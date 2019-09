Sps brakvalg setter distriktene på kartet

Senterpartiet har gjort sitt beste kommunevalg noensinne. Det er ingen liten prestasjon med tanke på hvor sterk oppslutning partiet hadde rundt EU-avstemningene i både 1972 og 1994. Partiets beste lokalvalg før dette var nettopp i 1995, med 11,6 prosent.

I tillegg skulle en tro at den demografiske utviklingen jobbet mot partiet. I dag bor over 80 prosent av landets befolkning i store eller små urbane samfunn. Det ville normalt vært dårlige nyheter for et parti med utpreget rural profil.

En trenger ikke være utdannet valgforsker for å forstå årsakene til Senterpartiets vekst. Partiet er den tydeligste motstemmen til regjeringens reformpolitikk, som av mange velgere åpenbart oppfattes som sentralisering av landet.

Annonse

Regjeringspartiene har parert Senterpartiets kritikk med at dette har vært nødvendige reformer som både styrker lokaldemokratiet og som øker kvaliteten på offentlige tjenester.

Dagens valgresultat viser at regjeringspartienes argumenter ikke har slått gjennom i distriktene. Der har velgerne større tiltro til Sps virkelighetsbeskrivelse.

Partiets valgseier og et stort korps med nye senterpartiordførere vil sørge for at distriktspolitikk fortsatt vil stå høyt på dagsorden i den norske politiske debatten framover.

Distriktsopprøret som politisk kraft er blitt styrket etter dette valget. Senterpartiets vekst er forankret i et sterkt folkelig engasjement som ingen politiske partier med ambisjoner bør ignorere.

Dette lokalvalget vil rett og slett sette distriktene på kartet inn mot det enda viktigere stortingsvalget om to år.