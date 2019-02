Staten effektiviserer. Folket betalar.

Marknadstenkinga slår inn over det offentlege Noreg. Det skjer i Posten, i skulevesenet, i Statens vegvesen. Tenester me har lagt til grunn er det offentlege si oppgåve å levere, blir fjerna i namnet åt Effektiviseringa, Budsjettinnsparinga og Den heilage ditigaliseringa.

Staten skal spara pengar. I seg sjølv er ikkje dét nytt. Det nye er at det skal skje ved å flytte kostnadene vekk frå offentlege budsjett og over på privatpersonar.

Årsak: Det er for dyrt å levere tenester i dei strøka av landet det bur få folk. Forretningsidéen er då å la folk ta ansvaret sjølv.

Utgifter det offentlege kasserer som "urimeleg kostnadskrevjande" blir difor overlevert til den vanlege innbyggjar å administrere i kvardagen. I praksis er det å flytte utgifter frå eitt budsjett (eit offentleg budsjett) til eit anna (enkeltpersonar og husstandar sitt budsjett).

Når tenester blir "urimeleg kostnadskrevjande" skuldast det at me brukar mindre av dei reint fysisk, og meir på nett. Digitaliseringa slår inn over oss, men det det offentlege Noreg ikkje vil snakke om, er at for nokon blir det ein vanskelegare kvardag, ikkje enklare.

Me sender færre brev, altså treng openbert ikkje Posten lenger å levere pakker til dei av oss som bur utanfor den kostnadseffektive ruta til Posten. Om den gamle Telenor ADSL-linja di med 5 megabits nedlastingshastigheit dett ned, må du skaffe deg fleire gigabytes på mobilabonnementet og håpe du får 4G-kvalitet. Truleg er det raskare nettilgong, men kostnaden for streaming blir ikkje heilt den same når familien er kopla på Netflix, Fortnite og Star Wars Battlefront – samstundes.

Oppsummert Kutt, kutt kutt 1 Det offentlege Noreg kuttar i tenester til folket. Men nokon må ta kostnaden likevel. Dugnadsand 2 Medan staten sparar pengar, må folk hente posten sjølv. Det er ikkje ei løysing for å byggje gode lokalsamfunn over heile landet. Pengar 3 Det er på tide å sjå på kva sentraliseringskostnaden er for vanlege folk.

Statens vegvesen vil leggje ned fleire vegkontor i distrikta. Slik skal staten effektivisere og spara meir pengar, men staten vil ikkje snakke om kva det vil koste elevar og foreldre å bruke ein heil skule- og arbeidsdag på å køyre avkommet til den sentraliserte vegstasjonen for å ta lappen.

Vit éin ting: Det som er effektivt og billig for staten kan bli dyrt og ineffektivt for deg. Desse kostnadene finst ikkje for staten, så lenge dei er ute av budsjetta. Men i verkelegheita di er dei ikkje borte.

Éin ting er at denne kostnadsprivatiseringa er usosial overfor dei hundretusenar av innbyggjarane som ikkje er med på Den Digitale Revolusjonen. Som ikkje har lært seg korleis ein kan betale rekningar, kjøpe frimerke eller handle snop frå Sverige på nett. Éin annan ting er at det er mykje du ikkje får levert på nett, som medisin, nye delar til maskiner, gåver til jul og snopet du handla i den svenske nettbutikken.

For at innbyggjarane skal hente posten sin må dei bruke opp til åtte timar per tur. Det kostar.

Marknaden skal rå framføre distriktspolitiske omsyn. Posten har vorte ei bedrift som fyrst og fremst skal tene pengar, dernest vera ein grunnstein i infrastrukturen som bind landet saman, som gjer at folk kan halde fram med å bu på øya dei har budd på heile livet.

Med Postloven i handa får Posten lov til å leggje ein stor byrde på innbyggjarane i små lokalsamfunn i distrikta våre. Posten vil ikkje lenger levere post til Reinfjord, Spildra og Seglvik i Kvænangen i Troms, eller Lonkan, Helgenes og Brottøya i Nordland. Posten kan nemleg kutte postgangen til 11.000 husstandar der det ifylgje Posten er "urimeleg kostnadskrevjande" å levere post. Neste gong kan det vera bygda di.

Posten sparar 350.000 kroner på å leggje ned postomberinga til øyene i Kvænangen. Men det er ikkje slik at kostnadene blir borte, det er berre nokon andre som betaler for dei. Kostnadene er der, om dei ikkje er i dei offentlege budsjetta. For at innbyggjarane skal hente posten sin må dei bruke opp til åtte timar per tur. Det kostar.

"Vi må ta lokalbåten klokka åtte til Burfjord. Den går to ganger i uka. Samme dag er det retur klokka 16.40. Vi må med andre ord bruke nærmere åtte timer på å hente posten", seier sauebonde Aud Klausen til Klassekampen.

Så medan stat, fylkeskommune og kommune sparar pengar i eigne budsjett blir det opp til lokalbefolkninga å hente posten på dugnad. Det blir opp til foreldra å finne ei ordning for samkøyring til skidagen skulen skal ha, fordi skulen ikkje set opp buss. Det er på tide å rekne på kva det faktisk kostar.