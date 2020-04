Smittende likhet

Grünerløkkas Twitter-intelligentsia ble hellig indignert helga før påske. For det var av sine egne de fikk høre det: Dagbladet slo opp at de høyt utdannede løkkaboerne ga blaffen i smittevern, og stimlet sammen i bydelens uterom.

Flere av avisens intervjuobjekter snakket om 17. maistemning. En sa han aldri hadde sett så mye folk ute i området.

I ettertid har løkkaboerne skrittet opp Markveien og lest seg opp på fototeknologi, for å kunne forklare trengselen med – zoom. Dagbladets videoteam hadde nemlig brukt 112 mm brennvidde i hovedbildet som illustrerte saken. Og da så trengselen tettere ut enn den var.

Ja, det er irriterende å føle seg manipulert. Spør distriktsordførere som får bygda si illustrert i riksmedia – med vidvinkel-bilder som skaper den riktige, ødslige bygdefeelingen.

De twitrende løkkaboerne minner rasende om hvor tett de bor. Og fikk de ikke nettopp nei til å dra på hytta? Et sted må de jo være, om de ikke skal være inne i toromsen hele uka.

Ja, det er rart med det: Hvor du bor har konsekvenser for hvordan du lever og avstanden til ting. Folk i distriktene har for eksempel langt til byen og fødestua. Men det må de finne seg i, for de har selv valgt å bo der de bor, ikke sant?

Men folk på løkka kunne jo ikke vite at en pandemi skulle ramme? Vel, det er ikke sikkert at folk i Berlevåg kunne vite at fødestue og sykestue skulle sentraliseres heller, svarer jeg. Og uansett: Epidemier har alltid gjort byer til kjipe steder.

Oslo-byrådet vurderer å bruke Sivilforsvaret for å splitte opp folk og dempe smittepresset i byen. Det er en svært god idé.

Folk i distriktene nyter godt av Sivilforsvaret rett som det er, når flom eller skogbrann rammer. I byen går det i en sjelden sirenetest klokka 12. Nå kan byfolk få uniformert militær disiplin i polkøen i Markveien, noe som vil øke forståelsen av totalforsvarets verdi.

Ulikheten truer oss også når landet skal åpnes opp igjen. Det er nemlig enorme smitteforskjeller fra region til region. Smittetettheten i Oslo er ti ganger så stor som i Nordland.

– Differensierte tiltak basert på hvor mye smitte det er og ikke, er absolutt noe som vi ser på. Det gjør man i andre land også, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad i NRK før påske.

Men vi er ikke andre land. Da nordlandskommuner med ren luft og null smittede nektet søringer fra en smittestinn asfaltblokk på Bøler å komme på besøk, ble det ramaskrik.

Kommunelegene måtte ikke tro at den smittevernmyndigheten de har etter loven, faktisk skulle brukes. Det norske likhetsidealet omfatter også smittespredning.

NHO-direktør Ole Erik Almlid krevde statlig overprøving av smittevernmyndigheten med så høyt volum at han ikke fikk med seg at kommunene som hadde stengt kommunegrensene var mer enn klare for å gi fritak for arbeidskraft.

Mens noen kommuner fikk kjeft for å være for smittestrenge, ville Fyresdal kommune gå i motsatt retning, og åpne skoler og barnehager rett over påske. Ordfører Erik Skjærvagen ramser opp alt han har, som Oslo-skolen ikke har: Null smitte, små klasser og store inne- og uteareal.

Men det blir det ikke. Tirsdag i den stille uken varslet Erna Solberg at hun selv vil ha regien på åpning av hyttefelt, skoler, festivaler, reisevirksomhet. Det var ikke mange spor av helsedirektør Nakstads differensierte tiltak.

I Vest-Europas mest sentralstyrte land har de kommunale ulikhetene dårligere kår enn de økonomiske. Når vi finner ut at kommunen vår prioriterer kultur og næringsutvikling framfor å pusse opp sykehjemmet der bestemor bor, går vi ikke inn i lokalpolitikken og jobber for omprioritering i eget budsjett.

Da går vi til en stortingsrepresentant eller en nasjonal forening, og får dem til å rope på statlige minstestandarder og overføringer per hode, slik at vår kommune blir naboen lik. Dermed får kommunen enda mindre å rå over, og kan konsentrere seg om fargen på kantsteinene i sentrum. At dette i neste omgang fremmer kommunesammenslåing, tenker vi ikke på.

Småkommuner som har fått vassdragene sine lagt i rør og krafta sendt til byen, portretteres som abnorme Krøsuser i riksmedia, og ikke som basale bidragsytere til samfunnets kraftforsyning. Følgelig krymper kompensasjonen for kraftkommunene jevnt gjennom tiårene.

Koronaviruset kan komme til å smitte et lokalt selvstyre som aldri har vært spesielt resistent mot ekstern overmakt.