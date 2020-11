Han har tenkt å flytte til Bø i Vesterålen, den gamle skikongen. Sammen med kona Vilde Falch-Ytter og en ligningsformue tett oppunder en halv milliard kroner. I Nordlands-kommunen har de kuttet i formuesskatten for å trekke til seg rikinger. Nå får de som de har bedt om.

1,2 millioner kroner fikk Dæhlie kjøpt det for, 60-tallshuset som sikkert vil fungere greit som hytte og dermed utgangspunkt for flotte helgeturer i nordnorsk natur. For hvem tror at forretningsmannen Dæhlie faktisk kommer til å bo i Vesterålen permanent?

Men ei postkasse å henge adresseforandringa si på, må han jo ha, hvis Bø skal fungere som skatteparadis.

Og det er den statusen ordfører Sture Pedersen går for - som distriktspolitisk strategi. De rydder formuesskatten av vegen for å kunne ikle seg kallenavnet “Norges svar på Monaco”.

Tiltaket er ment å demme opp for fraflytting og formodentlig skape vekst i næringslivet med påfølgende arbeidsplasser. Hvis de vil investere noe i lokalsamfunnet da, de som nå melder adressendring hos Folkeregisteret.

Sikker på det kan man umulig være, det er i alle fall ingenting som tyder på at de som kommer er spesielt opptatt av å ligge fremst i feltet når det handler om å dele godene med fellesskapet. Tvert imot - de er jo på rømmen, nettopp fordi de helst vil slippe å bidra for mye i det solidariske, økonomiske systemet vi tradisjonelt har satset på her i landet.

Nå er Bjørn Dæhlies agg mot skattesystemet i Norge en gammel historie. På et møte i Civita for snart fire år siden, uttalte han at det både var “uforståelig” og “tungt” å måtte stå opp om morgenen og vite at han skulle betale 10.000 kroner i formuesskatt den dagen.

Annonse

Ja, det er tøffe tak å være rik. I realiteten vil Dæhlie merke like mye eller lite til de nevnte tusenlappene som en vanlig nordmann merker om hun mister ti kroner ut av lomma.

Derfor er det til å forstå at det av folk i kommentarfeltene beskrives som både gjerrig og grådig når Dæhlie - og foreløpig en tre-fire andre kapitalsterke menn - begjærlig benytter seg av skattefordelene i nordlandskommunen.

Man skal kanskje ikke ha noen illusjoner; rike mennesker vi alltid gjøre som de vil og kan.

Likevel er det forstemmende å se at de har så lite til overs for og liten interesse av å bidra til de samfunnsstrukturene som faktisk har lagt til rette for at de kunne bygge seg opp sine formuer.

Det er ikke hovedsakelig ved å gå fort på ski Bjørn Dæhlie har lagt seg opp sine millioner. Det er ved - i tett samarbeid med lokalpolitikere og kommunestyrer rundt om på Romerike og Østlandet - å investere i næringsbygg og eiendommer som tinghus, rådhus, skoler og boligkomplekser. Ett av de nyeste bor han i selv, i toppetasjen i “Skibladnersvingen” i Eidsvoll sentrum. I alle fall inntil videre.

Ifølge E24.no vil Dæhlie spare inn igjen utlegget ved huskjøpet i Vesterålen allerede i løpet av ett år. Men så kommer utgiftene til flybilletter, da. Det kommer til å koste for en som må snu på skillingen å reise fram og tilbake for å hente posten og vanne potteplantene i Vesterålen - enten han velger å lande på Andenes eller Stokmarknes.

Men det har en økonomisk bevisst mann som Dæhlie sikkert kalkulert med.

Så kan ordfører Pedersen regne på hva det koster den norske velferdsmodellen at lokale kommuner omskaper seg til skatteparadiser.