Store ord og fet olje

Det skurret som en borekrone i en tørrlagt oljebrønn allerede i starten av Politisk kvarter på torsdag. NRK hadde den merkelige headingen "Kan auka CO2-avgift forsinke ny og grøn energi"?

Lytterne trodde kanskje i sitt enfold at når utslipp på CO2 blir dyrere, så vil det stimulere til å drive med ting som ikke slipper ut så mye CO2. Men dette kunne Norsk Olje og Gass avkrefte på direkten.

Om utgiftene i dagens olje- og gassnæring øker med avgiftsmilliarder over natta vil det true lønnsomheten i næringen. Det umuliggjør også innovasjon og utvikling av grønn fornybar teknologi, sa direktør Anniken Hauglie.

Sist sommer økte overskuddene i næringen over natta. Åtte milliarder kroner fikk petroleumssektoren i en koronakrisepakke, gjennom at friinntekten, et særskilt skattefradrag på investeringer, ble økt til 24 prosent.

Ja, dette må være smart, tenker du: Skattefradrag på grønne investeringer er det som skal til. Men skattefradraget gjelder for alle investeringer. Også de oljesvarte.

Sps Marit Arnstad var overfor Aftenposten skuffet over at pakka ikke krevde lederlønnsmoderasjon og utbyttekutt. Noen skuffelse over at pakka ikke krevde grønne investeringer ble ikke nevnt.

– Pakken frigjør midler til betydelige investeringer, strålte Ap. Og nevnte selv noen av prosjektene: Hod, Noaka og Wisting. For ordens skyld: Ingen av prosjektene er på land. Og ingen er grønne. Eller fornybare. Investeringene i olje og gass vokste 2 prosent, til 150 milliarder, i fjor. Også et slags klimabrøl.

Det kan være derfor at vi i Norge, ifølge Norsk Olje og Gass-direktør Hauglie, ikke er klar for å gå "fra olje til vind over natta". De grønne næringene er fortsatt i støpeskjeen, forteller Hauglie.

Ja, i Norge, ja. I Kina og Danmark bygges det turbiner så det griner. Finnene bygger atomkraft, svenskene bygger sagbruk. Begge bygger biodrivstoffabrikker. For alt vi vet, kan det ha å gjøre med at ingeniører og industri i disse landene ikke får skattefradrag og friinntekt kastet etter seg.

Uten slik smøring blir det fort nødvendig å ... omstille seg. I Norge er det stø kurs. Norsk Olje og Gass sine bedrifter har i tiår hatt særfradrag, friinntekt og svingdør mot Olje- og energidepartementet.

Omstille? Nei, da trenger næringen å bli skånet for rask avgiftsøkning på utslipp. Slik at utslipp holder seg rimelig. Slik at omstilling ikke er så nødvendig. Capiche?

Olje- og gassnæringen har hentet opp fantastiske verdier, og vi har forvaltet dem klokt i et oljefond som vil gi oss milliardinntekter langt inn i fremtiden, selv om vi slutter å pumpe i dag.

Vi trenger de flinke folka og kapitalen i Nordsjøen på land. Bergene Holms planer vil alene kreve 10-12 milliarder og hundrevis av spisskompetente ansatte til nye biodrivstoffabrikker. Men verken her eller i de andre bioprosjektplanene er det tatt byggebeslutning. Rammevilkårene er tøffe - og skifter fra regjering til regjering.

Regjeringen legger til rette for å elektrifisere sokkelen for titalls milliarder. Det vil gi klimaeffekt - vel å merke dersom vi ikke pumper oljen vi ikke brenner på plattformene, til utlandet for brenning isteden. Klarer vi å la den ligge igjen under havbunnen? Det er et long shot, som de sier i Houston.

I Innlandet må tømmerbilene kjøre fornybart råstoff i små lass over bruer som ble bygd da Svarten fortsatt var et transportmiddel. Hadde det stått oljebrønner og ikke treindustri i Østerdalen, hadde vi hatt firefelts motorvei og oljerør fra Braskereidfoss til Bremen.

I 2015 kuttet Solberg-regjeringen 25 millioner kroner av budsjettet for leting etter mineralressurser på fastlandet. Det er sånt som brukes til mobiler og grønne kraftverk. Du vet, ting vi skal leve av etter oljen.

I fjor investerte vi 23 milliarder i å lete etter mer olje. Summen skal OPP, forsikrer Norsk Petroleum. Ulikt bevilgningen til å lete etter mineraler på havbunnen, som kuttes fra 140 til 30 millioner i år.

Jeg skjønner Ståle Kyllingstad veldig godt. Da oljesupply-gründeren snakket med E24 om framtid og omstilling i 2019, sa han:

"Vi kommer til å konsentrere oss om å få med all aktivitet og fortjeneste som vi klarer å få ut av oljebransjen." Eller siste dråpe, som det heter.

I reiret til NHO-direktør Ole Erik Almlid er det mange fugleunger. Før eller senere må Almlid spørre seg hvorfor så mange enkeltnæringer skranter. Og hvorfor den oljesvarte storslukeren som egentlig skulle være på vei utfor kanten og inn i solnedgangen, bare tar opp mer og mer plass i reiret.

Kan det være en gjøkunge?