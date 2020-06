Stortinget vil ha eit ord med i laget om kvar domstolane skal liggje. Slikt blir det bråk av.

I mai stoppa Ap, Frp, Sp og SV framlegget om å leggje ned 38 rettskretsar. "Vi ber regjeringen om ikke å gjennomføre de planlagte strukturendringene mot stortingsflertallets vilje", er vedtaket frå Stortinget. Så stogga partia samanslåinga av Øvre og Nedre Romerike tingrettar, og av fire tingrettar i Østfold.

No har stortingsfleirtalet med Senterpartiet i spissen som framleggsstillar, påkalla dommarvrede – frå Dommerforeningen og frå styreleiaren i Domstoladministrasjonen. Bård Tønder i Domstoladministrasjonen er opprørt over at Stortinget grip inn mot dei frivillige samanslåingane i Østfold og Romerike, og melde i Dagsnytt 18 førre veke at han ikkje har høyrt noko om motstand.

Justispolitisk talsperson for Sp, Emilie Enger Mehl, kunne derimot ramse opp kritikarar og motstandarar i dei aktuelle rettskretsane. Sidan det ikkje blir ei storstilt samanslåing av tingrettar, og det er naturleg at det også gjeld Romerike og Østfold, sa Mehl.

Saka handlar i botn om kven det er som skal avgjera strukturen på viktige tenester for innbyggjarane; byråkratiet og administrasjonen eller politikarane. Sistnemnde gruppe er folkevalde og må svara dei som treng tilgang til tenestene. Fyrstnemnde grupper svarar til sjefen, på øvste nivå ein statsråd. Det beste, og verste, dømet på ein sektor som er byråkratstyrt, er sjukehusa. Då føretaksmodellen vart innført for sjukehusa lukkast politikarane å gje frå seg mykje av makta over sjukehuspolitikken.

Domstoladministrasjonen har vore ein pådrivar for "robuste og fagleg godt kvalifiserte" domstolar, altså større og færre tingrettar, jordskifterettar og sorenskrivarar.

Den framtidige strukturen for tingrettar, sorenskrivarar og jordskifterettar vart greidd ut av Domstolskommisjonen i fjor. Framlegget frå kommisjonen var dramatisk; halvparten av tingrettane skulle vekk, og talet på rettskretsar reduserast frå 60 til 22. Med det ville truleg mykje anna jurisk kompetanse også bli flytta frå distrikta til sentrale strøk.

Argumentasjonen har, som i fleire andre saker som har handla om sentralisering, handla om kompetanse og robustheit. Altså ei uro for at mindre domstolar verken har kompetanse eller vil kunne rekruttere i framtida, og at det vil kunne gå ut over rettssikkerheita.

Problemet med Domstolskommisjonen var at den i liten grad representerte mindre domstolar og jordskifterettar. Set du saman ein kommisjon eller utval, har du samstundes makt til å få det svaret du ynskjer. Og, som i samanslåingane på Romerike og i Østfold, blir det store manglar ved saksframstillinga og faktagrunnlaget om du vel å utelate røyster som kan bringe nyansar inn i debatten.

Eit godt døme på det er eit debattinnlegg frå jordskifteleiar Arve Konstali ved Lista jordskifterett. I Nationen 23. desember i fjor klipper han i filler argumenta for å slå saman jordskifterettar med utgangspunkt i at små jordskifterettar er for "sårbare".

Stavanger jordskifterett med litt under seksårsverk skulle oppretthaldast, medan jordskifteretten i Flekkefjord med seks årsverk skulle leggjast ned, og oppgåvene bli flytta til Kristiansand. Flekkefjord jordskifterett behandla fleire saker enn Stavanger, sjølv om folketalet som sokna til Stavanger jordskifterett er lagt høgare. Som Konstali syner; strukturen for tingrettar og jordskifterettar kan ikkje leggjast berre etter folketal.

Jenny Klinge frå Senterpartiet stiller no spørsmål om den manglande satsinga på mindre tingrettar er ein konsekvens av Domstoladministrasjonen sin sentraliseringsiver. Det er eit godt spørsmål, som bør greiast ut, slik Sp føreslår: Om domstolar som ikkje har fått nok ressursar til fagpersonar og digitalisering over tid blir svekka på ein slik måte at dei står lagleg til hogg for sentralisering og samanslåing.

Leiar i Dommerforeningen, Wiggo Storhaug Larsen, samanliknar derimot overfor Rett24.no uttalane frå Klinge med "den politiske påvirkning av domstolene vi ser i Polen og Ungarn". Slik å forstå er altså politikarane som stiller spørsmål ved forvaltninga av rettsvesenet og om det sikrar alle innbyggjarar lik tilgang å forstå som at dei står for ei antidemokratisk utvikling.

Når Stortinget stoppar nedleggingane før høyringsfristen har gått ut, syner det kor dårleg fundert og mangelfull reforma er, og kor kontroversiell den er. Og fyrst og fremst er debatten om domstolsstrukturen eit uttrykk for at me lever i et demokrati.