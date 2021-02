Sp på siden av Ap og Høyre

Norfaktas februarmåling for Nationen og Klassekampens viser en markant framgang for Høyre – til 27, 3 prosent, som gir 50 mandater.

Frp faller som en stein i denne målingen også, med nærmere 5 prosentpoeng siden januar, og ender på skarve 6, 4 prosent. SV er dermed betydelig større med sine 7, 5 prosent.

Februarmålingen viser en liten tilbakegang for Sp, som får 19,7 prosents oppslutning, mens Ap går fram til 21, 3 prosent. Omregnet til mandater, er Sp og Ap like store – begge får 38. Det er rødgrønt flertall (Ap, Sp og SV).

Denne uka kom også Norstats måling for Aftenposten og NRK, den mest oppsiktsvekkende februarmålingen så langt. I denne målingen puster Sp landets største parti, Høyre, i nakken – med en oppslutning på 21,9 prosent (litt høyere enn i Nationens januarmåling). Høyre får 22,8 prosent.

Dermed endte Høyre og Sp i NRKs måling opp med like mange mandater i Stortinget: 42. Uten at verken NRK eller Aftenposten så ut til å registrere det.

Det overrasker at NRK overser sin egen målings mest overraskende funn; at Sp er på høyde med landets største parti, Høyre. NRK vinklet kun på Frps tilbakegang, som riktignok var målingens mest markante endring, med tre prosents fall.

Det overrasker knapt at Aftenposten lukker øynene og håper at det går over før marsmålingen. Og i mellomtiden skriver at "Sp og Frp er like som to tonn CO2" fordi begge partier vil ha "kjøtt og diesel til folk flest!" og den slags. Sps somling med å avklare alle deler av klimapolitikken sin, setter også døra åpen for politiske motstandere.

Annonse

Samtidig har Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, et godt poeng når hun svarer på klimakritikken i Nettavisen: "Det kan ikke være slik at det kun er MDG som sitter med fasiten, og at de som ikke er enig med dem, er klimafornektere". Uansett vil det lette Sps valgkamp om de interne diskusjonene om klimapolitikken konkluderes så raskt som mulig. Ellers blir det et unødig tøft kjør fram til landsmøtet, som ikke avholdes før i juni.

Alle meningsmålinger har feilmarginer på rundt tre prosent, så en skal vokte seg for å trekke bastante konklusjoner. Men det er liten tvil om at det er tett i toppen av norsk politikk. Sp er det mest markante opposisjonspartiet, og kommer til å få det sterkeste presset i valgkampen. Det er også Trygve Slagsvold Vedum fullstendig klar over.

Sånn sett var det et klokt trekk av Sp-lederen i en intern e-post til Sps stortingsgruppe å oppfordre partifeller om ikke å forsterke krisen i Ap ved å bidra til negative mediesaker om Ap.

De to partiene går til valg på å regjere sammen, og må samles til felles dyst mot høyrepartiene. Det er ingen plass for "oppgjør på kammerset" mellom Ap og Sp. Ett symptom på hvor presset Ap er, er undersøkelsen gjort av LO Media blant Fellesforbundets medlemmer som viste at Sp har større oppslutning i det mektige forbundets rekker enn Ap. Saken ble aldri publisert, etter innvendinger fra kommunikasjonssjefen i Fellesforbundet.

Trygve Slagsvold Vedum og Sp ser ut til å være en langt rødere klut i øyet på Høyre (og Aftenposten) enn det Ap-leder Jonas Gahr Støre er. Så skal en også høre dårlig for ikke å få med seg både de store interessemotsetningene og kulturforskjellene mellom Høyre og Sp. Utspillet til PR-mannen Hans Geelmuyden om at Vedum "er farlig", med hint til både fascisme og trumpisme, kan ses som et vulgærutslag av disse forskjellene.

Det er fint for det demokratiske ordskiftet at PR-mannen verken er noen stor retoriker eller noen intellektuell folkeforfører, men framstår som historieløs og banal. Knapt noen politiker snakker så mye om desentralisert makt og folkestyre som Sp-lederen. Folkestyre er som kjent det motsatte av sentralisert makt og fascisme.

Høyre ser samtidig ut til å styres noe av frykten for ytterligere framgang for Sp. Ett eksempel er at distriktsminister Linda Hofstad Helleland nå lanserer en satsing på internett-dekning i distriktene, etter lenge å ha bedyret at dekningen er knallgod og at Sp (og Nationen) "svartmaler".

Enkelte kommentatorer peker også på at Solberg-regjeringa ikke endrer sin vaksinestrategi uten "åpenbare sterke grunner" for ikke å gi Sp "vann på mølla" og ytterligere økt oppslutning. Det kan være å drive valgkampen vel langt.