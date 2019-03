Stemmer fra hele landet

Denne helga har Venstre hatt landsmøte og med dét er valgåret 2019 offisielt i gang. Mye er skrevet om landets eldste parti, som puster tungt i regjeringssamarbeidet med Høyre, Frp og KrF. For ei avis som Nationen er selvfølgelig Venstres landbrukspolitikk interessant. Men Venstre er interessant også av andre grunner.

For å si det med Lars Saabye Christensen: “Når var det det butta?” Jeg klarer ikke å tidfeste når Venstre ble mer urbant orientert enn forankret i distriktene, det har vel vært en prosess over tid. Det speiles iallfall i hva partiets sentrale politikere velger å snakke om og i hvor partiet er representert.

“Eg kjenner meg ikkje igjen i mitt gamle parti”, sa Leif Helge Kongshaug til Nationen for noen dager siden. Kongshaug er avtroppende styreleder i storfeorganisasjonen Tyr, og har også vært en sentral venstrepolitiker. Han var næringspolitisk talsperson på Stortinget mellom 2005 og 2009, og før den tid statssekretær i Landbruks- og matdepartementet i fire år mens Lars Sponheim var minister. Kongshaug reagerer både på næringspolitikken og (den manglende) distriktspolitikken som nå råder i Venstre.

“Venstre er i ferd med å bli et Oslo-parti, sier kommunestyrerepresentant Jan Erik Espelid (V) i Austrheim til Bergens Tidende. Andelen kommuner på Vestlandet der Venstre ikke er representert vil da også øke ved årets valg: Fra en femdel for fire år siden til en tredel i år.

Nationen er distriktenes stemme og talerør. Det verdiløftet tar vi på alvor. Derfor lanserte vi debattportalen #Motkultur i fjor høst. På kort tid har debattene her blitt vår viktigste trafikkdriver. Leserne viser tydelig at de setter stor pris på dette stoffet.

En av våre faste spaltister er Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark. Slik beskriver hun livet i “distriktenes distrikt”:

“Bli med meg og forestill deg hvordan det er å være et lite finnmarksmenneske i sentraliseringslandet Norge: PST har nok en gang pekt på at trusselbildet er Russland og Kina og varsel om en ny kald krig forsterkes. Isgufsen mellom USA/NATO og Russland/Kina merker vi i praksis her nord (...) Uvær, utfordrende infrastruktur og lange avstander tas lite på alvor. Vi opplever stadig at den digitale beredskapen svikter og at vi oftere står uten både telefon og internett. (...) Skal du med ungen din på barneavdelinga i Hammerfest fra Vardø tar det 8 timer å kjøre, hvis veiene ikke er stengt. Nå har regjeringa sittet i Oslo og lest kart igjen og funnet ut at man kan flytte en del av tilbudet til Tromsø, enda lenger unna folk. Sentralisering av helsetilbudet bort fra Finnmark er i full gang. Om ikke det er nok, så flyttes offentlige arbeidsplasser ut fra distriktene i stor fart, til tross for at digitaliseringa gjør at man kan jobbe fra hvor som helst.”

Annonse

Alle skjønner at man ikke kan ha alle tilbud over alt og samme nærhet til sykehus og andre tjenester på den ytterste, nakne ø. Men hvor mange arbeidsplasser trenger man egentlig å klumpe sammen i de allerede tett befolkede byene? Det spørsmålet er viktig for Nationen å stille, om igjen og om igjen.

Vi vil gjerne understøtte distriktsvennlige stemmer også andre steder enn i våre spalter. Vi tror det er nødvendig for å skape reell motmakt. Derfor ble jeg glad på VGs vegne denne uka, da det ble kjent at de har ansatt Adresseavisens Tone Sofie Aglen som kommentator. Jeg håper Aglen fortsetter å være en viktig midt-norsk stemme, også når hun sitter i Oslo.

Og jeg ble glad på Harald Stanghelles vegne, da han forrige helg fikk Oslo redaktørforenings hederspris. “Selve Redaktøren med stor R i norsk offentlighet, for folk flest og for elitene”, som juryen skrev i begrunnelsen. På kontoret hadde han alltid et bilde på veggen. Fjord, bro, noen hus. Stanghelle, i Vaksdal kommune. Faren eide småbruk og landhandel. Det gikk i båt, hest og kjerre til Stanghelle var åtte år - først da kom riksveien.

Jeg mener Stanghelle har med noe viktig inn i den offentlige samtalen med denne bakgrunnen. Ikke sånn å forstå at det preger alt han skriver og alt han sier - men det blir en grunntone, på en måte. En større forståelse for hvordan folk har det utenfor bygryta.

Jeg nøt godt av den forståelsen selv, i en håndskrevet hilsen fra nettopp Stanghelle da jeg ble ansatt som redaktør her i Nationen:

“Kjære Irene,

gratulerer med en viktig, spennende og krevende Nationen-jobb. Det står stor respekt av at du tar den på deg. Ikke minst fordi du nå skal lede ei avis som spiller en stor rolle for å etablere alternative nyhetsbilder til hovedstrømmene i samfunnet. Lykke til fra Harald (Nationen-abonnent)"

Nationen trenger flere abonnenter - og landet trenger flere motkulturelle stemmer. Vi håper å bidra til at begge deler går i oppfyllelse. Og med det ønsker jeg dere alle en god uke!