Du får ikkje spesielt mykje sympati i Noreg av å skryte av rikdomen din. Du får heller ikkje særleg støtte i folket av å "måtte" omplassere fem milliardar frå fond til banken, for så å klage over at renta er så låg at den knapt nok dekkjer formuesskatten.

Om det var medkjensle Nicolai Tangen var ute etter under pressekonferansen måndag, så har nok folk flest i ei tid hundretusenvis har vore permitterte frå jobbane sine litt andre ting å tenkje på enn at Tangen må betale 15 millionar kroner meir i formuesskatt.

Når formuen er 7 milliardar og løna som sjef for oljefondet er 6,65 millionar kroner, treng ikkje Tangen reise til svenskegrensa for å handle billigbacon og snus til svenskeprisar. Heller ikkje etter at han har "gjeve vekk" formuen si, dvs. flytta den frå fondet han eigde til stiftinga han eig. Slik sparar han også formuesskatt.

"Som å bli kasta utfor eit stup. Eg veit ikkje når eg krasjar i bakken."

Kontrasten til småbarnsmora Siw Beate Wold frå Lillehammer kunne knapt vore større på NRK Kveldsnytt måndag kveld. Wold, som er mor til to ungar på 2 og 3,5 år, har vore med i ein studie der immunterapi blir testa ut som livsforlengjande medisin. Den verkar på henne, men ho får likevel ikkje medisinen. Ho hadde nemleg kreft før medisinen vart godkjend 15. april, og sjølv om ho alt har teke den, er det no berre nye krefttilfelle som får den.

Overfor Tangen er det nok ikkje særleg rettvist å setje opp desse to sakene mot kvarandre. Han har heldigvis ikkje ansvaret for Kveldsnytt. Men for oss vanlege sjåarar er det eit par glimt inn i to norske kvardagar, som er svært ulike, men likevel knytte saman.

Tangen skal – truleg, men det er i skrivande stund ikkje 100 prosent avklara – leie det norske oljefondet. Statens Pensjonsfond utland, som det heiter. Oljefondet er pensjonen til generasjonar av nordmenn som kjem etter 68-arane, som ikkje har like lukrative pensjonsordningar, som ikkje vil kunne førtidspensjonere seg når dei er 62 år utan å bli kraftig straffa økonomisk.

Oljefondet er på over 10.000 milliardar kroner. Ein svimlande sum, tilsynelatande, men ikkje upåverka av verdsøkonomien. Etter tidenes avkastning i 2019, har oljefondet både i fyrste og andre kvartal hatt negativ avkastning.

At Tangen er ein godt kvalifisert mann for jobben, er det ikkje tvil om. Mannen er openbert god på å plassere, invester og tene pengar. Men det verkar ikkje tillitvekkjande verken for Tangen eller styret i Noregs Bank at dei brukar nærmare eit halvt år på å fjerne all tvil om at fondseigaren Tangen vil jobbe til det beste for Noreg sitt fond, og ikkje sitt eige.

Er det nokon som har svekkja Tangen sitt omdøme, er det styreleiar Øystein Olsen, finansminister Jan Tore Sanner og ikkje minst Tangen sjølv. Han kunne på pressekonferansen opplyse om at han ikkje hadde tenkt eitt sekund på å trekkje seg frå jobben. Verkeleg? Kvifor har det då teke eit halvt år å rydde moglege interessekonfliktar av vegen? Å aldri tvile er ikkje nødvendigvis eit positivt trekk.

No – kanskje berre dagar føre Tangen blir sjef for oljefondet, ser ikkje ut til at det er så mange fleire enn styret i Noregs Bank som har hatt uavgrensa tillit til Tangen. Heller ikkje Sanner var utan bekymring, syner det seg.

Fram til no har Tangen framstått som ein riking som har så frykteleg lyst på ny jobb, han og Olsen har vore svært uthaldande i kritikken som har kome frå ekspertar og politikarar. Å ynskje ein jobb er eit godt utgangspunkt for å kunne gjera ein god jobb, men Tangen får hovudansvaret for å forvalte det norske folk sin kapital på best mogleg måte. Å rydde eventuelle kryssande personlege interesser av vegen var heilt nødvendig, det er berre synd han ikkje innsåg at han burde gjort det tidlegare.

Avkastninga av oljefondet blir brukt til å sikre ein høg levestandard og framleis godt utbygd velferdsstat. At me har råd til dyre medisinar til kreftpasientar, ein gratis og god offentleg skule, at pandemiar kan treffe landet utan å rasere økonomien fullstendig.

Tangen får ein jobb med å atterreise tilliten til seg sjølv. Pengekapital er ikkje nok, han kjem også til å trenge eit solid innskot med sosial kapital.

Då må Tangen by på meir enn ein halvliter.