Sosialistisk Senterparti er gløymd. No er Sp + Frp sant, skal me tru Carl Ivar Hagen og Sylvi Listhaug.

Då Senterpartiet byrja å vekse på målingane, vart partiet sett på som eit trugsmål. Eit trugsmål mot Ap-oppslutninga i Nord-Noreg, mot det liberale, opne Noreg. Mot moderne og robuste reformer for framtida stod eit bakstreversk parti som jobbar for løysingar frå i går.

Ikkje ein gong koronakrisa har klart å rikke posisjonen til Senterpartiet som det tredje største partiet (på meiningsmålingane). Det gjer partiet meir populært enn kanskje nokon gong.

Dei mange utspela om regjeringssamarbeid og Sp vitnar om det. Carl I. Hagen har mislikt Senterpartiet lenge. Men no meiner han derimot at Sp og Frp kan finne saman i ein slags "Noreg fyrst"-politikk.

Mindre klam, men litt meir jordnær, kjennest kanskje omfamninga frå Sylvi Listhaug. I eit intervju med Dagbladet på heimgarden på Sunnmøre forkastar Frps kronprinsesse Listhaug dei to andre sentrumspartia til fordel for Sp. Listhaug peikar på at Frp og Sp stod saman om krisepakka for olje- og leverandørindustrien, dei har felles syn i næringspolitikken (i alle fall om ho ser vekk frå landbruket) og ein god personleg kjemi med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Men sjølv ikkje gardsflørten såg ut til å sjarmere Vedum. Hans kontante svar var at Listhaug i regjering har stått i spissen for avregulering av landbruket og reformer som har sentralisert Noreg.

Utspelet frå Listhaug er nok ikkje eit reelt ynske om å gå i regjering med Sp. Frp mistar veljarar til Sp. Ei omfamning av partiet skal få veljarane til å skjøna at dei like godt kan koma attende til Frp, sidan dei to partia er så like.

Sp har dei siste åra vekse på motstanden mot sentraliseringsreformene. Når distriktspolitikk blir underordna i ei nasjonal sjukdomskrise, kunne partiet fort vorte skvist mellom Ap og Høgre. Men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har klart å manøvrere partiet inn i – om mogleg – ein endå betre posisjon under koronakrisa.

Så gjekk tre Sp-ordførarar ut og meinte partiet, som sentrumsparti, kan samarbeide til alle kantar i norsk parti. Ikkje akkurat ei politisk bombe, men det fekk TV2 til å konkludere med overskrifta "Åpner for å vrake Støre", og Sunnmørsposten kasta seg på med at Trygve Slagsvold Vedum kan bli den Sp-leiaren som fører partiet inn att i ei Høgre-regjering.

Ein prøveballong? Tja. Ein blå prøveballong? Neppe. I beste fall er det ein prøveballong på at Sp er klare for å gå i ei mindretalsregjering med Ap, ei regjering som kan samarbeide til høgre som til venstre.

Samstundes veit dei fleste journalistar kven av ordførarane dei skal ringje om dei vil ha ei sak om at Sp kan gå inn i ei sentrum-høgre-regjering.

Å koke suppe på ein Høgre-spikar blir ikkje alltid like smakfullt. Særleg ikkje når ein av dei intervjua ordførarane, Ivar Vigdenes, på Facebook-sida si tek kraftig avstand frå korleis intervjuet vart vinkla:

"Avslutningsvis spør jeg: Får du med hovedbudskapet mitt nå – at dette ikke er noe som diskuteres i partiet, at jeg opplever et parti med stor tilfredshet over egen partiledelse både i innhold, politikk og samarbeidsmanøvrering? At jeg ikke tar til orde for noe som helst?

Jau då.

Bodskapen er altså: "Avviser ikke å samarbeide med Høyre, og presiserer at det er landsmøtet som skal bestemme."

Nestleiar Anne Beathe Tvinnereim er endå tydelegare: "Senterpartiet kan ikke samarbeide med et H som tar Norge i feil retning. Som sentraliserer, tvangssammenslår og EU-tilpasser helt ukritisk. Dette er en debatt konstruert av media for å skade Sp. Jo mer Sp vokser, jo mer spinn vil de lage om oss. Senterpartiet ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Ferdig snakka."

Og Vedum er "klokkeklar" på kven han meiner Sp vil sitje i regjering med; Arbeidarpartiet.

Me har neppe sett det siste ordførarutspelet om regjeringssamarbeid før stortingsvalet neste år. Dei kjem ikkje fyrst og fremst til å gjera Senterpartiet meir borgarleg, men meir Senterpartiet. Meir grønt, mindre raudt.

Såra frå dei tapte kampane under den raudgrøne fleirtalsregjeringa har så vidt grodd. Å samarbeide på tvers for å finne det partiet meiner er dei beste løysingane, er sjølve kjernen i Sp.

I ei mindretalsregjering med Ap kan partiet finne attende til rolla som eit Senterparti som kan samarbeide til høgre og venstre og i sentrum med.