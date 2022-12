Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I Hurdalsplattformen finner vi formuleringer som: "Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet."

I den samme regjeringserklæringen kan vi også lese at Ap/Sp-regjeringa forplikter seg til at: "Fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri."

Og ikke minst: Regjeringen vil "utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri." (Utredningsbehovet er jo minimalt nå, når alle kan se og kjenne på lommeboka hvordan eksporten påvirker norske priser og norsk industri.)

Disse formuleringene vitner om ei regjering som ønsker å føre en nasjonal energipolitikk. Men formuleringene bedrar. Det er blitt tydeligere og tydeligere for hver dag gjennom hele 2022. Skal regjeringa stevne fram med ei regjeringserklæring som er brutt på flere punkter?

Ett tydelig eksempel: Mens stortingspolitikere i regjeringspartiet Sp det siste året har etterlyst politiske grep som sikrer en rimelig og forutsigbar strømpris her til lands, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) så langt kontant avvist å ta noe grep om prisen på strøm fra norsk vannkraft i Norge.

Samtidig viser også både Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stadig til at premissene for regjeringas politikk er betydelig endret siden valget. Først og fremst siden 24. februar i år, siden president Putins avskyelige invasjon av Ukraina.

Når premissene for politikken er dramatisk endret, er det også gode grunner til å reforhandle og oppdatere regjeringserklæringen. Så lenge statsministeren advarer velgerne om harde og tøffe tider, er det rett og rimelig at regjeringa også gir velgerne et oppdatert regjeringsgrunnlag.

Det kan ikke ensidig handle om hva hver og en av oss må gjøre for å takle dyrtida, som innebærer armod og ren fattigdom for noen av oss.

Det bør også handle om hva regjeringa faktisk vil gjøre for oss, i den situasjonen Norge og Europa er i nå, når regjeringserklæringen ikke er gyldig lenger.

Prisen på strøm fra vannkrafta her i vinterlandet Norge, er minst like viktig og dermed like symbolsk som drivstoffprisene er i USA. I tillegg er forutsigbare strømpriser for industri, næringsliv og husholdninger en kjernesak for Sp.

Men nå framstår Ap/Sp-regjeringa som en sterkere forsvarer av fri flyt og markedsmekanismene i EUs energiunion, enn EU selv. Det minner om et husmannskompleks.

For hvorfor sier ikke vår sosialdemokratiske statsminister som sin sosialdemokratiske kollega i Spania, statsminister Pedro Sánchez? "Her i landet kan vi faktisk ikke ha strømpriser som er basert på den høyeste gassprisen."

Også konservative, tyske Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, sier EU trenger en "nødreform" for å endre det dysfunksjonelle kraftmarkedet.

Annonse

"Liten vits", svarer Aps statssekretær i vårt hjemlige energidepartement nå, når Sp enda en gang vil ta politisk grep om strømprisen.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, og energipolitisk talsmann i Sp, Ole André Myhrvold, foreslår nå én pris for innenlandsk strømbruk og en annen pris på strømeksporten.

"Nå er vi i en situasjon der EU selv har grepet inn i kraftmarkedet ved å sette et tak for gassprisen og da må jo vi spørre oss om ikke vi også kan gjennomføre endringer i systemet og markedet gjennom blant annet å etablere ulike prisområder for eksporten og for innenlands forbruk", sa Marit Arnstad i Dagsrevyen annen juledag.

Det vil ikke bryte med EØS-avtalen dersom Norge beskytter seg mot europeiske strømpriser gjennom å opprette en egen prissone for utenlandskablene, sier jussprofessor og EØS-ekspert Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo, til Nationen.

Men Amund Vik (Ap), statssekretær i energidepartementet, svarte altså "liten vits" i en kommentar til Arnstads forslag i Dagsrevyen. "Da må vi begrense kraftflyten til utlandet og det vil være brudd på EØS-avtalen slik det nå står", sa Vik.

Statssekretær Vik understreker slik det er Acer/EØS og utenlandskablene som hindrer Ap i å føre en nasjonal strømpolitikk. Og viser at Ap ikke ønsker å bruke handlingsrommet i EØS for å sikre landet rimelige og forutsigbare priser på strøm, slik Hurdalsplattformen lover. "Liten vits (...) slik det nå står."

Nonsjalansen overfor både velgere og regjeringspartner Sp må sies å være påtakelig. Før jul gikk Sps energipolitiske talsmann, Ole André Myhrvold, ut i Dagbladet og sa at strømpris-situasjonen er "uholdbar og hvis det ikke gjøres noe med strømprisen bryter det med Hurdalsplattformen". Nettopp.

Les også: Marit Arnstads forløsende ord

Sps utfordring er at partiet verken har tid eller troverdighet å gå på. Både Arnstad og Myhrvold krevde at regjeringa tok grep om strømpris-politikken ved juletider i fjor også.

At Ap opptrer i strid med Hurdalsplattformen i energipolitikken, er som nevnt tydelig for alle som tar seg tid til å lese den. I tillegg, så gjentar altså statsministeren og statsrådene selv at premissene for regjeringas politikk er endret.

Om Sp skal ha noe troverdighet igjen, må det tas grep om de unødvendig høye strømprisene. Sp bør kreve reforhandling for å stramme opp den regjeringserklæringen som Ap bryter med, raskest mulig. Den rødgrønne sida har flertall i Stortinget i over to år til. SV bør tas med til forhandlingsbordet for å sikre bredest mulige løsninger, og Rødt bør snakkes med.

For det er jo ikke helt sant at "det eneste alternativet til Ap/Sp-regjeringa er Erna". Denne frasen blir til en viss grad en unnskyldning for å gå på akkord med viktig politikk velgerne er lovet.

Det finnes enda et alternativ, Hurdal 2: Ei fornya rødgrønn regjering, etablert ut fra en ny regjeringsplattform, som forhåpentligvis vil føre en bedre politikk for vanlige folk. Ikke minst gjennom å fjerne de unødvendig høye strømprisene. Men det krever at Sp strammer seg opp, og setter makt bak kravene.

Og et Ap som viser respekt for regjeringserklæringer, velgere og samarbeidspartnere.