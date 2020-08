Splitter pine

Mitt første blikk på innsiden av Ap kom rundt 1990, da jeg var roadie for et band av venner som hadde spillejobb på AUF-fest i Stjørdal. Festen nådde sitt klimaks da en festdeltaker ble kortvarig påtent av HB, en svært brennbar, såvidt drikkbar væske.

30 år senere innsetter Trøndelag Ap Trond Giske som nestleder. For å si det med DumDum Boys: Det lukter så godt når lunta brenner.

Har Ap i Trøndelag selvskading som politisk prosjekt? Er de rett og slett mer masochistisk tilbøyelige enn andre partier?

Det er fristende å svare ja. Flere generasjoner Ap-damer ser at mannen som brøt partiets retningslinjer for seksuell trakassering får ny tillit. Neste sommer må de stå på stand og forsvare ham. Jeg tror ikke de gleder seg.

Jette Christensen og Marianne Marthinsen gledet seg så lite at de har kastet inn håndkleet. Hvor mange flere forlater skuta?

Annonse

Giske forlater ikke Ap. Det betyr ikke at han havner i partiledertrio igjen. Jonas Gahr Støre har allerede tapt for mange kvinner på Giske. Han kan ikke risikere å miste Hadia Tajik.

Trønderske Ap-ere tror knapt selv på at Giske får sette seg ved kongens bord sammen med Tajik. Men de tror på politikken Giske fronter - og at den ikke kan vinne frem uten Giske. Derfor vil han sannsynligvis toppe stortingslista til høsten.

I Ap er det tradisjon for å utøve makt i partiorganisasjonen og på Stortinget, så vel som i regjering. Ganske mange på skuta er enig i at den EU-fleksible, grøntvridende og kraftutvekslende kursen Ap holder i dag, må snus. Det kan Trond Giske bidra til - uavhengig av regjeringsplass.

Giske reiser rundt og snakker med gårdbrukere i Tydal og fiskere på Fosen. La gå at mannen er trondhjemmer, men han kjenner iallfall igjen lukten av ku og kokkaffe. Partileder Gahr Støre kjenner helst igjen trøffellukt. Giske er godt likt av godt voksne Ap-folk på bygda. Dem er det mange av.

Åge Aleksandersen sier om sine mest kjente sanger at de ikke er hans mer, men folkets eie. Trond Giskes politiske sanger synges rundt om i Trøndelag. Håpet er å gjøre koret stort og nasjonalt.

Hittil har de sure personlige tonene fra Trond Giske satt en stopper for hans vei tilbake. Nå sier Giske til Trønder-Avisa at det er for mye personfokus i norsk politikk.

Spørsmålet er om den røde løperen Giske vil holde ut en tilværelse som grå eminense på Youngstorget.