og velferdstilbud."

Det skal bygges ut likeverdig digital infrastruktur i hele landet. SV vil "vurdere å" gjenopprette Distriktenes Utbyggingsfond. Partiet vil legge nye statlige arbeidsplasser utenfor de største byene og gi direkte tilskudd til nystartede småbedrifter i distriktene. SV vil, på linje med Sp og Ap, ha en nærhetsreform for å snu sentraliseringa. "Beslutninger og offentlige tjenester må flyttes nærmere folk", skriver SV i programutkastet. For eksempel.

Når det gjelder jordbruks- og distriktspolitikken, ligger det altså an til "mye fred" mellom SV, Sp og Ap, selv om SV-lederen varsler "knallharde krav" i eventuelle regjeringsforhandlinger.