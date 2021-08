Staten bør investere i Hydro

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

"Det blir for meget utenlandsk eiermakt over norske arbeidsplasser", skrev tidligere statsminister Kåre Willoch (H) i Aftenposten i 2005. Han anbefalte statlig oppkjøp for å sikre "norsk næringsliv mot å bli ofre for utenlandsk næringsimperialisme, i tilfelle hvor norske nasjonale hensyn taler mot salg til utlandet".

Men det er langt fra Willoch til dagens liberalistiske høyreregjering. Da styret i Hydro, i strid med "norske nasjonale hensyn", bestemte seg for å selge ut valseverkene på Karmøy og i Holmestrand, løftet ikke næringsminister Iselin Nybø (V) en finger.

"Salget av Hydros valseverk var en svær industriell tabbe", sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til Nationen. SV-nestlederen mener flere slike industrielle tabber absolutt må forhindres, og støtter Sp-forslaget om oppkjøp i Hydro.

Hydros industrielle tabbe: I begynnelsen av mars ble det kjent at Hydro-styret ville selge ut valseverkene sine for 14,2 milliarder kroner til det amerikanske investeringsfondet KPS Capital Partners. Valseverkene har gått med solide overskudd.

Hydro sier pengene for valseverkene skal brukes til "omstilling". Omstilling til hva? Hvor?

"Salg er ikke omstilling. Salg er salg. I dette tilfellet salg fra et selskap som staten i stor grad eier – til et amerikansk investorselskap", sa daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om salget av valseverkene, til E24. Han krevde at salget måtte stanses.

Gabrielsen understreket at de norske valseverkene (Holmestrand og Karmøy) har 630 grønne arbeidsplasser. LO-lederen fryktet at Hydro ville miste trekkraften som lokomotiv i norsk industri.

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, advarte om at Hydro solgte unna høyteknologiske grønne arbeidsplasser som det er strategisk viktig for selskapet å beholde. "Nå må næringsministeren komme på banen og stoppe salget", krevde Alfheim.

"Norsk Hydro må bli et grønt industrilokomotiv, helt sentrale i utviklingen av ny, grønn fastlandsindustri. Valseverkene er en viktig brikke i dette (...) Samfunnet har satset mye på Hydro de siste årene, med tilskudd fra Enova, kraftrettigheter osv. Og så er svaret dette? Det henger ikke på greip", raste lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Solberg-regjeringa burde ha lyttet til LO og stoppet salget, men vendte det døve øret til.

Etter valget kan det være for sent å stoppe salget av valseverkene. Desto viktigere blir det å hindre nye "svære industrielle tabber". Staten som dominerende eier i det tradisjonsrike selskapet, er en garanti mot utsalg av strategisk viktig grønn industri.

Det andre tunge argumentet for en statlig investering i Hydro, er behovet for nasjonal kontroll med vannkrafta.

"Kampen om naturressursene vil bli tøffere og tøffere. Vi må ikke være naive – vi må sikre eierskapet til de grunnleggende naturressursene", sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Sp-lederen viser til at Hydro har hånd om totalt 40 kraftanlegg i Norge, som samlet produserer omkring 13,7 TWh fornybar energi i et normalår. Det utgjør omkring 10 prosent av den fornybare kraftproduksjonen i Norge.

"Vannkraft er klimagullet vårt og grunnlaget for smelteverksindustrien vår. Det skal ikke privatiseres, det skal sikres", sier Vedum. Sp har altså foreslått at staten skal investere rundt 20 milliarder kroner i Hydro, ved å kjøpe seg opp fra 34 til 50,1 prosent.

"Å bruke 20 milliarder på å kjøpe seg opp i et selskap der vi allerede har negativ kontroll er dårlig bruk av skattebetalernes penger", sier statsminister Erna Solberg (H) til E24.

Den negative kontrollen hindret altså ikke Hydro fra å selge ut valseverkene – vitale, grønne deler av det tradisjonsrike selskapet – til amerikanske investorer.

Det foreslåtte statlige oppkjøpet i Hydro kan dessuten ikke sammenlignes med en hvilken som helst utgiftspost i statsbudsjettet. Det handler om en investering som i tillegg til å sikre nasjonal kontroll, vil gi avkastning over tid. Og det handler om det grønne skiftet.

I 2010 krevde daværende LO-leder Roar Flåthen en større offentlig eierandel i Hydro, og at staten må ha "en tydelig retning i eierskapspolitikken". Nå er retningen gitt. Norsk industri må intensivere den grønne omleggingen basert på rimelig fornybar kraft – om Norge skal nå Parisavtalens krav om 50 prosents klimakutt innen 2030.

Dersom det blir regjeringsskifte, blir statlig oppkjøp i Hydro et viktig punkt i regjeringsforhandlingene. Aps holdning til oppkjøp er ikke avklart. Men Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, sier: "Vannkraften er en juvel verdt å sikre (...) vi har ikke noe imot å diskutere forsterket eierskap".