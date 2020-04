Solidaritet i årets jordbruksoppgjer

Dette er ikkje året for å diskutere bondeinntekta, sa bondeleiarane på pressekonferansen torsdag føremiddag. Koronaepidemien har ført Noreg og verda ut i ein av dei mest krevjande periodane sidan andre verdskrigen. Sjølv om jordbruket i Noreg ikkje blir så hardt råka som andre næringar, legg det avgrensingar på kva jordbrukets leiarar kan og vil krevje.

Solidaritet med det norske samfunnet og resten av verda har dermed vore styrande for årets forenkla forhandlingar. Men det ligg klare forventingar frå bøndene og organisasjonane om at det må kæsjast inn att til neste år.

I jordbrukskrinsar er det mykje snakk om inntektsmålet. Det tyder å tette gapet mellom jordbruket og andre grupper. Dei siste åra har jordbruket sakka akterut. Frå 2018 til 2019 gjekk inntekta ned med 6,3 prosent. Avtalen i år opererer ikkje med ei ramme som i tradisjonelle oppgjer. Men årets fasit – 350 millionar i budsjettmidlar og 300–310 millionar i prisauke – gjer likevel til at det ikkje er usannsynleg at jordbruket vil tette inntektsgapet. Det kunne vore verre.

Dieselprisen går ned. Renta er låg. Samvirket ber bøndene om meir melk og kjøt. Det slår også inn i rekneskapen til bonden. Men blir inntektsgapet tetta, er ikkje hovudårsaka gull og grøne jorde i årets oppgjer, det skuldast manglande inntektsvekst for resten av samfunnet.

Årets satsingar kjem på korn, frukt, potet og grønt. Det er ei smart løysing, som ikkje vil skapa særleg konflikt i årets oppgjer. Me har for låg produksjon og for lite kornareal. Me kunne produsert langt meir frukt og grønt, for ikkje å snakke om at me burde vera bortimot sjølvforsynte med potetar. Men årets avtale er berre eit lite steg på vegen i å styrke korn- og grøntproduksjonen. I tillegg får svinenæringa, som ikkje har fått auka målpris sidan 2016, eit etterlengta løft.

Under pressekonferansen snakka Kjersti Hoff (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og Lars Petter Bartnes (Noregs Bondelag) mykje om neste år. Begge lova å koma attende til inntektsutviklinga i forhandlingane i 2021. Å hente gevinsten frå Frps utgang frå regjeringa har ikkje vore mogleg denne våren. Den store, politiske dreiinga let vente på seg. Men ein kan ane konturane av kva som vil koma neste år.

Fram mot oppgjeret neste år skal det jobbast særskilt med ei satsing for å styrke norskdelen i fôret til husdyra og utmarksbeiting, noko som er avgjerande for at jordbruket skal produsere meir mat på norske ressursar. Distriktsjordbruket får ei lita ekstrasatsing i vår. Tilskotet til utmarksbeite blir auka med 63 millionar kroner, som er om lag 10 prosent av årets totalsum. Planteproduksjon over heile landet skal også prioriterast.

Prisoppgangen vil koste forbrukarane i snitt 50 kroner per år. Det er under 5 kroner per månad, og godt innanfor det ein må kunne forvente av utgifter. Politikarar som er uroa for prisoppgang, kan no gjerne senke skuldra.

Som Bartnes sa; jordbruket har opplevd turbulente tider før. Det skal meir til å rokke ein sindig bonde som står støtt ute på åkeren. Men med Frp ute av regjering, ein distrikts- og landbruksvenleg KrF-statsråd, er mykje borga for bråk i valåret 2021.