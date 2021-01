Statskog SF må få en smekk

Når Statskog begynner å minne om fortidas husbondsstyre i husmannsvesenets tid, er det på høy tid å diskutere hvordan statsforetaket skal strammes opp, og hvorfor staten skal eie skog.

Husbondåket innebar utbytting av husmenn og skogsarbeidere som bodde på plasser der det eneste plassfamilien eide, var ei lita tømmerkoie som de kunne lafte ned og ta med seg videre dersom husbonden jaget dem.

De som driver mindre næringsvirksomhet på Statskogs grunn, kan ikke ta med seg campingplassen eller hytteutleiet og flytte et annet sted. Det handler om sårt tiltrengte arbeidsplasser basert på formidling av naturopplevelser, om små reiselivsbedrifter i bygdene.

Tirsdag fortalte kommunestyrerepresentant i Engerdal, Halvor Hansson, følgende historie i Nationen, under overskriften "Statskog sjokkerer": Ann-Mari Hagen i Engerdal driver campingplass og hytteutleie på Sølenstua i Engerdal. Den lille familiebedriften er bygd opp gjennom to generasjoner. Nå har Statskog økt festeavgiften fra 20.000 kroner til 70.000 kroner. Dermed står Ann-Mari Hagens bedrift på spill. Marginene er små, og hun kan ikke fortsette driften med den kraftige økningen i festeavgiften.

Hva skal vi med et statsforetak som opptrer slik? Skal små næringsdrivende stå med lua i hånda og trygle "husbond" Statskog SF om ikke å bli kastet ut? Maktforholdet mellom Statskog og Ann-Mari Hagen i Engerdal er mildt sagt skjevt.

"Statskog arbeider aktivt med tomtefeste og arealleie. Å utvikle eiendommene bidrar til lokal næringsutvikling og tilgjengelige hyttetomter", skryter statsforetaket på sine nettsider. Det er lite imponerende om dét skjer på bekostning av mindre private næringsdrivende som har bygd opp virksomhet på Statskogs grunn gjennom generasjoner.

Det kan da neppe være Solberg-regjeringas vilje at et statsforetak som eier en femtedel av Norges land skal ta knekken på små næringsdrivende i distriktene?

Hva sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), er det snart på tide å få lovfestet noen grenser for Statskogs virksomhet?

Hvordan ser Ap (den ivrigste forsvareren av at staten skal eie skog) på at små næringsdrivende i distriktene fører Davids kamp med Goliat for å beholde næringsgrunnlaget sitt?

Dagens fjellov skal sikre lokaldemokratisk forankring i forvaltningen av statsallmenninger, at ulike rettigheter og interesser skal balanseres og at verdiene blir igjen der de er skapt. Dermed kan en forledes til å tro at lovverket allerede sikrer små næringsdrivende et visst vern.

Historien om prishoppet i Ann-Mari Hagens festepris, den som knuser virksomheten hennes i Engerdal, vitner altså om det motsatte. Statskog SF skalter og valter på en måte som minner om husmannsvesenet.

Siden 2018 har forslaget til ny fjellov (NOU 2018:11) ligget i landbruksminister Olaug Bollestads skuff. Det er dette lovforslaget Bollestad må blåse støvet av.

Statsallmenningslovutvalget foreslo å overføre flere forvaltningsoppgaver til de lokale fjellstyrene, for eksempel skogsdrift. Det er et særdeles fornuftig forslag. Det lokale fjellstyret, som er valgt av kommunestyret, kjenner de lokale forholdene best – og ser helheten lokalt. Derfor bør fjelstyrene også fastsette festeavgifter for næringstomter i forhandlinger med festerne, slik også Halvor Hansson foreslår. Videre bør det tas en grundig vurdering av om eierskapet til statens skoger bør desentraliseres til de lokale fjellstyrene.

I så fall handler det om en betydelig omlegging av forvaltningen av fellesskapets femtedel av Norges land, men omleggingen vil likevel ikke være så dramatisk. Rammene og prinsippene for den lokale forvaltningen av statsallmenningene er gitt i nasjonal lov.

"Direktoratet for statens skoger" ble i 1993 omgjort til Statskog SF. SF står for statsforetak, og Statskog fikk sitt "resultatmål", som det kalles når resultatene skal kunne telles i penger. Foretaket nedbemannet i distriktene, der lokalkunnskapen er.

Men hvordan ser det ut i 2021? Er den viktigste grunnen til at staten eier skog at staten skal tjene mest mulig penger? Neppe.

Det bør være vel så viktig å sikre naturens artsmangfold, for eksempel. Det bør være vel så viktig å sikre at det er liv laga for mindre næringsdrivende i allmenningen, så viktige arbeidsplasser ikke forsvinner. Og på den andre siden: Så viktige småskala tilbud til friluftsturister i eget land ikke blir borte.

Videre bør bruksrettighetene til allmenningen for dem som produserer mat sikres, som beiterettigheter og seterrettigheter. Mer bærekraftig matproduksjon finnes knapt, og den bidrar i tillegg til å opprettholde artsmangfoldet.

Hvorfor staten skal eie skog, bør absolutt bli et tema i valgkampen. Organiseringen av forvaltningen av statens skoger må tilpasses målsettingene. Statskog SFs struktur sikrer ikke lokal forvaltning.

Men aller først må Statskog SF få en smekk for å sette opp festeprisene så kraftig at folk mister næringsgrunnlaget sitt. Landbruksminister Olaug Bollestad sitter nærmest til å smekke til.