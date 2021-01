Det er ikke Oslo som er Norge, det er alt det andre, sier Stian "Staysman" Thorbjørnsen. Jeg kan forstå ham. Ironien i den halvnakne hoppemusikken hans går hjem på bygda, men i bokmålsstaden tar de spøk for spøk og alvor kun alvorligt.

Anywhere-ene i hovedstaden vansmekter hjemme for tiden, avskåret som de er fra langweekend til London eller New York. Der de bruker å plukke opp den siste trenden de kan ta med hjem og spasere rundt med på Briskeby.

Isteden må de stå i polkø - eller lete etter en. Det må vi kunne forstå. Etter en hel uke på jobb ved det vonde bordet på gjestesoverommet, med barn som strør Cheerios over kjøkkengulvet og en partner i samme joggebuksa som i forgårs, er helgerusen en dyd av nødvendighet.

Hos Marit på Polet her i Selbu er det nok av både håndsprit, treliters Wongraven og Skåne-akevitt, og verken vekter eller kø på en torsdag ettermiddag.

På søndag er det tid for bot og bedring i bygd og by. Oslo-mosjonister og -familier tråkler seg og skiene inn på overfylte T- baner, skulende på sidemannens manglende maske. Ute i Nordmarkas trafikkmaskin er det å holde plassen i køen som best man kan, for å unngå aggressive treningsnarkomane eller fotturister som ødelegger løypa. Kanskje må du hoppe over en hundebæsj, og barnet som har tryna nede i bunnen av bakken. Kan du ikke sende ungen på skikurs før du drar ham ut i sporet og i veien for andre? HÆ?

Ute i skisporet i Selbu er det god plass mellom pensjonister og kontorister, et fadderbarn-talent på langtrening før KM og hyttefolk med anorakk og pulk. Mellom Blekbrua og Hoemskjølen smiler vi til hverandre og sier hei. Ser vi et barn som har tryna, reiser vi det opp, koster av snøen og forteller hvor dårlig pappa var på ski, den gangen du og barnets far gikk på skolen sammen.

Statsforvalteren fraråder nå trøndere å dra til Oslo. Og hva skal jeg der å gjøre? Verken Karpe eller Judas Priest spiller i Oslo Spektrum. I Nationens hovedredaksjon på Grønland er det bare serverne som summer , de mates med journalistikk via fiber og kobber fra hjemmekontorer i Feiring og Rygge. Signalene eltes og kodes før de går ut til PC-en og mobilen din. Og til Agderpostens trykkeri i Arendal.

Ekkoet av høyrøstet faglig diskusjon og lavmælt prat med en kilde lyder svakt i det nesten tomme lokalet. Jeg tenker på ansiktet til en kollega og nynner en sang: "Det er ikke lenge siden, du sitter i klær og vegger ennå. Lyden av deg henger igjen."

Lillebjørn Nilsen er nok best på å beskrive det late, etterlatte sommervarme Oslo. Tilstanden hovedstaden NÅ er i, den kalde turen fra jobben gjennom Grønland til Flytoget, er det DumDum Boys som eier: "Solen skinner inn i store slott som ingen bor i".

Det er gammel kunnskap at når pandemier rammer, er det dumt å bo smittefarlig og trangt i en by. Hvor synd er det egentlig på folk i Osloregionen nå? Har de ikke selv valgt å bosette seg der?

Argumentet er like utidig som når folk i Lerresfjord i Finnmark rammes av ras, stengt vei og isolasjon. Ja, de bor der frivillig. Vi bor ikke i dette landet for å passe oss for ting, men for å få ting gjort, i hele landet.

For en gangs skyld er det nå oslofolk som er rammet hardest, av en naturkatastrofe av et virus. Gamle må eldes uten å se sine kjære. Unge som trenger kunnskap, barn som trenger å ikke være hjemme, ungdom som trenger venner, må sitte hjemme. Det er trangt i hodet, på rommet, på T-banen, i livet. Ikke på hytta, ikke på fotball, ikke på date med hun fine i B-klassen, ikke russetreff.

Ordførerne i Nord-Norge snakker om søringkarantene igjen. Jeg synes de kan dempe seg litt. Jeg synes de kan korona-teste balterne de henter for å drifte fiskebruket sitt, om de er så redd for smittte.

Jeg synes vi som bor rundt i landet kan vise litt omsorg for folk i og rundt Oslo. De er greie å ha, når vi krasjer på sofaene deres før vi går på cupfinale eller konsert i Spektrum, når vi skal se på vikingskipene og høre på gatemusikantene på Karl Johan. Vi trenger dem til å telle oljepenger og skattepenger, og sortere og rundskrive alle paragrafene som vi har en hang til å vedta. En og annen gang innvilger de et tilskudd til bygdemuseum, en ny vei eller en fellingskvote på ulv.

Nå sliter de, og jeg synes synd på dem. La dem få gå på polet (der de er veldig flinke på smittevern). For meg kan ordføreren min gjerne sende vaksinedosen min til Østlandet. En noenogførtiåring på Langhus tåler ikke viruset dårligere enn meg, men hun har masse virus rundt seg. Det har ikke jeg.

Og skulle det komme hit, kan jeg kjøpe en virusdrepende Skåne-akevitt hos Marit på polet, og ta meg en skitur der bare jeg og elgen går. Der det ikke finnes annen sykdom enn jaktfeberen.

Den er uansett uhelbredelig.