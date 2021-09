Støre har de laveste skuldrene

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jonas Gahr Støre er optimist. Audun Lysbakken er genuint nysgjerrig. Trygve Slagsvold Vedum er klar til å gå rett på sak.

Stemningen var god, tonen lett og latteren satt løst da de tre lederne for Ap, SV og Sp møtte pressen utafor Hurdalsjøen hotell torsdag.

Personkjemien er der. Støre, Vedum og Lysbakken har sittet i regjering sammen før. Også Hadia Tajik, Espen Barth Eide, Anniken Huitfeldt, Dag Terje Andersen, Marit Arnstad og Ola Borten Moe var statsråder mellom 2005 og 2013. De kan bli det igjen.

Men det er ikke først og fremst ministerposter de snakker om på Hurdalsjøen hotell. På agendaen står "de vonde sakene" der partiene potensielt står lengst fra hverandre.

Klima- og oljepolitikk. Innretningen på CO2-avgiften og nivået på andre avgifter. Ulv, rovdyrpolitikk, vern og bruk av natur. Kontantstøtte og abortgrense.

På Støre høres det ut som at sonderingene om disse dilemmaene er fullt overkommelige hindre på veg til flertallsregjering. Vedum gjentar mantraet om "Ap/Sp-basert regjering" og gjør det klart at her blir det tøft å være SV.

Bak Lysbakkens åpne nysgjerrighet, ligger SVs landsstyremøte om å ta en regjeringsdeltakelse opp til uravstemming.

Sp liker "SVs omveg" dårlig - de sier i alle fall at de gjør det. Misnøyen kan brukes som forhandlingskort. Men uroen omkring uravstemningsprosessen er overdrevet.

For det første er sannsynligheten liten for at SV forhandler bort noe landsstyret har vedtatt.

Dessuten, når SV går til grasrota for å forankre sin innstilling om regjeringsdeltakelse bredt, da må det bli som partiledelsen og sonderingsdelegasjonen anbefaler. Et annet utfall vil bety at partiet ikke har tillit til Lysbakken og ledelsen. Det blir en ulevelig situasjon.

Mellom frasene "sondere om det er grunnlag for forhandlinger", "politikken er viktigst" og "klart mandat fra velgerne" er det hørbart at de potensielle samarbeidskameratene har ulike innfallsvinkler.

Støre legger vekt på at de har et ansvar overfor landet. Vedum trekker fram at han har 400.000 velgere han står til ansvar for. Lysbakken har et ansvar for å gjøre noe med klima, miljø og sosiale forskjeller.

Partiene viser fram ulikhetene, og skal til kjernen av sakene der det smerter i politisk avstand. Kan ambisjonene samles til én felles retning, en plattform alle tre kan få felles sakseierskap til?

Ingen tviler på at Ap vil i regjering og at Støre blir statsminister. Og mon om ikke Sp også i praksis har sagt både A og B.

Vedums vedvarende opposisjon mot Solbergs høyreregjering og knallharde retorikk om at landet trenger en ny kurs, gjør at terskelen for å bryte sonderinger eller gå fra forhandlingsbordet må være skyhøy.

Om ikke Sp nå legger en ansvarlig styringshand på rattet, vil det bli et voldsomt antiklimaks og et forklaringsproblem overfor de 13,5 prosentene av innbyggerne som har trodd på Sps desentraliserings- og distriktsargumenter. Det veier antakelig tyngre enn å eventuelt "svikte" de borgerlige velgerne de har kapret, ved å akseptere en flertallsregjering med SV.

SVs valgresultat ble lavere enn de kanskje hadde håpet. Deres dilemma er å avveie om de vil få mest gjennomslag og klare seg best innenfor eller utenfor en regjering. På utsiden kan de få støtte i Stortinget fra Rødt og dra en Ap/Sp-regjering mot venstre, på innsiden kan de bli tynet av samme parti på venstresiden og av regjeringsslitasje som lillebror.

Det eneste som er noenlunde sikkert, er at Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister.