Storstilt sentralisering av dommer-makt

Solberg-regjeringa er enig med Domstolskommisjonen i at antall rettskretser i Norge bør reduseres fra 60 til 22. Antallet sorenskrivere her til lands blir med andre ord brutalt redusert. Justisminister Monica Mæland (H) ville mandag ikke svare på om alle dagens sorenskrivere nå må søke på jobb, eventuelt på den de selv har i dag.

Til forskjell fra Domstolskommisjonen, vil regjeringa ikke halvere antall rettssteder, men går inn for å beholde alle. "Departementets forslag opprettholder kompetansearbeidsplasser i distriktene, samtidig som det i likhet med kommisjonens forslag gir større fagmiljøer", heter det i justisministerens pressemelding. Justisminister Mæland avviser at det er frykt for sentraliseringsdebatten som ligger til grunn for at regjeringa ikke støtter kommisjonens forslag.

I utgangspunktet skal altså ingen rettssteder der tingretten settes (fysisk/geografisk) legges ned.

Justisminister Monica Mæland (H) argumenter for å beholde landets rettssteder er gjenkjennelige for regjeringas argeste sentraliseringskritikere i Senterpartiet: Ved å beholde landets tingretter, vil justisministeren trygge rettssikkerheten over hele landet, og begrense "brukernes reisetid" til rettssalen, sier Mæland. Det kan høres betryggende ut.

Rettssikkerhet og tilgjengelighet for folk i hele landet må være avgjørende kriterier når domstolsstrukturen behandles av regjering og storting.

Justisministeren hevder at dersom rettsstedene beholdes, vil også den juridiske kompetansen beholdes rundt disse rettsstedene. Advokatkontorene vil med andre ord ikke flytte dit den nye, "sentraliserte sorenskriveren" - domstolsledelsen - befinner seg. Men det gjenstår selvsagt å se.

Mange vil si at det er et åpent spørsmål – eller høyst tvilsomt – om den juridiske kompetansen forblir når sorenskriverne forsvinner.

Dersom aktiviteten ved et rettssted skulle dale som et resultat av at domstolsledelsen sentraliseres, kan rettsstedene lide samme skjebne som enkelte politikontorer: Når kun en tjenestemann- eller kvinne er igjen ved det lokale politikontoret, reises raskt spørsmål om hvor lenge det kan forsvares å betale husleie og vasking av lokaler. "La oss flytte tingretten til et mer sentralt rettssted med flere rettssaker", kan raskt bli et argument.

Sentralisering har ofte sin egen iboende dynamikk, slike styreleder i Lokalsamfunnsforeningen, Ole Gustav Narud, peker på her i Nationen.

Det er nok like sannsynlig at advokatkontorene flytter "etter sorenskriverne", som at de forblir ved alle rettssteder.

Lagdommer Per Jordal i Gulating lagmannsrett har kalt dette kuttforslaget "ytterliggående". Jordal mener at den uavhengige rollen sorenskriverne, som leder tingrettene, har hatt i 400 år – er truet dersom forslaget vedtas. Det er god grunn til å dele Jordals bekymring.

Når antall sorenskrivere reduseres så dramatisk, kan sorenskriverembetet raskt skifte karakter. Som Per Jordal uttalte til Dag og Tid i fjor høst: "Den tradisjonelle sorenskrivaren forsvinn. Han skal ikkje lenger vere leiande dommar, men vert administrator eller nedlagd. Då mistar vi den sjølvstendige domstolsleiaren som evnar å stå opp mot ytre press. Modellen som no er føreslegen, inneber auket makt til Domstoladministrasjonen på kostnad av dei lokale domstolene."

Justisminister Monica Mæland begrunner sentraliseringen av makt i domstolsledelsen omtrent på samme måte som all annen sentralisering regjeringa bedriver begrunnes: "Økt effektivitet". Og i denne sammenheng: "Bedre saksflyt". Mæland mener at forslaget om å beholde rettsstedene og samtidig kutte dramatisk i antall sorenskrivere, "medfører et innsparingspotensial" i størrelsesorden 150 millioner kroner. Innsparingsmuligheten ligger i "reduserte bemanningskostnader som følge av større fleksibilitet og bedsre ressursutnyttelse".

Regjeringas forslag til domstolsstruktur skal nå ut på høring. Dersom Solberg-regjeringa håpet "kompromissforslaget" til domstolsstruktur skulle stoppe sentraliseringsdebatten i Stortinget, så tok den sørgelig feil. Den første reaksjonen fra Sp da forslaget ble presentert mandag, var "sjokkert!". Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som sitter i justiskomiteen, er sjokkert over at regjeringa går så langt. "Jeg trodde ærlig talt ikke regjeringa ville sette i gang enda en storstilt sentralisering", sa Mehl til Nationen mandag.

Debatten om hva konsekvensene av å kvitte seg med de fleste av landets sorenskrivere, bør også gå høyt.