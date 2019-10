Sps byggeklosser

I sagatiden brukte vi å se Norge som en overbygning over et hundretall fylker. I dag er det vanlig, iallfall i Sp, å se landet som et produkt, en mosaikk av 350 kommuner. 38 prosent av byggeklossene er representert i Asker i dag.

Innimellom klagene over regjeringens sentralisering (skatteinngangen er det vanskelig å klage på, den vokser) blir det allmenn gallup-glede på Sps ordførersamling.

Ikke bare er 134 kommuner, og storparten av landarealet i Norge, styrt av Sp. Dagens Næringslivs oktober-oppsummering teller opp 90 rødgrønne stortingsseter på meningsmålingene, 22 måneder foran stortingsvalget.

Enda sterkere er flertallet hos Aftenpostens Norstat-måling fra sist uke: 93 rødgrønne stortingsseter, 80 seter til Ap og Sp alene.

Det første tallet gir rødgrønn selvtillit. Det siste er Sps mulighet. Kan Ap og Sp samlet mobilisere 5 seter til, har partiene stortingsflertall uten SV. Det fremstår som en sosialdemokratisk sentrumsdrøm for flere i Sp enn Ola Borten Moe.

Høy på egen størrelse rydder også Vedum i skuffen med regjeringsbyggeklosser. Den ryddesjauen har pågått siden i fjor, da KrF valgte Høyre-regjeringen.

Senere har både Ap og Rødt utelukket Rødt fra regjeringssamarbeid på venstresiden. Selv om ordene "Venstre" og "utelukke" er en farlig kombinasjon, er det vanskelig å se Venstre skifte side. Trine Skei Grande vil ikke gjøre det, og Vedum sier Venstre har forlatt sentrum.

Og heller ikke MDG har altså noen plass i en rødgrønn regjering, ifølge Vedum.

Det gjenstår to byggeklosser i regjeringspuslespillet som Ap og Sp verken snakker om eller utelukker: SV og KrF.

For SV kan en Ap/Sp-regjering være en god B-løsning, uansett om det blir en flertallsregjering eller ei. Det skal et politisk jordskjelv til å rokke ved at Sp vil være mye, mye sterkere i en ny rødgrønn trepartiregjering enn i den gamle mellom 2005 og 2013. Hver ny dag med blåblå regjering er en god dag for Sps oppslutning.

SV ble anklaget for å dyrke sine nederlag i Stoltenberg-regjeringene. Det vil bli flere nederlag for partiet å prosessere i en trepartiregjering der velgerne har dratt tyngdepunktet fra venstre mot sentrum. I 2005 var SV større enn Sp. I dag viser kjøttvekta 2,5 Sp-representanter for hver SV-representant på Stortinget.

Utenfor regjering vil et svekket SV like fullt kunne ta æren for å vri en mindretallsregjering til venstre i mange enkeltsaker. Samtidig slipper SV at Bjørnar Moxnes og Rødt klistrer SV til en sentrumspolitikk.

Dersom Ap og Sp skulle få flertall alene, står SV fritt til å leve glade opposisjonsdager med armslag til å overby hvem det skulle være av øvrig rødgrønn opposisjon.

KrFs retningsvalg i fjor var av den knappe sorten. Trygve Slagsvold Vedum og Knut Arild Hareide snakket godt sammen, Vedum og Kjell Ingolf Ropstad – ikke så mye. Men den ortografiske duo Pollestad (Sp) og Bollestad (KrF) snakker samme dialekt, også realpolitisk.

Dersom Solberg-regjeringens flertall forsvinner vil KrF stå frigjort og klar til å sikre en Sp-tung regjering flertall i mange saker.

Dersom Solberg-regjeringens flertall forsvinner i 2021, vil KrF stå frigjort og klar til å sikre en senterpartitung sentrum/venstreregjering flertall i mange saker, blant annet for en ny retning i landbruks-, distrikts- og rovdyrpolitikken.

Trygve Slagsvold Vedum vil trolig fortsette å snakke mest om hvilke partier han ikke vil regjere med, men lite om hvem han skal samarbeide med. Så lenge en toparti-flertallsregjering er så nær som i dag, har Sp og Ap lite å tape på å rydde unna MDG, Rødt og Venstre som mulige byggeklosser.

Styrkeforholdet i kommende forhandlinger med SV eller KrF påvirkes ikke bare av tall, men også ord. Jo mer Ap og Sp snakker om Ap og Sp, jo mer troll kan det gå i ord.

KrFs vei inn i regjering med Sp og Ap vil være mye lengre og langt smalere enn SVs. Men forhandlingene som vil komme, la oss si neste vinter, må ikke munne ut i en flertallsregjering. Mindretallsregjeringer med samarbeidsavtaler som sikrer budsjettflertall er vanlig i norsk politikk, vi hadde en mellom 2013 og 2017.

KrF trakk seg fra denne avtalen. Men av de 10 grunnene Knut Arild Hareide oppga for å droppe å være støtteparti for en regjering KrF ikke selv deltar i, handlet tre om nærheten til Frp, tre om avstanden til sentrum og to om sjansen for å tape valg.

Dette er motforestillinger som enten faller bort eller blir kraftig svekket den dagen KrF vurderer et samarbeid med en Ap/Sp-regjering.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har byggeklosser igjen før valget i 2021.