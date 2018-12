Sp har tatt steget ut av småpartienes rekker. Partiet ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå over ti prosent. Og selv om Trygve Slagsvold Vedums mannskap bare er større enn Frp på én av de siste tolv Nationen- og Klassekampen-målingene, står det bare om en forskjell på 0,4 prosentpoeng på desembermålingen.

Det får bli stående som en av de åpenbare konklusjonene etter litt over ett år med ny Solberg-regjering. Hva som skjer med regjeringspartiene, avhenger av hva som skjer i regjeringsforhandlingene. Men ingenting tyder på at det skal bli lett for det minste. Venstre og KrF dupper nesten kontinuerlig rundt sperregrensen, og i desember faller de under begge to.

Samtidig lever Senterpartiet høyt på strå i opposisjon mot denne regjeringen.

Og Sp er ikke alene om det. Høsten 2018 har også vært temmelig god for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Riktig nok innebar lanseringen av Ap-boka "Alle skal ned" at sexpressanklagene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske og maktkampen rundt dem, kom på dagsorden igjen. Med alt det innebar av påstander om vikarierende argumenter, sentrale tillitsvalgte som så en annen vei og dårlig konflikthåndtering fra Støre selv.

Men velgerne har tydeligvis andre ting å tenke på. De siste tre målingene gjort for Nationen og Klassekampen viser i hvert fall et Ap som står høyere i velgernes gunst enn noensinne siden det skuffende 2017-valget. Høyre er fremdeles et stort parti, men Ap er igjen størst, etter en lang periode hvor Høyre var opp mot seks prosentpoeng større på målingene. Det i seg selv er antakelig godt for selvtilliten til Støre.

Annonse

For selv om sperregrensen avgjør mye, hjelper det også opposisjonen hvis Ap vokser seg stort og rødt. Septembermålingen viste at den rødgrønne siden i teorien kan tape valget selv om både Rødt og SV havner over sperregrensen - dersom også både KrF og Venstre gjør det, og Ap-oppslutningen holder seg nede på 24 prosent. Siden har målingene vist at de rødgrønne med et større Ap kan vinne i en situasjon der Rødt, SV og KrF kommer over sperregrensen (oktober), en situasjon der bare SV og KrF kommer over sperregrensen (november), og nå senest - og minst overraskende - at de rødgrønne ville vinne med god margin dersom SV havner over sperregrensen og alle de andre mindre partiene under.

Sperregrensespørsmålet kommer sannsynligvis til å stå sentralt også 2021. Det kan selvsagt hende at noe løsner for Venstre eller KrF, men det kan like gjerne hende at denne utløsningen skjer i nedadgående retning som at den vil peke oppover.

På opposisjonssiden ser spørsmålet foreløpig ut til å handle om Rødt. Ettersom det at Rødt har nasjonal oppslutning er et ganske nytt fenomen, er det ikke sikkert at meningsmålingene helt klarer å fange opp hva som faktisk skjer med partiet. Når det er sagt, har det lille revolusjonære partiet faktisk vært over sperregrensen på fire av tolv målinger det siste året. Det tyder på at noe kan skje med Rødt, uten at det krever en urealistisk stor omveltning i velgermassen. At sperregrensen i det hele tatt kan skimtes i det fjerne, kan utgjøre en verden av forskjell når en rød velger utenfor Oslo står i stemmelokalet.

MDG, derimot, sliter: Partiet har ikke vært oppe i fire prosent verken på denne målingen eller nettstedet Poll of polls' målingssammendrag en eneste av de siste tolv månedene. På Nationens og Klassekampens desembermåling er MDG nede i 2,5 prosents oppslutning, og ligger dermed mer enn feilmarginen unna fire prosent.

Hadde velgerne som stemte på Rødt og MDG i 2017, heller stemt på SV, ville ikke Erna Solberg vært statsminister i dag. Det er et poeng som antakelig vil gjentas til det kjedsommelige overfor potensielle mikropartivelgere med miljø- eller sosialistfokus i 2021.

Samtidig vil regjeringspartiene antakelig også snakke mye om Rødt og MDG. De har nemlig interesse av at Stortingets to minste partier er akkurat store nok til at de kan skremme potensielle Ap- og Sp-velgere, men ikke så store at de faktisk blir en reell maktfaktor.