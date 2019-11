Sps vekst: Hvordan er det mulig?

Partiet opphever de politiske tyngdelovene. Det burde være umulig for et parti som har dårligst oppslutning i de områdene der det bor flest velgere, å vokse så mye.

Mens Arbeiderpartiet og Høyre har vært ansett som breddepartier med velgertilslutning fra alle deler av samfunnet, har Senterpartiet blitt definert mer som et sektorparti: Et parti for og av bønder, et talerør for distriktsbefolkningens interesser.

Vi har vært vant til å tenke på Sp som et "mellomparti", i dobbelt forstand. På den ene siden politisk, som et av de såkalte sentrumspartiene. På den andre siden som et parti som i oppslutning plasserer seg i et mellomsjikt.

Etter krigen har Sps oppslutning i stortingsvalg variert mellom 6 til 10 prosent, med unntak for de to EU-kampene. Etter den siste EU-kampen var trenden negativ for partiet fram til stortingsvalget i 2013 med historisk svake 5,5 prosent.

Da var analysen at Sp befant seg i en dødsdans. Den demografiske utviklingen talte mot partiet. Den stadige urbaniseringen, kombinert med at effektiviseringen av landbruket reduserer antall bønder, representerte en gradvis svekkelse av partiets velgerpotensial.

I to valgperioder var Buskeruds Per Olaf Lundteigen - med sitt utjevningsmandat - eneste stortingsrepresentant for Sp fra den folkerike Oslofjord-regionen. Sperregrensen på 4 prosent føltes ubehagelig nær.

Så kom vendepunktet. Etter 2013 har Sp fosset fram i meningsmålinger og i valg. I høstens lokalvalg oppnådde partiet 14,4 prosent av stemmene. På den siste meningsmålingen til FriFagbevegelse og Dagsavisen fikk Sp 20,9 prosent oppslutning. Det var mer enn Høyre (20,6) og såvidt bak Ap (21,7).

Avstanden mellom de tre partiene er innenfor den såkalte feilmarginen. Det betyr at Sp like gjerne kunne blitt størst i et valg, dersom det ble gjennomført i dag.

Det er da spørsmålet melder seg: Hvordan er det mulig for et sektorparti, med et ubestridt demografisk handikap, å svinge seg opp til slike høyder?

Partiet peker selv på at Sp vokser i alle deler av landet, ikke bare i grisgrendte strøk. Det er helt riktig. I kommunevalget i høst ble Sp nær firedoblet i landets største by, Oslo. Likevel var partiet kun 9. største parti i hovedstaden, med 2,2 prosents oppslutning.

Annonse

Selv med solid framgang er Sp knapt nok et mellomparti i de mest folkerike kommunene. Når partiet til tross for dette utfordrer Ap og Høyre rangen som landets største parti, sier det noe om Sps formidable styrke utover i landet, i distriktene.

Det er litt som Dags Solstads beskrivelse av Gymnaslærer Pedersen, ml-aktivisten som var så sterk i troen at han syklet på vannet: Senterpartiet er i ferd med å gjøre det umulige mulig.

Selv vil antakelig Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum betakke seg for denne sykkelreferansen, han gikk som kjent til angrep på eliten i Norge ved å karakteriserte den som "de som tar elsykkelen på vei til departementet".

Politiske motstandere av Vedum og Senterpartiet sier langt på vei at Vedum er en populist som fyrer opp under oppkonstruerte konfliktlinjer mellom by og land. Venstre-leder Trine Skei Grande uttalte seg blant annet slik på selve valgnatta: "I dag kjenner jeg at jeg er veldig klar for å drive en ny valgkamp mot de kreftene som vi ser holder på å ødelegge land etter land i Europa, og som vi nå plutselig ser er rådende i Norge".

Grande insinuerte at velgerne lot seg forføre av proteksjonistiske og EU- og EØS-kritiske krefter, som altså minner om krefter som ødelegger land etter land i Europa.

Hvis Grande virkelig mener dette, burde hun rette blikket mot den viktigste katalysatoren for Senterpartiets vekst: Solberg-regjeringen som Venstre først støttet, og deretter selv ble en del av.

Sps vendepunkt, 2013, er sammenfallende med Solbergs maktovertakelse. Det er ikke et tilfeldig treff i tid. 2013 var startpunktet for en høyrepolitikk som historisk sett ligger en god del til høyre for det som vi har vært vant med i tidligere borgerlige regjeringsperioder.

Regjeringen har sjøsatt reformer på bred front som enten direkte eller indirekte har sentraliserende effekt, om vi så snakker om politireform, kommunereform eller regionreform.

Da Venstres statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø, så sent som denne uka argumenterte for å legge studetilbudet på Helgeland øde av hensyn til et universitetsstyres "autonomi", illustrerte hun for all verden hvor handlingslammet regjeringen er overfor "den stille sentraliseringen". Det vil si sentraliseringsvedtak som treffes ute i de offentlige virksomhetene og etatene, på armlengdes avstand fra rikspolitikerne, og som oftest er et svar på regjeringens effetiviseringskrav og/eller underfinansiering av virksomhetene.

Ja, Senterpartiets voldsomme vekst er et resultat av sterkere polarisering i det norske samfunnet. Konfliktlinjene har blitt tydeligere. Tonen hardere.

Det er ikke fordi Sp konstruerer opp konflikter, eller at Vedum uttaler seg i folkelige og enkle vendinger. Den økte polariseringen, den økende mistroen mellom sentrum og periferi, skyldes i hovedsak den samfunnsutvikling dagens regjering har satt i gang.

Spør hvilken som helst av de nye Sp-velgerne i bygd eller by om hvilken kraft de frykter er i ferd med å ødelegge Norge. Svaret vil ikke behage Venstre-Grande.