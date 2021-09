Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er mange år siden jeg spurte en Nortura-talsperson hvorfor kukjøtt ble merket som "Gilde oksestek". "Mange forbrukere synes ku smaker best", svarte han. På mitt oppfølgingsspørsmål om hvorfor det da ikke ble merket som ku, kom det en hostekule.

I dag virker denne feilmerkingen bagatellmessig. En morgentrett tirsdag på hotell i Oslo for noen år siden oppdaget jeg det futuristiske konseptet "kalkunbacon" i frokostbuffeten. Det viste seg å være lårskiver av kalkun isprøytet vann, potetmel og kunstig aroma. Et produkt som ikke har stort mer til felles med originalen enn baconpillene i en Donald Duck-historie."

Servitøren beklaget seg med at det var "tomt for ordentlig bacon". Jeg forsikret henne om at jeg fint kunne spise kokt egg uten bacon, så lenge hun prioriterte å skaffe bacon framfor å feilmerke kalkun i buffeten. Neste morgen var baconet på plass.

Nakkekoteletter selges som "grillribbe". Matdisken er blitt et blinkende tivoli. Feilmerking er lov, bare den selger.

Nå har forfallet spredt seg ut på viddene. Denne uka relanserte Nortura de gamle Joika-bollene sine i ny drakt. Tvilsom og utdatert etnosentri er erstattet med vilt villedende markedsføring.

Joika er omdøpt til "Vilti". Men det finnes ikke et gram vilt i Vilti.

Viltkjøtt av rein krever møysommelig og fysisk krevende jakt på dyr som skyr folk, oppe på høyfjellet på Hardangervidda og i Rondane. I fjor ble det felt 4726 villrein. De havnet i fryserne hjemme hos jegerne.

Reinen som havner i Vilti er tamrein med øremerke. Den går nok også i fjell og vidde - men den går like gjerne på gjødslet innmark i Os i Østerdalen, eller i gatene i Hammerfest.

Den sorteres og gjetes, og får jevnlig tilleggsfôr i fform av kraftfôr, graspellets og kunstgjødslede rundballer. Reindriftsutøvere selv er klar over at dette påvirker smaken.

Nortura bruker ellers å være bevisst på at dyr smaker det de spiser. I 2018 skrev konsernet på sine nettsider: "En diett bestående av lyng, einer, bjørkeskudd og andre høyfjellsvekster fører til kjøtt som har en konsentrert smak".

Men tydeligvis ikke mer konsentrert at 17 prosent tamrein iblandet kraftfôr, storfe og sau også kan smake vilt.

Dessuten oppfatter mange at tamrein er viltkjøtt, sier Norturas markedssjef, Henriette Bergli Eriksen. Ja, la oss bygge matkultur på folks uvitenhet. Siden mange oppfatter at kjøtt som ligger i norske kjøledisker er norsk, er det jo bare for Nortura å merke importkjøttet med Nyt Norge.

Norturas eiere burde skjønne hvem det er som tjener på å bygge ned kunnskapen om mat gjennom å la reklamehodene sause sammen alle matbegrep til en stor og skinnende gugge. Det er milliardindustrien med globale ambisjoner - ikke bøndene med lokalgastronomiske ambisjoner.

Det finnes gode grunner til å spise tamreinkjøtt. Det er sunt og godt, det er ikke mye kraftfôret og det er en viktig del av den historiske beitebruken som har formet utmarka.

Det finnes ingen gode grunner til å spise bløffebollene til Nortura. Å kalle tamrein "vilt" er å vise forakt for matkulturen, forbrukerne - reindriftsutøverne. Vilt passer seg sjøl. Tamrein er et resultat av hardt arbeid.

Når Norturas markedssjef påstår at "Dette er et produkt med viltsmak", er det altså smakløst på flere måter. Det føyer seg inn i et trist mønster - som når Nortura feilmerker kyllingpølse som "wiener".

Ikke bare sviner samvirket til matkulturen - de lar Prior-merket stjele markedsandeler fra Gilde. Økt salg av juksepølse gir så klart redusert salg av ekte svine-wiener.

Denne ukulturen krever aktiv motstand. Som fra kjøkkensjefen på det prisbelønte hotellet Scandic Nidelven i Trondheim, som for et par år siden fortalte meg at han nektet å følge hotellkjedens pålegg om å ta inn "kalkunbacon". Han sto på grisens og matkulturens grunn. Likte man ikke ekte bacon, kunne man spise speilegget som det var. Jeg håndtakket ham, og fikk en tåre i øyekroken.

Nortura-Henriette, jeg utfordrer deg til en blindtest: Den som først smaker forskjell på dine utspedde tamboller og mine ekte villrein-boller, får sette nytt navn på tamreinbollene. Taperen må spise en pakke Vilti til søndagsmiddag i et helt år.

Med kalkunbacon attåt!