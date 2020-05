Stakkars oss som må feriere i Noreg

Regjeringa har kome med reiseråd. Me blir oppmoda om å halde oss heime i sommar. Bruke Noreg. Reise i Noreg.

Rekk opp handa den som hadde trudd noko anna, etter at me i vår har vore gjennom fleire veker med dei mest inngripande tiltaka dei aller, aller fleste av oss kan hugse.

Tre vekers bungalow-ferie i Thailand. Langhelgeturen til verdas eple, New York. Den andre heimen i Malaga. Vinturen på franske slott. Backpacking i Butan, eller storbyferien i Roma. Safari i Serengeti eller pakketur til Machu Pichu. Alt blir no bytta ut – meir eller mindre frivillig – med tvangscamping med svigermor, hytteferie, telttur, eller rett og slett ein ekspedisjon i eigen hage eller by.

På Facebook har det poppa opp ferieråd-grupper som løvetann på plenen. Korleis kan ein eigentleg reise i Noreg? Kor langt er eigentleg dette landet vårt?

Kortare enn Noreg-Maldivane tur-retur, i alle fall.

På den eine sida er det nyttig med tips. Kor lang tid bør ein bruke frå Gjøvik til Lofoten, om du reiser med tre born mellom 3 og 9 år? Kvar kan ein stoppe, om ein køyrer frå Lofthus til Trondheim? Familiehotell? Bed&Breakfast? Alternativ gardsferie? Ladestasjonar for Teslaen?

Reisespørsmåla og -tipsa er mange.

På den andre sida verkar det nesten som at nordmenn og -kvinner er meir lommekjend i Phuket og Alicante enn i Indre Sogn og Finnskogen. Skal du ikkje til utlandet i sommar? Seriøst? Å reise har vorte vår tids show off, sjølv om det for mange berre tyder å benke seg saman med mange andre skandinavar, i det same bassenget på det same hotellet på den same stranda.

Ikkje så rart, kanskje, når du kjem deg til Thailand for prisen av ein enkel Noregs-ferie. Me får rett og slett meir ferie i eit lågkostland. Meir alkohol, i alle fall. Og kjøtt frå ein produksjon pumpa full av antibiotika.

Noreg er full av perler. Det har kinesarane, tyskarane og danskane skjøna i langt tid. I takt med aukande velstand og meir pengar mellom hendene har verdas middelklassar reist langt og lengre enn lagt for å slappe av. Vekslande sumrar i Noreg gjev lyshungrige nordmenn lystne på sol- og badegaranti. Dei meir lysskye mellom oss sveittar berre ved tanken på at gradestokken passerer 20 grader i skuggen, og er strålande nøgd med at utanlandspresset i sosiale medium for ein gongs skuld har vorte eit Noregs-press.

Dessutan treng norsk reiseliv oss. I 2017 var samla turistkonsum rekna til å vera 176,6 milliardar kroner. Inkludert kortare ferieturar (altså helgeturar) var 70 prosent av alle feriereisene i 2018 i Noreg gjort av nordmenn. 56 prosent av alle ferieovernattingar nordmenn hadde skjedde på eiga eller lånt hytte, hjå vener og familie, i telt eller campingbil utanfor campingplass.

Norsk reiseliv treng oss fordi det er grunn til å tru at mange av dei som hadde tenkt seg på ferie til Noreg i år, også blir heime. Utanlandske turistar stod for 30 prosent av samla turistkonsum i 2017; 52,6 milliardar. I år blir det færre tyske bubilar, det blir færre cruiseturistar, og det blir færre innflogne kinesarar. Det tyder krise for ei reiselivsnæring som sysselsette 166.400 årsverk i 2017.

Reiselivsnæringa er mellom dei hardast råka av koronaviruset. Medan restaurantar og frisørar og treningssenter sakte kan opne opp att, er reiseråda til ulike land av ein slik grad at store delar av turistane blir borte i år. Regjeringa vurderer også å utvide det generelle innreiseforbodet til å gjelde ut året. Så sjølv om mange utanlandske turistar enno ikkje har avbooka bestillingane sine, kan dei risikere å måtte snu på grensa.

Regjeringa har lova oss reiseråd til nordiske land 15. juni, og til andre land 20. juli. Men om det blir billige charterbillettar til det varme landet Syden kjem an på om landa vil ha turistar, og om turistane vil reise.

Mennesket har ein ibuande evne til å gløyme raskt. Blir det ein kald og regnfull sommar utan sol i sikte er det lett å gløyme kor råka Spania og Italia har vore av koronaviruset. Då er det kan hende berre stengde grenser og sunn fornuft som kan berge oss.

Mykje av den globale turismen er grunnlagt på stadig aukande co2-utslepp. Når internasjonale flygingar ikkje tel på den nasjonale utsleppskvoten, ser det fint ut på papiret. Så lenge klimadebatten handlar om å droppe kjøtt frå beitedyr, kan ein jo med godt samvit byggje opp ei næring som spyr ut klimagassar på folk som heller vil dyrke brunfargen sin.

Kan hende vil denne sommaren lære oss noko om oss sjølve. At me likevel likte å feriere i nærområdet. Ganske koronafritt, og i alle fall meir klimavenleg.