Sp-laget følger vegviser Vedum

Kaos på rødgrønn side, sies det. “Det er umulig for velgerne å vite hva slags regjering de kan få etter valget”. Men så vanskelig er det ikke. Rødt har sagt de ikke vil i regjering. MDG vil ikke regjere med Sp, og det er gjensidig. SV vil regjere med alle de andre, Ap helst med SV og Sp - og Sp kun med Ap.

Nettopp det er ett av partileder Vedums ufravikelige talepunkter: Han jobber mot en Sp-Ap-regjering. Og i Nationens rundspørring til landets 134 Senterparti-ordførere, er det lite dissens å spore om den kursen. 75 av de 101 som har svart - altså 75 prosent - vil helst se partiet i regjering med bare Arbeiderpartiet.

Åtte Sp-ordførere vil ha med SV i samarbeidet. Bare fire av dem ser for seg en direkte kopi av den rødgrønne trioen fra årene 2005 til 2013. Selv om de ikke oppgir at de var særlig misfornøyde forrige gang, er styrkeforholdet - og selvtilliten - en helt annen nå. Den gang lå Sp på drøyt seks prosents oppslutning. Nå har de vesentlig større armslag og gjennomslagskraft.

Selv om SV og Sp den siste tiden har funnet sammen i synet på helseforetaksmodellen, der de begge legger press på Arbeiderpartiets markedssyn, er mange Sp-ere ukomfortable med SVs rovdyrpolitikk, deres miljø- og klimafokus, noe av fiskeri- og industripolitikken og SVs Nato-standpunkt.

At ni Sp-ordførere heller ønsker KrF som regjeringspartner er derfor både forutsigbart og forståelig. Senterpartiet hører i bunn og grunn til i sentrum og de to partiene samarbeidet i flere regjeringer på 1970-, 80- og 90-tallet.

Tidligere i år gjorde KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad det klart at de gjerne samarbeider med Sp - vel å merke hvis Sp skifter side. Man kan si at nå inviterer Sp til det samme. Selv om det framstår usannsynlig med noe regjeringfellesskap, holder Vedum i alle fall døra åpen for et sak-til-sak-samarbeid mot sentrum og høyre i Stortinget, all den tid han er så tilbakeholden med å lage noen styringsplattform med SV.

For om KrF har tatt sitt vegvalg og gått inn i Solberg-regjeringa, har de fortsatt flere berøringspunkter med Sp, for eksempel i familie- og verdisaker. Det hjelper også på mange Sp-velgeres tro på KrF at Olaug Bollestad etter deres syn har gjort en god jobb som landbruks- og matminister.

Senterpartiets dragning mellom høyre- og venstresida i politikken er strategisk et lite mesterstykke å manøvrere. Vedum gjør det med stil. Hans balansegang mellom en radikal økonomisk politikk og en sentrum/høyre-orientering i verdispørsmål har vært en suksessoppskrift. Kombinert med en effektiv opposisjonsretorikk mot Erna Solberg og regjeringens reform- og sentraliseringsiver.

For å få det til på en troverdig måte som og bygger tillit både innad i Sp og overfor velgerne, har en ting vært essensiell: Vedum har en lederstil og en innflytelse over sitt eget parti som gjør at potensielle fløyer holder seg samlet om Sps kjernebudskap: Tjenester nært folk, mindre forskjeller, ta hele landet i bruk, utvikle det norske næringslivet.

En trygg base i partiet skaper grobunn for vekst, ikke for dyrking av eventuelle motstridende retningsønsker. Og det er moro i medgang, med gode resultater. Derfor gjør framgangen på partibarometerne det bare lettere og lettere å bygge lagfølelse. Det bekreftes av rundspørringen blant landets Sp-ordførere.

Da de 148 Arbeiderparti-ordførerne fikk samme spørsmål om samarbeid, ga det et litt annet bilde. 106 av de 119 som svarte, vil ha en rødgrønn regjering med både Sp og SV på laget.

For Senterpartiet vil det være enklest å slippe å forholde seg til SV i det hele tatt. Med dem følger automatisk et press mot venstre fra Rødt og MDG.

Skal de unngå det helt, må de sørge for så stor oppslutning at Ap og Sp har flertall alene etter valget. På mange mandatmålinger er det innenfor rekkevidde. Får de ikke det - men derimot flertall bare hvis SV tas med - vil det bli vanskelig å argumentere for å danne en mindretallsregjering uten Audun Lysbakken.

Da vil mer avhenge av kjøttvekta og det innbyrdes størrelsesforholdet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hvor stor del av veksten i Sp kommer på bekostning av Aps oppslutning?

Den siste ukas måling i Vårt Land antyder at Jonas Gahr Støre går litt lysere tider i møte. Det samme gjør en måling gjort av statsviter Svein Tore Marthinsen: mange av Aps velgere sitter "bare" på gjerdet. Og det er når de store valgkampmaskineriene drar i gang at stemmene for alvor skal mobiliseres.

Det er fortsatt tid til store velgerforflyttinger, men Trygve Slagsvold Vedum trenger ikke tvile et sekund: grasrota følger den vegen han viser.