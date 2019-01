Storspilleren Solberg

Landsstyrene i de fire borgerlige partiene går nå gjennom resultatet etter drøye to ukers tautrekking på Granavolden Gjæstgiveri. I løpet av kvelden kommer trolig konklusjonen de fleste politiske kommentatorene har forutsagt: Det blir dannet en regjering bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

I så fall har statsminister Erna Solberg fullført "mission impossible" - en umulig oppgave. De færreste trodde det var mulig å stable en regjering bestående av politiske motpoler på beina.

De borgerlige partiene trodde ikke på det selv, engang - i alle fall ikke Venstre og KrF. Begge disse partiene bedyret så sent som i valgkampen i 2017 at det var uaktuelt å gå i noe regjeringssamarbeid med Frp.

Venstre var det første partiet som brøt valgløftet, for ett år siden. Nå kommer KrF etter. Hva det betyr for disse partienes oppslutning får vi en indikasjon på i lokalvalget til høsten. Deretter faller den enedelige dommen i stortingsvalget i 2021.

Firepartiregjeringen er en stor seier for statsministeren. Det er hun som er den store arkitekten bak denne usannsynlige konstruksjonen.

Men heller ikke hun kommer helskinnet ut av denne historiske hendelsen. Metodene hun har brukt for å virkeliggjøre drømmen om borgerlig samling vil for alltid hefte ved henne.

Under hele hennes regjeringstid har Solberg forsøkt å heve seg over politikkens fant og kjas. Hun har framstilt seg selv som en politiker som ikke er opptatt av politisk spill, men av politikkens innhold.

Hun har bygd seg et image som en nøktern, saklig - ja til og med kjedelig - politiker. Det er et image som har vært beleilig å lene seg på når det har stormet som verst rundt hennes statsråder og når det politiske ordskiftet mellom opposisjon og regjering hardnet til.

Dette bildet av en opphøyet statskvinne sprekker imidlertid opp. Solberg og hennes medhjelpere inviterte KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til å stille abortkrav i den nervepirrende debatten om KrFs veivalg i fjor høst. Solberg visste selvsagt at det aldri ville bli aktuelt å endre abortloven - hun hadde ikke engang ryggdekning for noe slikt i eget parti. For Venstre og Frp ville det vært utenkelig å være med på noe slikt.

Da Solberg likevel åpnet for å diskutere endringer i abortloven med KrF, var det altså ikke for å oppnå endringer i abortloven, men for å lokke KrF til sin favn.

Det sistnevnte lykkes hun med, det førstnevnte var aldri aktuelt.

Høsten 2018 har vist at Erna Solberg behersker politisk taskespill godt som noen annen.