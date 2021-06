Sps historiske sjanse

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ved inngangen til Senterpartiets landsmøte tyder meningsmålingene på at det blir regjeringsskifte etter valget. Det skal Sp ha mye av æren for, som det tydeligste opposisjonspartiet mot Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk.

Høyresida jakter på noe de kan kalle "kaos" på rødgrønn side, og pressen jakter på konflikter. "Dersom Jonas Gahr Støre krever en regjering som inkluderer SV, forlater Trygve Slagsvold Vedum forhandlingsbordet", hevdet "Dagbladets kilder" denne uka.

Det er lite troverdig at Sp-lederen skulle "forlate forhandlingsbordet" som en fornærmet unge. Han er stor nå, Vedum.

Vi bør regne med at Sp-lederen er seg sin styrke bevisst. Han overtok et Sp i krise i april 2014, da partiet i snitt fikk 4,5 prosents oppslutning på målingene. Partiet har for lengst vokst seg ut av knebuksene fra de rødgrønne Soria Moria-forhandlingene høsten 2005, da Sp hadde 6 prosents oppslutning.

Sp er landets tredje største parti, med rundt 17 prosents oppslutning i skrivende stund, ifølge NRKs måling.

På veien opp fra bunnen på 4,5 prosent, har Vedum sett Ap-leder Jonas Gahr Støre gå den andre veien. Da Støre ble partileder noen uker etter Vedum i 2014, lå Aps oppslutning på målingene i snitt på 35 prosent. Nå er Ap nede på 24, 5 prosent.

Tirsdag viste en måling Dagbladet har foretatt at velgerne mener Vedum gjør den aller beste jobben som partileder (61 prosent av de spurte). 88 prosent av Sp-lederens egne velgere stilte seg bak.

Under halvparten (44 prosent) av Aps egne velgere mente Jonas Gahr Støre gjør den beste jobben som partileder. Blant alle spurte; 26 prosent.

Så Trygve Slagsvold Vedum kommer verken til å gi ved dørene eller løpe ut gjennom dem. Han vil sitte tungt ved forhandlingsbordet til han har tvunget så mye Sp-politikk han makter inn i regjeringsplattforma.

Overivrige partifellers krav om "Trygve som statsministerkandidat nå!" eller "SV ut i kulda!" forstyrrer ikke Vedum eller parlamentarisk leder Marit Arnstad ennå. Selv om Sp-ledelsen neppe ser en kamp om statsminister-taburetten på rødgrønn side som noen strategisk genistrek. Det ville blitt surt, og kunne raskt avspore valgkampen helt.

Påminnelser til velgere på borgerlig side om at det ikke er Sp som velger seg SV i september, skader neppe partiets tilslutning. Men Aps velkjente preferanse for en flertallsregjering med SV innebærer altså ikke at Vedum "rett og slett forlater bordet".

Regjeringsforhandlinger må først og fremst handle om politikk. Vedum demonstrerte sitt talent som "hestehandler" allerede i 2012, da han som ny landbruksminister fikk daværende statsminister Jens Stoltenberg til å forsvare økt ostetoll – med entusiasme.

Mens Marit Arnstad er regjerende Sp-mester i regjeringsforhandlinger og regjeringssamarbeid, med fartstid helt fra Syse-regjeringas tid (1989 – 1990).

Samtidig vil nok Ap-lederen vokte seg vel for å ende opp med et enten-eller valg mellom Sp og SV. Støre har mye å vinne på å forhandle Sp inn i en flertallsregjering. Styringsdyktighet og troverdighet i distriktene, for eksempel.

Jonas Gahr Støre er også pinlig klar over at tilslutningen til Sp når langt inn i LO. Ap og Sp er så godt som jevnstore i det mektige Fellesforbundet, med henholdsvis 32 og 30 prosents oppslutning, ifølge Fri Fagbevegelse. "Vedum taler så varmt om industrien at vi må tenke oss om; om det er en Ap-mann som sitter foran oss. Han lover en storstilt industrisatsing de neste fire årene", skriver VG.

Vedum har også for vane å tale varmt om rettferdig fordeling: "Fordeling er alltid kjernen, og trøbler vi med kjernen av politikken vår, trøbler vi med alt". Han taler Erna imot, men vinner samtidig ofte over Jonas i fordelingspolitikken.

Vedum og Arnstad vet selvsagt at det er mandatet velgerne gir partiet 13. september som avgjør. Sps oppslutning vil bestemme partiets innflytelse både under eventuelle regjeringsforhandlinger og i en rødgrønn regjering.

Om valgkampen skal vinnes, må alle Sp-politikere til pumpene og fremme partiets kjernesaker, holde dem varme i det offentlige ordskiftet. Ikke kaste bort tida med dilldall som at det blir "flere Jonas, Erna og Trygve-debatter" av å erklære Vedum som statsministerkandidat. Eller bruke tida til flere interne poseringer om hvem som er mest for eller imot SV i eventuell rødgrønn regjering. Eller bruke for mye energi på OL og andre avsporinger.

Sps oppslutning bunner i velgernes tro på at partiet bidrar til å kaste tidenes mest liberalistiske norske regjering, som effektivt har sentralisert landet – med åpenbar og tildekket tvang. Og tro på at Sp vil føre en politikk som er sosialt og geografisk rettferdig.

Dersom Sp klarer å beholde velgernes tillit gjennom valgkampen, får Vedum sitt ønske om "å vise folk at det går riktig retning, klare å gjøre en forskjell og gjøre folks liv bedre", innfridd. Dersom partiet klarer å beholde dagens oppslutning i valget, får Sp mulighet til å prege norsk politikk på en ny måte – gjennom et historisk stort innslag av grønt i en rødgrønn regjering.