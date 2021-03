Stortinget må ta EØS-pause

Etter 27 år med en stadig større flom av EU-forordninger, EU-direktiv og EU-vedtak over Stortinget, skal EØS-konstruksjonen prøves mot Grunnloven. Grunnloven setter kort sagt rammer for hva våre folkevalgte kan vedta uten at det går ut over folkestyret.

Dermed setter også Grunnloven klare grenser for avgivelse av suverenitet. Suverenitet og folkestyre er som kjent to sider av samme sak. Om Stortinget gir fra seg myndigheten til å bestemme i Norge, uthules også folkestyret.

Høyesterett besluttet forrige uke at domstolene skal prøve om stortingsflertallet avga suverenitet i strid med Grunnloven da Acer ble vedtatt.

Høyesterett skal også uttale seg om EUs jernbanepakke fire i kan behandles i Stortinget, etter Grunnlovens paragraf 26 annet ledd.

For det første: Dersom Nei til EU vinner fram i domstolene, i praksis i Høyesterett, er Stortingets Acer-vedtak ugyldig.

For det andre: Dersom Høyesterett avviser at avgivelse av suverenitet til EUs jernbanebyrå (Era) kan behandles etter Grunnlovens paragraf 26, så kan ikke Stortinget vedta EUs jernbanepakke fire.

Derfor bør Stortinget stille alle EØS-vedtak i bero til disse to grunnleggende spørsmålene om forholdet mellom EØS og den norske konstitusjonen, Grunnloven, er besvart. Stortinget bør ta en EØS-pause.

Nei til EU har naturlig nok alt bedt Stortinget om at "all videre energitilpasning til EUs regelverk må legges på is" til Acer-saken er ferdigbehandlet i domstolene. Det skulle da også bare mangle.

I notatet til Stortinget skriver Nei til EU: "I fall Stortinget likevel insisterer på å fatte nye vedtak som vedrører EUs energiunion, er et minstekrav at behandlingen foregår etter Grunnloven § 115 som krever tre fjerdedels flertall."

Men hva om Høyesterett avviser at Grunnlovens paragraf 115 kan brukes til å avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon Norge ikke er medlem av, altså EU?

La oss se litt grundigere på Stortingets henvendelse til Høyesterett, der stortingsflertallet ber om en betenkning angående EUs fjerde jernbanepakke.

Stortinget spør Høyesterett: Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?

Annonse

Bakgrunnen er at Solberg-regjeringa mener Stortinget skal avgi suverenitet til EUs overvåkingsorgan for jernbane, Era. Regjeringa tilslører suverenitetsavgivelsen med at den er "lite inngripende" og forventer at Stortinget skal bruke Grunnlovens paragraf 26.

Grunnlovens paragraf 26 har ikke noe med avgivelse av suverenitet å gjøre, men hjemler regjeringens myndighet til å inngå folkerettslige traktater.

Dermed er vi ved kjernen. Grunnlovens paragraf 115 åpner for å avgi suverenitet på "et saklig begrenset område" til en internasjonal organisasjon "Norge er tilsluttet", altså medlem av. Grunnloven krever at en så alvorlig beslutning som å overføre makt fra Stortinget til internasjonale organisasjoner, må vedtas med tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Men Norge er som kjent ikke medlem av EU. Derfor kan ikke paragraf 115 brukes til å avgi suverenitet direkte til EU gjennom jernbanepakke fire.

Dersom Høyesterett svarer som ventet, at paragraf 26 ikke kan brukes til å avgi makt rett til Era/EU, så kan ikke jernbanepakke fire vedtas i Norge. Punktum. Dermed knaker det kraftig i de norske EØS-fortøyningene.

Og hva er i praksis forskjellen på suverenitetsavståelsen til EUs kontrollorgan på energiområdet, Acer, og EUs kontrollorgan for jernbanepolitikk, Era?

Det er i praksis ingen forskjell.

Formalistisk så er overføringen av makt til Acer dandert med at Esa, EFTA-organet som skal påse at EØS-landene følger EU-retten, er en del av "beslutningsprosessen". Men det er kun som kopibyrå for Acer, som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, så treffende kaller det.

Da Acer-debatten gikk som høyest, advarte professor Eivind Smith. "Jeg mener prosessen som man har lagt opp til, der man sier dette er myndighetsoverføring på vegne av et EU-byrå der vi ikke er medlem, så konstruerer man et kopiinstrument som ESA, for Efta er vi medlem av, så skal de kunne bestemme ting internt i Norge, det er strengt tatt et brudd på grunnloven", sa Smith i Debatten i NRK.

Dersom Høyesterett kommer til at Acer-vedtaket var ugyldig – kan da Acer behandles etter paragraf 115, med tre fjerdedels flertall? Neppe.

Dersom Høyesterett kommer til at den usminkede maktoverføringen rett fra Stortinget til Era/EU, er i strid med paragraf 115, vil det naturlig nok utløse ny debatt om Stortinget i praksis kan overføre suverenitet til EU.

Som jussprofessor og rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde spør Juridika.no. "Det Høyesterett på et vis står ovenfor, er om de nå skal si at keiseren ikke har klær. For tenk om Høyesterett må si rett ut at Grunnloven ikke kan hjemle dagens tilknytningsform til EU – hva skjer da?"

På den andre sida: Hva om Høyesterett unnlater å si at keiseren er naken? Hva skjer da?