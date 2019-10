Støre måtte stå skolerett

Beskjedene fra Fellesforbundets landsmøte til Ap-leder Jonas Gahr Støre er krasse og klare: Ap er ikke «rødt nok», Ap mangler politikere som har hatt «møkk under neglene», Ap må lytte til - og respektere - fagbevegelsen. «Hvorfor skal vi stemme på deg når du ikke gir stemme til en politikk som gagner oss?» spurte en av delegatene. En annen ga klar beskjed om at Ap ikke kunne vinne valget med nåværende ledelse.

Tirsdag kom altså Ap-leder Jonas Gahr Støre for å tale til Fellesforbundet landsmøte. Landsmøtedelegatene, tillitsvalgte i industrien, hotell og restaurant, bygg og anlegg og transport reiste seg ikke for Arbeiderpartiets leder. Det er en sterk reaksjon i Arbeiderbevegelsen, der både arbeidernes fagorganisasjoner og arbeidernes parti har levd etter slagordet «samhold gir styrke» i over 100 år, og erfart hvor viktig samholdet er for å sikre velferd og rettferdig fordeling. Applausen var høflig, men langt fra hjertelig.

Mange i LO føler seg sviktet av Ap-ledelsen, og de tillitsvalgte i Fellesforbundet pakket ikke inn budskapet ansikt til ansikt med Støre. Denne gangen kom altså ikke Ap-lederen til «sine egne» da han inntok talerstolen i Folkets Hus, arbeiderbastionen ved Youngstorget i Oslo.

Det var nok hard kost for Jonas Gahr Støre, som vet hvor viktig det er å ha fagbevegelsen i ryggen for å vinne valg. Samtidig burde ikke frustrasjonen og sinnet i fagbevegelsen komme overraskende på Ap-lederen. Det er ikke så mange månedene siden Ap-ledelsen valgte å valse over både store deler av egen grasrot og LO i Acer-saken - som handler om å bevare full råderett over norsk energipolitikk.

At Ap signaliserer at de vil si nei til EUs jernbanepakke 4 er ikke stort nok plaster på såret for fagbevegelsen. «Du sa nei til jernbanepakka to år for seint! Røde bastioner blir grønne. Per Olaf Lundteigen er arbeidernes fremste talsmann i Stortinget, når det burde vært deg, Jonas», sa Steffen Høiland fra forbundsstyret. (EUs jernbanepolitikk er liberalisert gjennom tre såkalte pakker, og pakke nummer 3 ble vedtatt i 2009.)

«Det blåser en rødgrønn vind over landet - og det er ikke Aps fortjeneste!», sa Terje Berghagen, avd. 43. «Ap er ikke rødt nok! Det er Rødt, SV og Senterpartiet som snakker om sosial dumping», sa Vegar Mæhre fra representantskapet. «Hvorfor skal vi støtte opp om Ap, når Ap ikke støtter opp om oss?», spurte Jan Erik Vinkfjord, avd. 730.

Støre er som kjent varm tilhenger av EØS, og gjentok budskapet om at det er Solberg-regjeringa som har ansvaret for sosial dumping og de store problemene norsk arbeidsliv nå sliter med. Ap-lederen lovet «opprydding og storrengjøring» i norsk arbeidsliv dersom de rødgrønne vinner valget. Støre viste igjen til at det er handlingsrom i EØS, samtidig som han vil utrede hvor stort dette handlingsrommet er. «Det er EU og overvåkingsorganet ESA som bestemmer hva dette handlingsrommet er, ikke Norge», sa Ole Ånon Langeland, avd. 3.

Den viktigste debatten under Fellesforbundets landsmøte, er naturlig nok om EØS-avtalen bør sies opp. Landsmøte-delegatene utgjør landets fremste ekspertise på sosial dumping, de kjenner den på kroppen så å si hver dag. Alle som bryr seg, har lenge kjent til de uholdbare tilstandene i byggebransjen. Nå utdyper delegatene fra transport de dramatiske historiene om raseringen av norsk transportbransje. «Handlingsrommet er blitt et tomrom. Transportbransjen er i fritt fall. Voksne menn gråter», sa Per Ole Melgård, avd. 56.

Delegatene vet at det handler om EUs fri flyt-politikk, og om å begrense skadene av fri flyt av arbeidskraft. mange vil derfor si opp avtalen. Også de delegatene som ikke vil si opp EØS vet at EØS er årsaken til endringene i norsk arbeidsliv, men de frykter at norsk eksport kan møte hindringer dersom EØS byttes ut med en mellomstatlig frihandelavtale.

Forbundsledelsens kompromissforslag går ut på å kreve en offentlig utredning av både handlingsrommet i EØS og alternativene til EØS.

Det grunnleggende spørsmålet er: Hvordan stoppe sosial dumping? Hvordan hindre at arbeidere fra andre land med med lavere lønn og dårligere betingelser skal utkonkurrere norsk arbeidskraft og norske lønninger? Med andre ord: Hvordan forhindre smadringen av den norske modellen? Hvordan hindre et «race to the bottom», der arbeidere fra forskjellige land skal konkurrrere om lavest mulige lønninger? Det er blant annet gjennom å betale lavere lønn selskapene skal vinne den «frie konkurransen».

Men: «Konkurranse på like vilkår er ikke mye verdt når det ikke arbeides på like vilkår», som Kim Størksen, avd. 266, sa det. Onsdag stemmer Fellesforbundets landsmøte over EØS-saken.

