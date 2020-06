Stivnet støtte

I Rogaland, bakom det flate Jæren, ligger det en anomali. Tre kuperte kommuner, Bjerkreim, Gjesdal og Strand, har de samme fuktige bøene å bale med som bønder flest på Vestlandet. De dyrker nesten bare gras, som bønder flest på Vestlandet.

Men de tjener veldig mye mindre på det.

Det skyldes ikke naturgitte forhold, men norsk landbrukspolitikk. En grasdyrker med 200 dekar i Strand får nesten 57.000 kroner mindre i arealtilskudd enn en yrkesbror i Hjelmeland. Sender han graset gjennom ei melkeku, taper han ytterligere 22.000 kroner på å drive i Strand.

Dagens soner for arealtilskudd er snart 30 år gamle. Bjerkreim, Gjesdal og Strand havnet i sone 3 - sammen med delene av det sentrale Østlandet som ikke ligger ved Oslofjorden eller på østsiden av Mjøsa.

Derfor er det mye mindre tilskudd for gras i Gjesdal, Strand og Bjerkreim. Kornproduksjonen er likevel nesten null - fordi terrenget er feil. Det hjelper ikke så mye med arealtilskudd hvis kornet vokser dårlig og må høstes med sigd fordi treskeren har veltet.

Urettferdigheten i Rogaland er åpenlys, men lokal. Sonepolitikken har også skapt en nasjonal verkebyll: Vi dyrker mindre og mindre korn her i landet.

Kanaliseringspolitikken er en vakker vy fra 50-tallet. Korn på flatlandet ved fjord og sjø, grasdyrking i resten av landet skulle gi rasjonell arealbruk og økt sjølforsying.

Korndyrkingen synker, og den synker stadig raskere. Bare mellom 2017 og 2019 gikk korndyrkingen her i landet ned med 120.000 dekar. Siden 1991 er nær en million dekar kornjord blitt til grasjord. Samtidig gror grasjord igjen i dalstroka innafor. Vi skulle ha kyr i hele Norge som spiste korn fra Østlandet. Nå flytter kyrne til Østlandet, der de spiser korn fra utlandet.

Når Svenn Arne Lie og Espen Løkeland-Stai krever endring, svarer den mulige neste lederen i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, at de brave forfattere er "flinkere til å påpeke hvordan situasjonen burde ha vært enn til å presentere løsninger for hvordan vi skal nå målene."

Aas-Engs løsning er dels å prisnedskrive kraftfôr, dels å øke kornpris og -tilskudd i kornområdene. Metoden er prøvd i en årrekke. Den har ikke virket, og ifølge Bondelagets eget ekspertutvalg vil den fortsette å ikke virke.

Å gjøre korn litt lønnsommere har ikke "dempet iveren" etter å bygge ammekufjøs i kornområdene, slik Aas-Eng drømmer om. Odelsgutten som vurderer å overta gården på Eidsvoll, ser at driftsplanen for ammekufjøs gir mye bedre økonomi enn skurtresker og korntørke, selv om kornprisen øker 12 øre i år.

Nøkkelen til mer korndyrking ligger ikke i flikking på kornøkonomien i ulike deler av landet. Den ligger i forholdet mellom gras- og kornøkonomi på det samme stykket jord.

På kornjord må kornøkonomien opp og grasøkonomien ned så mye at bankene og Innovasjon Norge slutter å yte kreditt til nye ammekufjøs, og begynner å gi lån til korntørke.

Som fylkesleder i Nordland Bondelag, Trond Bjørkås, sier: Hvis alle skal få, blir utslagene små. Det handler om å tørre å ta grep som gjør utslag.

Fagforeningsdynamikken forhindrer Norges Bondelag fra å tørre. Hver gang en fylkesleder fra kyst, fjell eller nord sier i Bondebladet at grunnsteinen i landbrukspolitikken holder på å skli ut, får en en ammekuprodusent nær Oslo rykke ut og legge ned veto mot å gjøre noe med det.

Siste beskjed fra fylkesleder Sigurd Enger i Akershus er at spede grasspira lyt få stå. Akershus-bøndene trenger alt graset og alle kyrne de har. Hensynet til beiting i bynære ravinedaler må komme først. Økt kornareal? Det får bli Bjerkreim, det da. Eller kanskje svedjebruk på Finnskogen.

Jeg flyr jevnlig over ravinedalene ved Gardermoen, over små jorder i Alvdal og grønne bakker i Midtre Gauldal, og sannelig: Norsk landbruk har et problem, og det er ikke ravinedaler i Akershus.

Akershus-bøndene påpeker at det er lettere å være heltidsbonde med dyrehold. Det er det lengst oppe i Gudbrandsdalen også. Og sist jeg sjekket, var det ikke ved Gardermoen at bøndene slet med å skaffe seg jobb utenom bruket. Det var i Sel.

Mens graset i Akershus gror, dør kua i Steigen. Dette er det motsatte av distriktspolitikk - og det er et resultat av inngåtte jordbruksoppgjør.

Bøndene i Bjerkreim har nok rett i at korntilskuddet aldri kan bli høyt nok til å betale for å flate ut Rogalands fjell til åker. Å vri pengebruken så mye at vi får tilbake kornet der kornet vokser best, det er lett i en politisk næring.

Hvis man kommer seg opp fra ravinedalen.