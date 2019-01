Stor seier, ingen jubel

Regjeringsutvidelsen er en stor personlig seier for Erna Solberg. Helt siden valgkampen i 2013 har hun snakket om mulighetene for en borgerlig firepartiregjering. Det var det ikke så mange andre som trodde på. Ideen ble betraktet som naiv, muligheten til borgerlig samling ble gitt et snøfnuggs sjanse til å overleve i helvetet.

Solberg fikk rett til slutt. Vi andre må bite i oss ordene.

Jeg tror ikke det skyldes at Erna Solberg nødvendigvis er så mye smartere enn oss andre. Men mange av oss har lyttet til hva Venstre og KrF faktisk har sagt om borgerlig samarbeid. Så sent som i forrige valgkamp i 2017 var begge disse partiene tydelige på at noe regjeringssamarbeid med Frp var utelukket.

Den politiske avstanden mellom de to partiene og Frp var alt for stor, påpekte de. Nærmest av respekt for Frps politiske program var de ikke engang villige til å sette opp en firepartiregjering som et sekundært alternativ, dersom Venstres og KrFs primære mål om en Høyre/sentrum-regjering ikke lot seg virkeliggjøre.

Siden valgkampen har det sirkulert endel vann, og valgløftene til Venstre og KrF har forlengst forsvunnet i avløpet. Først var det Venstre som "reorienterte" seg, og som gikk i regjering etter Jeløya-forhandlingene i fjor. Nå følger altså KrF etter, etter en nervepirrende dragkamp om partiets retningsvalg.

Vi har fått demonstrert at Solberg behersker flere spill enn Pokemon.

Vittige tunger har døpt den nye firepartiregjeringen for "Solberg2c-regjeringen", inspirert av den opprivende debatten om abortlovens paragraf 2c, som så listig ble manøvrert inn i KrFs prosess rundt retningsvalget, og som mange mener var utslagsgivende for å vippe KrF til borgerlig side.

Vi har dermed fått demonstrert at Solberg behersker flere spill enn Pokemon. Ved å spille inn abortsaken, selv om hun måtte vite at det aldri ville komme på tale med noen endring av abortloven, spilte hun samtidig Knut Arild Hareides venstrealternativ av banen.

Statsministeren gikk av med seieren, og beholder sin regjeringmakt. Nå øker makten. Nå kontrollerer hun Stortinget gjennom sin flertallsregjering, og har selvsagt langt større handlefrihet enn da KrF satt på vippen i Stortinget.

Det gjenstår å se om regjeringsutvidelen er en seierens dag også for KrF. Det er grunn til å være skeptisk. Prosjektet sto i fare for å bli spontanabortert. 19 medlemmer av landsstyret stemte for å gå i regjering, 17 stemte i mot, da resultatet av regjeringsforhandlingene ble presentert for dem torsdag ettermiddag.

At det borgerlige mandatet i KrF er syltynt, kombinert med at den populære partilederen Knut Arild Hareide trakk seg som følge av vedtaket, har lagt en effektiv demper på partiets begeistring over igjen å komme til regjeringsmakt.

Å gå inn i en regjering som en juniorpartner på randen av sperregrensen er krevende nok i seg selv, om partiet ikke skal være splittet i tillegg. Med dette utgangspunktet skal KrF være fornøyd om det klarer seg over sperregrensen i neste stortingsvalg. Partiet har satset høyt, og kan gå ned med dunder og brak.

Når sant skal sies, er det ikke mye jubel å spore i Venstre eller Frp heller. Dette er to liberalistiske partier som nå har fått landets mest illiberale parti i sin midte. Begge sliter allerede på meningsmålingene. Verst er situasjonen for Venstre, som snart ser to-tallet oftere på meningsmålingene enn fire-tallet.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand påpekte den manglende entusiasmen og begeistringen de fire partiene viste, da de presenterte regjeringsplattformen torsdag kveld. Han minner om alle de krevende hverdagene for en regjering, alle krisesakene, alle de uventede utfordringene som fortløpende må løses. I slike stunder er felles forståelse mellom regjeringspartiene, allmen begeistring og gjensidig respekt ekstra viktig. "Hvis nivået på de beste dagene ikke er høyere enn det vi så i dag, er det et varsel for hvor lavt det kan bli på de dårligste dagene", skriver Sand.

Hverdagen kommer fort i norsk politikk. Solberg har maktet å skru sammen en flertallsregjering, men hva vil hun bruke flertallet til?

Solbergs metode har vært å gi de ulike partiene gjennomslag på sine respektive hjertesaker. Det har resultert i en sprikende regjeringsplattform. For eksempel skal vi fortsatt betale bompenger i dette landet, samtidig som vi skal få skattefradrag for bompenger. Altså noe som både Venstre og Frp kan markedsføre som viktige gjennomslag, men med totalt ulike begrunnelser.

Dette blir fort politikk i hytt og vær. Det er neppe noe å juble for, det heller.