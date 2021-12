Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Selbu: Nysnøen knirker på min vei over tunet. Katten remjer mot en hjemvendt matfar, den har vært ute i 12 timer og trenger varme og kos. Det gjør jeg også. Jeg har fulgt en nabo på den siste turen.

Det er smittevernmessig innskriving i manntall og maks 50 personer i kirken. Det er altfor lite, i den gamle steinkirken som har sett vår inngang og vår utgang siden 1183.

Normalt kommer det gjerne 300 i begravelser her, i en kommune med 4000 sjeler. På kirkebakken står flere av dem i korona-tilpasset respekt. Brillene dogger og øyenvippene fryser til når kisten kommer ut.

På minnesamværet er det varme ord og varmere karbonader. Selv tårene tiner når barna løper over gulvet på samfunnshuset. De tenner håp i hjerter som er blitt eldre i dag, som trenger det sårt.

Så leser slektninger opp navnene på alle som har gitt minnegaver, det tar et kvarter. Vi sitter mette i varmen og døser mens vi lytter, det er som vi flyr, høyt over hus og trær, og ser ned på bygda, på hjem etter hjem der folk har tenkt en tanke og sendt en siste hilsen til et liv som hadde en særlig verdi.

– På bygda merker folk at du dør, sier kjæresten. Hun er fra Levanger, og blir dermed betraktet som Stemmen Fra Byen. Selv om hun forlot det nord-trønderske storbyliv under kong Olav.

Heldigvis merker folk når det skjer bra ting med folk også. Kjæresten lurer fortsatt på hvem alle i bygda er, de som sendte 50-lapper til barna hennes på konfirmasjonsdagen. Folk i bygda hun knapt visste hvem var.

– Men de visste tydeligvis om meg, sier hun.

Vi vet ofte hvem som er koronasmittet også - ofte samme dag som smitten er påvist. Dermed er karantenen gjerne opprettet FØR kommunens smitteteam ringer, som et slags omvendt Norsk Tipping.

Den nye Extra-butikken i bygda har fått selvbetjeningskasser. De får en flying korona-start. Munnbinddisiplinen er tilbake. Vi nikker god jul til folk vi kanskje kjenner, og utveksler smitterykter av varierende skråsikkerhet med dem vi kjenner på gangen bak maska.

Noen lukter en ekstra gang på hendene etter å ha spritet dem. I lukten ligger et minne av en fordums julefest på lokalet, et fjernt minne i den andre nedstengte jula på rad.

Kjæresten rister på hodet og nipper til julevinen. Så prater vi litt om hvorvidt hjemmebrent juledram er kultur eller ukultur.

– Det er ikke noe ekkokammer her, sier hun: På bygda må du forholde deg til folk som er annerledes enn deg selv.

Stig Arild Pettersen ble en somewhere i fjor, da han flyttet til Isfjorden ved Åndalsnes. Han gikk lei av den storbyen som lar oss redigere våre egne omgivelser og omgangskrets. I Adresseavisen før jul tok han et oppgjør med fortiden:

"Alle jeg omgikk tenkte som meg, de hadde samme type utdanning og jobber, lo av den samme humoren, stemte på de samme partiene, drakk den samme petnaten og kverna den samme hipsterkaffen. Jeg levde i en boble. På bygda har man ikke det privilegiet å bare kunne omgå folk som ligner en selv. For oss som ikke frykter å bli utfordret, er det en gave. Å møte mennesker som har annen livserfaring, andre interesser og andre meninger, gjør meg til et bedre menneske."

Jeg tar en tur i skogen, og får slått av en prat med 100 prosent av møtende trafikk. I skiterrenget vårt er en godværstur mer en sosial opplevelse enn en treningstur.

Ikke for det, snakkemusklene får kjørt seg. Det går i vind og vær og korona. Småtassen som hakker overkledt rundt på sine første ski som en pingvin-unge på speed, får anerkjennende nikk og oppmuntrende kommentarer, fra folk som kjenner bestefaren, og mener barnebarnets skiferdigheter er mye bedre.

Så passerer vi den koronastengte skihytta, satt opp tidlig på 60-tallet på pur faen. Den delen av grenda som ligger sør for elva, hadde nettopp vunnet den opprivende lokaliseringsstriden om hvor idrettsplassen skulle ligge.

Vi som bor på den solrike nordsiden ble så klart rasende. Men klager, advokater og dårlig naboskap er ikke bygdefolks stil. Vi satte opp vår egen skihytte isteden. Så kunne søringene sitte der med idrettsplassen sin. Lite snø har den også.

På parkeringsplassen der skiløypa starter, treffer jeg et vennepar, røde i kinnene og fortsatt pratsomme etter skituren. Så om jeg tar imot kaffebesøk?

Slik går juledagene for seg utenfor asfalten: Det er langt mellom folk, men lett å tråkke opp spor.